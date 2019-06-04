رسميًا.. بتروجت يهبط لدوري الدرجة الثانية

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

بتروجت

هبط فريق بتروجت إلى دوري الدرجة الثانية، بعدما تعادل سلبيًا مع فريق المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وأصبح رصيد بتروجيت 35 نقطة في المركز السادس عشر بعد تعادله مع المقاولون، بينما ارتفع رصيد ذئاب الجبل إلى 48 نقطة في المركز الخامس، مع وجود مباراة مؤجلة له أمام الأهلي. فريق بتروجيت هو ثالث الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية بعدما تحدد هبوط فريقي النجوم والداخلية خلال الأسابيع الماضية، لينتهي صراع الهبوط.

في المُقابل ضمن فريق وادي دجلة بقاءه في الدوري الممتاز بعد فوزه على الإنتاج الحربي بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الممتاز. ونجح محمد هلال في تسجيل الهدف الأول لدجلة في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وعزز السنغالي إبراهيما