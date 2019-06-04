«المهنيين السودانيين» يخالف المجلس العسكري: العيد الثلاثاء

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص

مظاهرات في السودان

خالف تجمع المهنيين في السودان، في بيان، مساء الإثنين، رأي مجمع الفقه الإسلامي في الخرطوم، بشأن رؤية شهر شوال وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك، إذ أكد تجمع المهنيين أن غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، داعيا إلى احتشاد الجماهير في الميادين. وكان الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ الضرير، قال في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء الإثنين، أن يوم الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، على أن يكون يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر لسنة 1440 للهجرة، مشيرًا إلى أنه ثبت عدم ثبوت الرؤية الشرعية المتفقة مع الحساب الفلكي المجمع عليه بين الفلكيين.

وجاء إعلان تجمع المهنيين، مخالفا للنظام الحالي في البلاد الذي يولاه المجلس العسكري السوداني، كما دعا الجماهير للخروج والتجمع صباح الثلاثاء في ميادين كل الأحياء والبلدات بكل مدن وقرى السودان وأداء شعائر صلاة العيد وصلاة الغائب على أرواح الشهداء الذي سقطوا في فض اعتصام اليوم أمام مقر وزارة الدفاع.ودعا