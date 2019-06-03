10 دول عربية وإسلامية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

هلال شوال - صورة أرشيفية

أعلنت 10 ول عربية وإسلامية هي، مصر وتونس والأردن وفلسطين وليبيا وإندونيسيا وماليزيا والسودان وسوريا وإيران، أن غدًا الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان، وبذلك يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في تلك الدول. فيما أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر والجزائر أن غدا الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر. وأكدت دار الإفتاء المصرية، في خبر عاجل مساء الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز". وأعلن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وبعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك