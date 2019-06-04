شريف منير: فخور لمشاركتي في «الممر» ولم أتقاضَ أجرا

حكى لنا الفنان شريف منير عن أهمية فيلم الممر الذي يجسد بطولات قوات الصاعقة والسبب وراء عدم وجود الكثير من الأفلام الحربية فى مصر.. وتوجه بالشكر لكل من ساهم فى العمل

تحرير:محمد عبدالمنعم ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

يتواجد الفنان شريف منير فى موسم عيد الفطر بفيلم «الممر» الذي ينافس على إيرادات شباك التذاكر، ويظهر من خلاله كضيف شرف، ويعد العمل من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم لأنه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.

الفيلم من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، مدير

الفيلم من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، مدير التصوير أيمن أبو المكارم، وتصميم الديكور للمهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبدالخالق، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

وتحدث شريف مع «التحرير» عن مشاركته فى «الممر»، ورأيه فى تواجد فيلم حربي بإمكانات العمل بعد غياب كل هذه السنوات، كما تحدث عن العمل مع المخرج شريف عرفة، خاصة أن الفيلم يجمعهما مرة أخرى بعد تواجدهما معًا من خلال فيلم «ولاد العم»، كما تحدث معنا عن مصير الجزء الثاني من مسلسل «الزيبق».

قال شريف إن الفيلم يبرز بطولات قوات الصاعقة المصرية فى فترة حرب الاستنزاف، لافتا إلى أن العمل إضافة لكل الأبطال المشاركين به، ولمخرجه شريف عرفة، ولمنتجه هشام عبدالخالق.

وقال شريف منير، إنه يأمل أن يصل «الممر» إلى الجيل الجديد، حتى يعرف الشباب عن حرب الاستنزاف التى كانت جزءا من رد كرامتنا وبداية لرد أرضنا، وأيضا يعرفون عن هزيمة 67، والتمهيد لحرب أكتوبر، لافتا إلى أن تلك الفترة مليئة بالبطولات التى يجب أن تتناولها العديد من الأفلام الحربية، حيث إن «الممر» رغم أهميته، لم يبرز سوى جزء صغير من الحقائق.

وعبّر شريف منير عن سعادته للعمل مرة أخرى مع المخرج الكبير شريف عرفة، وكذلك المنتج هشام عبدالخالق، حيث تعاون معهما من قبل فى فيلم «ولاد العم» عام 2009، لافتا إلى أنه يعد هذا العمل وساما على صدره، ويفخر لتواجده به، لافتا إلى أن «الممر»، جاء ليكمل المسيرة.

وتمنى شريف أن يكون هناك خلال السنوات المقبلة أعمال وطنية تحفز الشباب، وتزيد من قوتهم ومعرفة تاريخ بلدهم، كاشفا أنه شارك فى العمل ليتواجد مع كل أبطاله والمخرج شريف عرفة ورفض أن يحصل على أجر نظير ظهوره كضيف شرف فى العمل، كما تمنى أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا فى دور العرض، ليعوض كل الأبطال عن مجهودهم المبذول، واختتم حديثه بأن مسلسل الجزء الثاني من «الزئبق» لم يتحدد موعد إنتاجه بعد للجمهور ولكنه قادم.

وأقيم العرض الخاص لفيلم "الممر"، أول من أمس الأحد، داخل سينما "جالكسي" بمول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس، وشارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام، في الاحتفال.

وطرح الفيلم بدءًا من أمس الإثنين في دور العرض السينمائي. وكان في مقدمة الحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وغيرهم.

وحضر لتهنئة أسرة العمل عدد من نجوم الفن، وفي مقدمتهم: إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي، المخرج مروان حامد، شيري عادل، حميد الشاعري، عباس أبو الحسن، المخرج عبدالعزيز حشاد، السيناريست محمد حفظي، وغيرهم.