رياضة

رسميًا.. بتروجت يهبط لدوري الدرجة الثانية

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
بتروجت
بتروجت
هبط فريق بتروجت إلى دوري الدرجة الثانية، بعدما تعادل سلبيًا مع فريق المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وأصبح رصيد بتروجيت 35 نقطة في المركز السادس عشر بعد تعادله مع المقاولون، بينما ارتفع رصيد ذئاب الجبل إلى 48 نقطة في المركز الخامس، مع وجود مباراة مؤجلة له أمام الأهلي. فريق بتروجيت هو ثالث الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية بعدما تحدد هبوط فريقي النجوم والداخلية خلال الأسابيع الماضية، لينتهي صراع الهبوط.
في المُقابل ضمن فريق وادي دجلة بقاءه في الدوري الممتاز بعد فوزه على الإنتاج الحربي بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الممتاز. ونجح محمد هلال في تسجيل الهدف الأول لدجلة في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وعزز السنغالي إبراهيما
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كهربا

بعد تعادل الزمالك.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء مبارياته ضمن الجولة الـ34، ويتبقى فقط مباراة وحيدة وهي مباراة الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى تعثر فريق الزمالك وتعادله أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الحرس إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول مسابقة الدوري.
عمرو- السعيد

الزمالك يتعادل مع الحرس ويواصل نزيف النقاط في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسلسل نزيف النقاط في مسابقة الدوري الممتاز، حيث فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بالمسابقة، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، بينما راتفع رصيد الحرس إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول مسابقة الدوري.
الاتحاد-السكندرى

الاتحاد يصعق سموحة ويضمن البقاء في الممتاز

حقق الاتحاد السكندري، فوزًا كبيرًا وثمينًا على حساب نظيره سموحة بنتيجة 3- 1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة ضمن زعيم الثغر البقاء في الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة احتل بها المركز الـ11، بينما تجمد رصيد سموحة الذي تجمد رصيده عند 38 نقطة، في المركز الـ12، حيث ضمن هو الآخر البقاء منذ الجولة الماضية بعد فوزه على بتروجت.
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بتروجت

رسميًا.. بتروجت يرفض خوض لقاء المقاولون العرب

أصدر نادي بتروجت، بيانًا رسميًا اليوم الخميس يرفض فيه عدم خوض مباراته أمام فريق المقاولون العرب، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم (2018-2019)، حين من الممكن أن يكون الفريق الأقرب للهبوط لدوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز الـ16 برصيد 34 نقطة، وجاء نص بيان الفريق البترولي كالتالي: «يرفض نادي بتروجيت نهائيًا خوض مباراة المقاولون العرب المقبلة، والتي حدد لها اتحاد كرة القدم موعد يوم الاثنين 3 يونيو».
جروس

رئيس الزمالك لجروس: تطلع من الملعب على المطار

انفجر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك غضبًا، عقب تعادل فريقه أمام الإنتاج الحربي، في وجه السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، حيث ذهب نحو ممر اللاعبين أثناء مرور المدرب وطالبه بالرحيل. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري.
اجتماع-اللجنة الاولمبية-و وزير الشباب والرياضة

كيف حضر رئيس الزمالك مباراة الإنتاج الحربي؟

في واقعة غريبة، ظهر رئيس نادي الزمالك في مقصورة ستاد بتروسبورت، الذي شهد مباراة الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما، بالرغم من صدور قرار من اللجنة الأولمبية بعدم ظهور رئيس الأبيض في أي مناسبة رياضية، وإيقافه لمدة عامين، وتضمن القرار أيضا، نقل جميع المنافسات الرياضية خارج مقر نادي الزمالك، وعدم الاعتراف بأي مخاطبات رسمية موقعة منه بصفته رئيسا للنادي، لكن الأخير قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري، حيث أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بإلغاء قرارات اللجنة وهو ما استند له رئيس الزمالك في حضور المباراة.
بتروجيت

بتروجت يهدد بشكوى اتحاد الكرة للفيفا

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم الأربعاء خطابا رسميا من نادى بتروجت، يهدد فيه باللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المصرية فى مسابقة الدورى الممتاز (2018-2019)، حيث أكد فى خطابه على ضرورة النظر لما تم فى الاجتماع الذى عقده أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد يوم الجمعة الماضى، مع مندوبي الأندية والتعامل بجدية مع المطالب التى تم عرضها وقتها والعمل على تحقيقها، لتحقيق إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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