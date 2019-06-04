رياضة

الاتحاد يصعق سموحة ويضمن البقاء في الممتاز

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
حقق الاتحاد السكندري، فوزًا كبيرًا وثمينًا على حساب نظيره سموحة بنتيجة 3- 1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة ضمن زعيم الثغر البقاء في الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة احتل بها المركز الـ11، بينما تجمد رصيد سموحة الذي تجمد رصيده عند 38 نقطة، في المركز الـ12، حيث ضمن هو الآخر البقاء منذ الجولة الماضية بعد فوزه على بتروجت.
وخاض الاتحاد السكندري هذا اللقاء تحت قيادة طلعت يوسف، حيث قدم الفريق مباراة قوية منذ الدقائق الأولى مسجلا هدف التقدم عن طريق رزاق سيسيه في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف كريم الديب الهدف الثاني في الدقيقة 29، وينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين دون رد. وفي الشوط الثاني حاول سموحة بقيادة مدربه حسام
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كهربا

بعد تعادل الزمالك.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء مبارياته ضمن الجولة الـ34، ويتبقى فقط مباراة وحيدة وهي مباراة الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى تعثر فريق الزمالك وتعادله أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الحرس إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول مسابقة الدوري.
عمرو- السعيد

الزمالك يتعادل مع الحرس ويواصل نزيف النقاط في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسلسل نزيف النقاط في مسابقة الدوري الممتاز، حيث فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بالمسابقة، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، بينما راتفع رصيد الحرس إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول مسابقة الدوري.
بتروجت

رسميًا.. بتروجت يهبط لدوري الدرجة الثانية

هبط فريق بتروجت إلى دوري الدرجة الثانية، بعدما تعادل سلبيًا مع فريق المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وأصبح رصيد بتروجيت 35 نقطة في المركز السادس عشر بعد تعادله مع المقاولون، بينما ارتفع رصيد ذئاب الجبل إلى 48 نقطة في المركز الخامس، مع وجود مباراة مؤجلة له أمام الأهلي. فريق بتروجيت هو ثالث الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية بعدما تحدد هبوط فريقي النجوم والداخلية خلال الأسابيع الماضية، لينتهي صراع الهبوط.
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الاتحاد-السكندرى

ديربي سكندري بين الاتحاد وسموحة في الدوري

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري ونظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين -الأخيرة- من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد برج العرب، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، إذ أحرز حينها هدف زعيم الثغر رزاق سيسيه، بينما أحرز هدف الأمواج الزرقاء أوميد أوكري.
لزمالك-والاتحاد-السكندري (1)

الاتحاد السكندري بالقوة الضاربة لموقعة سموحة

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه التي تستعد للدخول في معسكر مغلق، تحضيرًا لمواجهة نظيره سموحة، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ويصارع زعيم الثغر على الهروب من الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة، ويحتاج للفوز على سموحة حتى يضمن البقاء في المسابقة الموسم المقبل.
طلعت يوسف

طلعت يوسف يكشف تفاصيل جديدة في اتفاقه مع الاتحاد

كشف طلعت يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الاتحاد السكندري، تفاصيل اتفاقه مع مجلس إدارة زعيم الثغر برئاسة محمد مصيلحي، حيث أكد يوسف في تصريحات خاصة للفرسان أنه سيتولى المسؤولية في مباراة سموحة فقط ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري وأنه وضع شرطًا لذلك وهو إقامة هذه المباراة قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا وعدم تأجيلها إلى ما بعد البطولة. وشدد يوسف على أن هذا كان شرطه الوحيد لأنه يمر بظروف شخصية ستعوق استمراره في حالة تأجيل المباراة، بسبب مرض شقيقه الذي يتلقى العلاج في ألمانيا وهو ما يستدعي تواجده معه في هذه الظروف.
طلعت-يوسف

طلعت يوسف: لن أستمر مع الاتحاد بعد مواجهة سموحة

شدد طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري أن وجوده على رأس القيادة الفنية لسيد البلد تكليف لا يمكن رفضه رغم صعوبة موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري، خاصة بعد الخسارة الكبيرة أمس أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل لاشيء. وأكد طلعت أن مهمته مع الاتحاد مؤقتة لمدة عشرة أيام فقط وسيرحل عن الفريق بعد انتهاء مباراة سموحة بالجولة الأخيرة للدوري موضحاً أنه لن يستمر مع الفريق بالموسم المقبل. وتولى طلعت يوسف مهمة تدريب الفريق السكندري عقب استقالة حلمي طولان المدير الفني السابق للاتحاد بعد الهزيمة الثقيلة أمام الجيش برباعية نظيفة.
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