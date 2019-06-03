رياضة

أحمد أحمد: تلقيت تهديدات من رئيس الترجي التونسي

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
فجر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مفاجأة بشأن التهديدات التي تلقاها من حمدي المدب رئيس فريق الترجي التونسي خلال المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا الذي شهد أزمة أدت إلى توقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف بعد رفض لاعبي فريق الوداد البيضاوي المغربي بسبب عدم وجود تقنية الفيديو. وقال رئيس الاتحاد الإفريقي في تصريحات نقلتها محطة "ستاد أفريك" التابعة لـ"كانال بلوس" الفرنسية: "رئيس الترجي هددني أمام الجميع، لدي شهود على ذلك". وأضاف: "رؤساء الأندية الكبرى يهاجمون سلوك الترجي، لكن لا أدلة لدينا على ما يفعلونه".
وأتم: "لماذا يعمل الـVAR بشكل طبيعي، ولا يعمل في تونس". توّج الترجي الرياضي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1- 0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41. وأطلق الحكم الجامبي
اقرأ المزيد
الزمالك وحسنية اغادير (3)

لافتة طيبة.. إدارة نادي حرس الحدود تهنئ الزمالك

هنأت إدارة فريق حرس الحدود نادي الزمالك بعد التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على فريق نهضة البركان المغربي بركلات الترجيح عبر لافتة داخل ملعب المكس الذي يستضيف مباراتهما التي ستجمعهما مساء اليوم الإثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدوري الممتاز. وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى، خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا، خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب.
أحمد أحمد رئيس الكاف

ماركا: الكاف أضاع على مصر 20 مليون دولار!

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، بأن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يواجه اتهامات جديدة، بالتزامن مع الأزمة التي يعيشها الاتحاد حاليًا بسبب أحداث مباراة الترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن هناك صراعًا جديدًا قد يلقي بظلاله فوق سماء «الكاف» بسبب عدم رفع المقابل المادي لحقوق البث لنسخة 2019 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، على الرغم من زيادة 20 مباراة على عدد المباريات بالنسخ الماضية للبطولة.
الزمالك-والداخلية‎ (1)

تشكيل الزمالك: خالد جلال يفاجئ حرس الحدود بهجوم جديد

استقر خالد جلال المدير الفني للزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، على استاد المكس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة لمسابقة الدوري الممتاز، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة انتهى بفوز القلعة البيضاء 2- 1. وشهد تشكيل الفريق الأبيض بعض المفاجآت، على رأسها الإبقاء على عبد الله جمعة على دكة البدلاء، والدفع ببهاء مجدي بدلا منه في مركز الظهير الأيسر، كما قرر الدفع في الهجوم بخالد بوطيب إلى جوار عمر السعيد، ومن خلفهما محمود عبد المنعم كهربا.
اقرأ المزيد من الأخبار
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

أحمد شوبير: «كاف» سيعيد نهائي دوري أبطال إفريقيا

فجر الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، مفاجأة حول نهائي دوري أبطال إفريقيا (2018-2019)، والذي توج به الترجي الرياضي التونسي، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-0، رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة، بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف الساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة.
أحمد أحمد رئيس الكاف

أحمد أحمد يفجر مفاجأة حول لقاء الوداد والترجي

كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن حقيقة ما يراه تجاه هدف فريق الوداد البيضاوى المغربى الذى لم يتم احتسابه فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا أمام الترجى التونسى، أول أمس الجمعة، من قبل الحكم بكارى جاساما، والذى شهد جدلا واسعا وقتها. وانسحب الفريق المغربى من المباراة وتوج الترجى بطلا لأبطال إفريقيا، بعد فوزه على الوداد (1- 0) رغم توقف المباراة بسبب تعطل «الفار»، وقال رئيس الكاف فى تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية: "هدف الوداد أمام الترجي التونسي فى النهائى صحيح 100%".
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (6)

صالح عن فضيحة رادس: «لا فار ولا قط الفساد بيعط»

سخر محسن صالح، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، من الفضيحة الكروية التي شهدها ملعب رادس، وذلك بعد تتويج الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0، رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف الساعة، أطلق جاساما صافرته لإعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (5)

معين الشعباني: جماهيرنا صنعت الحدث مجددا في رادس

أكد معين الشعباني، المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، أن التتويج الإفريقي لم يكن سهلا، حيث تطلب من فريقه تضحيات كبيرة، بخوضه نهائيين إفريقيين في ظرف 6 أشهر، وقال الشعباني: "الحمد لله أننا حققنا إنجازا تاريخيا بفوزنا بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين في غضون 6 أشهر، كما لا بد من الإشارة إلى أن اللقب الجديد، أحرزناه دون أن نتكبد أي هزيمة على امتداد مراحل المسابقة، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير، ويؤكد جدارتنا بالمحافظة على تاجنا الإفريقي، مما يجعل للقب الثاني على التوالي مذاقا خاصا، وكنا أفضل من الوداد ذهابا وإيابا وكنا جديرين بالتتويج".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org