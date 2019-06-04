رياضة

الزمالك يتعادل مع الحرس ويواصل نزيف النقاط في الدوري

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص
الزمالك والحرس
الزمالك والحرس
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسلسل نزيف النقاط في مسابقة الدوري الممتاز، حيث فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بالمسابقة، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، بينما راتفع رصيد الحرس إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول مسابقة الدوري.
بدأ اللقاء بارتباك من جانب الزمالك في المقابل سيطر الهدوء والثبات على أداء لاعبي حرس الحدود واستطاعوا الوصول إلى مرمى محمود جنش حارس القلعة البيضاء أكثر من مرة بعد أن استغلوا حالة الارتباك التي سيطرت على خط دفاع الفريق خاصة الثنائي محمود علاء وبهاء مجدي.ومع مرور الوقت كثف الحرس هجماته على مرمى الزمالك
اقرأ المزيد
كهربا

بعد تعادل الزمالك.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء مبارياته ضمن الجولة الـ34، ويتبقى فقط مباراة وحيدة وهي مباراة الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى تعثر فريق الزمالك وتعادله أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الحرس إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول مسابقة الدوري.
الاتحاد-السكندرى

الاتحاد يصعق سموحة ويضمن البقاء في الممتاز

حقق الاتحاد السكندري، فوزًا كبيرًا وثمينًا على حساب نظيره سموحة بنتيجة 3- 1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة ضمن زعيم الثغر البقاء في الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة احتل بها المركز الـ11، بينما تجمد رصيد سموحة الذي تجمد رصيده عند 38 نقطة، في المركز الـ12، حيث ضمن هو الآخر البقاء منذ الجولة الماضية بعد فوزه على بتروجت.
بتروجت

رسميًا.. بتروجت يهبط لدوري الدرجة الثانية

هبط فريق بتروجت إلى دوري الدرجة الثانية، بعدما تعادل سلبيًا مع فريق المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وأصبح رصيد بتروجيت 35 نقطة في المركز السادس عشر بعد تعادله مع المقاولون، بينما ارتفع رصيد ذئاب الجبل إلى 48 نقطة في المركز الخامس، مع وجود مباراة مؤجلة له أمام الأهلي. فريق بتروجيت هو ثالث الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية بعدما تحدد هبوط فريقي النجوم والداخلية خلال الأسابيع الماضية، لينتهي صراع الهبوط.
اقرأ المزيد من الأخبار
مران-الأهلي -في -جنوب -إفريقيا (2)

مران الأهلي.. جلسة لاسارتي وتدريبات خاصة على التسديد

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام، وتحدث لاسارتي إلى اللاعبين في بعض الأمور الفنية، وحرص على تحفيزهم معنويًا؛ لاستمرار حصد النقاط في سباق الدوري العام، ويتصدر الأهلي قمة الدوري العام برصيد 73 نقطة، ويتبقى له ثلاث مباريات في البطولة.
عامر-حسين

عامر حسين يكشف حقيقة تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب لما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019 وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "حتى الآن مباراة الأهلي والمقاولون في موعدها بدون تأجيلات، وستقام يوم 28 مايو الجاري". كانت لجنة المسابقات قد أعلنت من قبل عن موعد مباراة الأهلي مع الإسماعيلي والمقرر إقامتها يوم 22 من الشهر الجاري على ملعب برج العرب وكذلك موعد مباراته مع المقاولون العرب والمقرر لها 28 من الشهر الجاري أيضًا.
مران-الأهلي -في -جنوب -إفريقيا (2)

مران الأهلي.. محاضرة لاسارتي ومشاركة أجايي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة عقب الفوز أمس الأول على إنبي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.
الاهلى-وانبى

التحقيق مع مخرج مباراة الأهلي وإنبي بعد اللفظ الخارج

كشف مصدر داخل التليفزيون المصري، أن هناك جلسة تحقيق مع حسام منصور، المخرج التليفزيوني الذي نقل مباراة الأهلي وإنبي، التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت أمام إنبي، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، وحسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين، ورفع رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث، في المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند 36 نقطة وظل في المركز التاسع.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org