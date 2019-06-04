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شريف منير: فخور لمشاركتي في «الممر» ولم أتقاضَ أجرا

حكى لنا الفنان شريف منير عن أهمية فيلم الممر الذي يجسد بطولات قوات الصاعقة والسبب وراء عدم وجود الكثير من الأفلام الحربية فى مصر.. وتوجه بالشكر لكل من ساهم فى العمل
تحرير:محمد عبدالمنعم ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
شريف منير
شريف منير
يتواجد الفنان شريف منير فى موسم عيد الفطر بفيلم «الممر» الذي ينافس على إيرادات شباك التذاكر، ويظهر من خلاله كضيف شرف، ويعد العمل من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم لأنه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
الفيلم من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، مدير
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رامز جلال يروج لـ«سبع البرمبة» بصورة مع السقا

طرح الفنان رامز جلال صورة له مع الفنان أحمد السقا عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، وظهروا مرتديان الزى الصعيدي من كواليس فيلم «سبع البرمبة» كترويج للعمل، الذي ينافس به رامز فى موسم عيد الفطر، وكتب "منصور حفني المزيف بيحك مع الحقيقي سبع البرمبة فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض والله المستعان»، ويظهر السقا من خلال العمل كضيف شرف، ومعه أمير كرارة، وشقيق رامز الأكبر ياسر جلال، حسبما ظهر فى البرومو التشويقي للعمل، وتشارك الفنانة جميلة عوض، رامز جلال، بطولة الفيلم.
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محمود عبد العزيز| الساحر الذي صنع البهجة وقهره المرض

محمود عبد العزيز.. الجان الأوحد للسينما المصرية، والمزاجنجي صانع البهجة وليس الضحك، عملاق فن الأداء الدرامي الممزوج بالدفء الإنساني، الحالة الخاصة الذي قلّص المسافات بينه كإنسان وكفنان فأصبح بداخلنا واحد، بسحر الساحر، صاحب المكانة التي لا يشغلها سواه، والمساحة الإبداعية مترامية الأطراف، الزعيم المسيطر بثبات وثقة، "رأفت الهجان" و"الشيخ حسني" و"عبد الملك زرزور"، الحاضر بيننا بأعماله، لا زلنا نشعر بوهجه، ونفتقده، ترك الميدان وهو لا يزال يركب حصان خياله وخيالنا.. درجن.. درجن.. درجن.. درجن.
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أحمد عز: الممر فيلم عالمي وتكلفته تكفي 3 أفلام

ينافس الفنان أحمد عز فى موسم عيد الفطر، بفيلم «الممر»، الذي انطلق عرضه فى السينمات اليوم الإثنين، ويعد العمل من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم لأنه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
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أحمد-عـز (1)

أحمد عز: الممر فيلم عالمي وتكلفته تكفي 3 أفلام

ينافس الفنان أحمد عز فى موسم عيد الفطر، بفيلم «الممر»، الذي انطلق عرضه فى السينمات اليوم الإثنين، ويعد العمل من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم لأنه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
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وزراء وإعلاميون وفنانون بالعرض الخاص لـ«الممر» (صور)

أٌقيم مساء الأحد، العرض الخاص لفيلم "الممر" داخل سينما "جالكسي" بمول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس، وشارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام، في الاحتفال بطرح الفيلم بدءًا من اليوم الإثنين في دور العرض السينمائي. وكان في مقدمة الحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وغيرهم.
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الأغنية الدعائية لـ«الممر».. لا تعبر عن الحرب

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الممر» الأغنية الدعائية للعمل، والتى قام بغنائها المطرب محمد الشرنوبي، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان الموسيقار عمر خيرت، وشهد الفيديو صورا من كواليس فيلم «الممر»، مع عرض مشاهد من تسجيل الأغنية فى الأستوديو وتعليمات الموسيقار عمر خيرت للفرقة. وتقول كلمات الأغنية: "لسه جاي من وسط ليل العتمة ضي، يفرد جناح النور ويوهبلك حياة، تفتح عيونك على الأمل وتشوف مداه، وساعتها بس هتعرف إنك لسه حي". الأغنية اقتربت من الـ100 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة على الصفحة الرسمية للفيلم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
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غداء على البحر يجمع أحمد صلاح حسني وياسمين صبري

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة جمعته مع الفنانة ياسمين صبري، وهما يتناولان الغداء أمام شاطئ البحر مباشرة، وقد علق على الصورة قائلا: "من كواليس مسلسل حكايتي، كنا بنحضر لمشهد اليوم". "حسني" يشارك "ياسمين" بطولة مسلسلها الرمضاني "حكايتي"، الذي حقق ردود أفعال جيدة للغاية، وأشاد به الكثير من المتابعين، الذين يحرصون على معرفة كل جديد بشأن قصة الحب التي تجمع بين "علي البارون" و"داليدا".
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