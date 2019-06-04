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محمد رمضان يروج لأحدث كليباته «بابا» (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص
محمد رمضان
محمد رمضان
روج الفنان محمد رمضان، لأحدث كليباته الذي يحمل اسم "بابا"، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد آخر كليباته "اللهو الخفي"، الذي جمعه بفان دام، ونشر فيديو لكليب عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام» ظهر من خلاله وهو يخرج من منزله ويركب إحدى سيارته الفارهة، وعلق: "بعد كليب أقوى كارت ونمبر وان والملك وجيشنا صعب ومافيا والقمر واللهو الخفي انتظروا كليب بابا قريبًا"، وتابع «ملحوظة دي الأغاني اللي اتصورت بس (مثلا فيرس وبووم وغيرها ماتعملهومش كليبات) علشان كدة ماكتبتهمش.
يشارك محمد فى موسم رمضان الحالي بمسلسل «زلزال»، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى، وبطولة "محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبدالغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم" وعدد آخر من الفنانين.  
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سمير غانم وهنيدي وأنغام نجوم حفلات العيد في المملكة

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مسلسل- زلزال (6)

«زلزال» 27| خليل يمنع التجار من التعامل مع محمد حربي

انطلقت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «زلزال» بفرح كبير لـ«محمد حربي» يجسده محمد رمضان و«صافية» تجسدها حلا شيحة، داخل السوق التي فُرشت كلها بالفراشة والإضاءة، وأحيا له الفرح صديقه «أسامة» يجسده يوسف عثمان، وفى اليوم التالي ذهب «المعلم منصور» يجسده محمود جمعة، إلى «خليل السواح» يجسده ماجد المصري، لكي يتفق معه على توريد فاكهة من "الجناين" الخاصة به، وفتح الحديث عن «محمد حربي» الذى "أكل منه السوق" وأصبح لا يستطيع أن ينافسه، وصُدم «خليل» حينما علم أنه «حربي»، وطلب منه أن يحكى له حكايته منذ أن دخل السوق.
مسلسل- زلزال (5)

«زلزال» الحلقة 26.. زواج محمد رمضان وحلا شيحة

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «زلزال»، ذهاب «ربيع» يجسده حسام داغر إلى «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، وأخبره أن «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، تبدل حاله وأصبح تاجر فاكهة بالسوق ويتعاون مع تجار من مدينة العياط، وكلفه الأخير بأن يخبره بالتفاصيل أولا بأول، ودخلت عليهما «أمل» تجسدها هنادي مهنا، وسألته عما يدور بينهما، وأخبرها أنه يتجسس على والدها، لتستنكر هي فعلته. فيما أخذ التجار فى السوق يترصدون لـ«محمد حربي» الذى سحب البساط منهم، وأصبح كبير السوق.
محمد-رمضان

مسلسل «زلزال» الحلقة 24.. محمد رمضان يرث 60 ألف جنيه

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «زلزال» قيام «قاسم بيه» يجسده محمد سليمان، بالزواج من ابنة أحد خادميه، لكى ينجب بعد أن فقد الأمل فى زوجته ابنة «خليل السواح» يجسده ماجد المصري، وجاء «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، بالفطار لـ«المعلم منصور» يجسده محمود جمعة، بدلا من «صافية» تجسدها حلا شيحة، وأخبره بأنه سيتزوج منها، وحصل بينهما مواجهة نارية، وقرر المعلم أن يقطع عيشه من السوق، بعد أن رفض تركها له، وأخذت «صافية» تتحدث مع «محمد حربي» عن تركه الشغل مع المعلم، وأنها قادرة على صده، ولكنه رفض وقرر أن يعمل مع شخص آخر غيره.
محمد-رمضان-مع-حلا-شيحة-فى-مسلسل-زلزال

«زلزال» 23.. محمد رمضان يصارح حلا شيحة بحبه لها

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «زلزال»، اعتراف «محمد حربي» يجسده محمد رمضان بحبه لـ«صافية» تجسدها حلا شيحة، ويطلب منها أن يكتفيا بـ"خطوبة" فقط الآن، ويتم تأجيل الزواج حتى يتخرج في الجامعة ويحصل على شهادته ويقف على قدميه، وفى الوقت نفسه ذهب «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، إلى بيت «الأستاذ زهدي» يجسده أحمد صيام، وأجبره على بيع نصيبه فى القهوة مقابل مبلغ 50 ألف جنيه، بينما أخبر «ربيع» يجسده حسام داغر، بأن البلد كله يتحدث عن وجود علاقة بين «محمد حربي» و«أمل» تجسدها هنادي مهنا، وأنها ستطلق من زوجها وتتزوجه.
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