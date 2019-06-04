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محاولات فاشلة.. لماذا مُنعت حلقة ياسمين الخطيب مع رامز؟

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن السبب الحقيقي وراء عدم عرض حلقتها في برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على mbc مصر، وكتبت عبر صفحتها على «إنستجرام»: «حلقتي مع رامز جلال اتضح أن فيها مشكلة في الصوت (عطل في المايك طول فترة وجودي في المركب)، والناس مشكورين عملوا محاولات مُضنية لعلاجها وإذاعتها وفشلوا". وأضافت: "الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً إنها باظت عشان 90% منها كان "تيت.. تيت"، والأهم إن شكلي بالشعر المبلول والعيون الزرقاء والكحل السايح، كان نسخة من "أندر تيكر"، وإنتم كنتم هاتهروني كوميكس!".
وتابعت: "مافيش حلقة ممنوعة ولا حلقة مسربة.. مش هانقضي رمضان 2019 كله "شاهد الحلقة الممنوعة من العرض لياسمين الخطيب"! هو مافيش غيري السنة دي ولا إيه يا عم رمضان!". استطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى خطاب، خالد الصاوي، ياسمين الخطيب،
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كواليس تعرض لأول مرة من رامز في الشلال (فيديو)

كشف الفنان رامز جلال، خلال أخر حلقات برنامجه "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية MBC مصر، للموسم الرمضاني الحالي، كواليس حصرية لمراحل تصوير مقالب البرنامج بمقاطعة بالي الإندونيسية، وأضح رامز خلال المقطع الذي أذيع عبر صفحته الرسمية، وقناة يوتيوب الخاصة بـةلاؤ مصر، مراحل الإعداد والتجهيز للمقلب، ووسائل الأمان التي أُتخذت لحماية ضيوف برنامجه من النجوم، وكيف أختار الشلال الذي تم فيه المقلب، وكيف تم تطهيره من كل الصخور لكي يكون أمنا على الضيوف ولايتعرض أحدهم لأى خطر، بالغضافة إلى كيفية تعاملة مع شامبانزي أثناء تصوير بداية الحلقات.
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رامز يسخر من أحمد فتحي: ثقيل الوزن خفيف الظل (فيديو)

في حلقة اليوم الأحد، الواحد والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنان الكوميدي أحمد فتحي، وفي أثناء تقديمه سخر رامز منه بقوله: "فنان ثقيل الوزن خفيف الظل"، وخلال استقبال المذيعة لفتحي علق رامز: "تعرف إمبابة.. بلد الدبابة"، ثم دخل في نوبة من الضحك، واستمر رامز في سخريته من الفنان الكوميدي، وحين ارتدى الأخير طوق من الورد حول رقبته قال رامز: "دا كدا بقا شبه علي حميدة".
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رامز في الشلال.. آسر ياسين يفسد معركة الغوريلا

في حلقة اليوم الخميس، الحادي عشر من رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنان آسر ياسين، وفي هذه الحلقة وأثناء مقلب الشلال، وانحدار القارب بين الصخور، بدأ رامز في مضايقة ياسين، وعلا صوت الممثلين بالصراخ لخلق حالة من الفزع ولإرهاب الضحية، لكن آسر ياسين لم يتأثر وانصب تركيزه على تتبع مسار القارب، معربا عن انزعاجه من مضايقات رامز، ورغم ذلك حاول الضحية إنقاذ صاحب المقلب أثناء سقوطه المتعمد من القارب، وفي مواجهة الغوريلا بدا على ياسين الثبات وعدم الخوف، ليجبر رامز على الكشف عن وجهه سريعا.
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رامز في الشلال.. تامر حبيب ينطق الشهادتين

في حلقة اليوم الأربعاء، عاشر أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، السيناريست تامر حبيب، وفي هذه الحلقة وأثناء مقلب الشلال، وانحدار القارب بين الصخور، بدأ رامز في مضايقة حبيب، وعلا صوت الممثلين بالصراخ لخلق حالة من الفزع ولإرهاب السيناريست، فبدأ تامر حبيب بالصراخ لدرجة أنه شعر باقتراب الموت منه وبدأ في ترديد الشهادتين، ورغم ذلك استمر رامز في مضايقة السيناريست، بتحركاته على القارب.
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