أحمد أحمد: تلقيت تهديدات من رئيس الترجي التونسي

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م

أحمد أحمد

فجر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مفاجأة بشأن التهديدات التي تلقاها من حمدي المدب رئيس فريق الترجي التونسي خلال المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا الذي شهد أزمة أدت إلى توقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف بعد رفض لاعبي فريق الوداد البيضاوي المغربي بسبب عدم وجود تقنية الفيديو. وقال رئيس الاتحاد الإفريقي في تصريحات نقلتها محطة "ستاد أفريك" التابعة لـ"كانال بلوس" الفرنسية: "رئيس الترجي هددني أمام الجميع، لدي شهود على ذلك". وأضاف: "رؤساء الأندية الكبرى يهاجمون سلوك الترجي، لكن لا أدلة لدينا على ما يفعلونه".

وأتم: "لماذا يعمل الـVAR بشكل طبيعي، ولا يعمل في تونس". توّج الترجي الرياضي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1- 0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41. وأطلق الحكم الجامبي