محاولات فاشلة.. لماذا مُنعت حلقة ياسمين الخطيب مع رامز؟

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص

ياسمين الخطيب

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن السبب الحقيقي وراء عدم عرض حلقتها في برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على mbc مصر، وكتبت عبر صفحتها على «إنستجرام»: «حلقتي مع رامز جلال اتضح أن فيها مشكلة في الصوت (عطل في المايك طول فترة وجودي في المركب)، والناس مشكورين عملوا محاولات مُضنية لعلاجها وإذاعتها وفشلوا". وأضافت: "الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً إنها باظت عشان 90% منها كان "تيت.. تيت"، والأهم إن شكلي بالشعر المبلول والعيون الزرقاء والكحل السايح، كان نسخة من "أندر تيكر"، وإنتم كنتم هاتهروني كوميكس!".

وتابعت: "مافيش حلقة ممنوعة ولا حلقة مسربة.. مش هانقضي رمضان 2019 كله "شاهد الحلقة الممنوعة من العرض لياسمين الخطيب"! هو مافيش غيري السنة دي ولا إيه يا عم رمضان!". استطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى خطاب، خالد الصاوي، ياسمين الخطيب،