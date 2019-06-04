الزمالك يتعادل مع الحرس ويواصل نزيف النقاط في الدوري

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص

الزمالك والحرس

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسلسل نزيف النقاط في مسابقة الدوري الممتاز، حيث فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بالمسابقة، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، بينما راتفع رصيد الحرس إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول مسابقة الدوري.

بدأ اللقاء بارتباك من جانب الزمالك في المقابل سيطر الهدوء والثبات على أداء لاعبي حرس الحدود واستطاعوا الوصول إلى مرمى محمود جنش حارس القلعة البيضاء أكثر من مرة بعد أن استغلوا حالة الارتباك التي سيطرت على خط دفاع الفريق خاصة الثنائي محمود علاء وبهاء مجدي.ومع مرور الوقت كثف الحرس هجماته على مرمى الزمالك