محمد رمضان يروج لأحدث كليباته «بابا» (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص

محمد رمضان

روج الفنان محمد رمضان، لأحدث كليباته الذي يحمل اسم "بابا"، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد آخر كليباته "اللهو الخفي"، الذي جمعه بفان دام، ونشر فيديو لكليب عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام» ظهر من خلاله وهو يخرج من منزله ويركب إحدى سيارته الفارهة، وعلق: "بعد كليب أقوى كارت ونمبر وان والملك وجيشنا صعب ومافيا والقمر واللهو الخفي انتظروا كليب بابا قريبًا"، وتابع «ملحوظة دي الأغاني اللي اتصورت بس (مثلا فيرس وبووم وغيرها ماتعملهومش كليبات) علشان كدة ماكتبتهمش.

يشارك محمد فى موسم رمضان الحالي بمسلسل «زلزال»، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى، وبطولة "محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبدالغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم" وعدد آخر من الفنانين.