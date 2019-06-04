الاتحاد يصعق سموحة ويضمن البقاء في الممتاز

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص

الاتحاد السكندري

حقق الاتحاد السكندري، فوزًا كبيرًا وثمينًا على حساب نظيره سموحة بنتيجة 3- 1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة ضمن زعيم الثغر البقاء في الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة احتل بها المركز الـ11، بينما تجمد رصيد سموحة الذي تجمد رصيده عند 38 نقطة، في المركز الـ12، حيث ضمن هو الآخر البقاء منذ الجولة الماضية بعد فوزه على بتروجت.

وخاض الاتحاد السكندري هذا اللقاء تحت قيادة طلعت يوسف، حيث قدم الفريق مباراة قوية منذ الدقائق الأولى مسجلا هدف التقدم عن طريق رزاق سيسيه في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف كريم الديب الهدف الثاني في الدقيقة 29، وينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين دون رد. وفي الشوط الثاني حاول سموحة بقيادة مدربه حسام