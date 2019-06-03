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10 دول عربية وإسلامية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
هلال شوال - صورة أرشيفية
هلال شوال - صورة أرشيفية
أعلنت 10 ول عربية وإسلامية هي، مصر وتونس والأردن وفلسطين وليبيا وإندونيسيا وماليزيا والسودان وسوريا وإيران، أن غدًا الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان، وبذلك يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في تلك الدول. فيما أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر والجزائر أن غدا الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر. وأكدت دار الإفتاء المصرية، في خبر عاجل مساء الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز". وأعلن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وبعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك
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استطلاع-رؤية-الهلال (2)

13 دولة عربية وإسلامية: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر والجزائر أن غدا الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أكدت في خبر عاجل مساء اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".
هلال

الإفتاء الليبية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية الموقتة، مساء تليوم الإثنين، تعذُّر رؤية هلال شهر شوال. وقالت اللجنة، في بيان لها، إن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري.
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السعودية: ثبوت هلال شهر شوال وعيد الفطر غدا

بعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم الإثنين، أعلن فيه أن غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وجاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق اليوم، عن ثبوت هلال شهر شوال، وعليه فإن اليوم هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدا هو أول أيام عيد الفطر، وهو نفس الأمر الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، وذلك حسبما ذكر موقع "العربية".
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العسكري السوداني يدعو للتفاوض: نحرص على أمن الشعب

عقد المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، بهدف توضيح ما تم إثارته عبر وسائل الإعلام المختلفة، على مدار اليوم، بشأن محاولة فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، فجر اليوم. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول شمس الدين كباشي، إن قوة أمنية وعسكرية مشتركة نفذت عملية لتنظيف مواقع مجاورة لشارع النيل والقبض على معتادي الإجرام الذين احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام ما استدعى ملاحقتها.
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استطلاع-رؤية-الهلال (2)

13 دولة عربية وإسلامية: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر والجزائر أن غدا الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أكدت في خبر عاجل مساء اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".
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بيان ثان لدار الإفتاء بشأن استطلاع هلال العيد

أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان ثانٍ، مساء الإثنين، بشأن استطلاع هلال العيد، إذ أكدت ما أعلنه فضيلة المفتي أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت دار الإفتاء المصرية وفضائية إكسترا نيوز، أكدتا في خبر عاجل مساء الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".
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كلام نهائي.. الإفتاء: عيد الفطر الأربعاء

أكدت دار الإفتاء المصرية وفضائية إكسترا نيوز، في خبر عاجل مساء اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز". وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وبعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري.
البورصه

قرار من البورصة والبنوك بعد بيان «الإفتاء» عن الرؤية

قال مصدران بالبورصة والجهاز المصرفي، إن البورصة والبنوك عطلة رسمية اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأوضح المصدران في تصريحات صحفية، أنه لا تغيير في موعد العطلة الرسمية بالبنوك أو البورصة على خلفية قرار دار الإفتاء المصرية باعتبار غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وأشار المصدران إلى أن البورصة والبنوك سيعاودان العمل اعتبارا من الأحد من الأسبوع المقبل في مواعيدهما الطبيعية قبل شهر رمضان.
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