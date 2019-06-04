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شبكة فودافون تعود للعمل بعد تعطل 4 ساعات

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ ص
فودافون - صورة أرشيفية
فودافون - صورة أرشيفية
عادت شبكة فودافون للعمل بعد تعطل 4 ساعات، فشل أغلب المستخدمين خلالها في إجراء أي مكالمات، وهو ما فسرته مصادر مسئولة في الشركة بوجود عطل فني، أي لتوقف الخدمات الصوتية على مدار الساعات الماضية. وبدأ العطل في حوالي الساعه الثامنة مساء الإثنين، واستمرت حتى الساعه الثانية عشرة من صباح الثلاثاء، وبحسب المصادر عادت الخدمة تدريجيًا للعملاء في مناطق متفرقة بعد تعامل فريق الدعم التقني للشبكة مع العطل.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي حالة من الارتباك نتيجة إعلان دار الافتاء المصريه أن عيد الفطر المبارك سيكون الأربعاء، في الوقت الذي قالت فيه مصادر أخرى أنه جارٍ استطلاع رؤية الهلال للتأكد، لتعود الإفتاء مؤكدة في بيانين أن الثلاثاء متمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك. 


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«المهنيين السودانيين» يخالف المجلس العسكري: العيد الثلاثاء

خالف تجمع المهنيين في السودان، في بيان، مساء الإثنين، رأي مجمع الفقه الإسلامي في الخرطوم، بشأن رؤية شهر شوال وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك، إذ أكد تجمع المهنيين أن غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، داعيا إلى احتشاد الجماهير في الميادين. وكان الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ الضرير، قال في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء الإثنين، أن يوم الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، على أن يكون يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر لسنة 1440 للهجرة، مشيرًا إلى أنه ثبت عدم ثبوت الرؤية الشرعية المتفقة مع الحساب الفلكي المجمع عليه بين الفلكيين.
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بعد فض الاعتصام.. «مصر للطيران» تلغي رحلتيها للسودان

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان مساء الإثنين، إلغاء رحلتيها المتجهتين مساء الإثنين وصباح الثلاثاء من مطار القاهرة إلى الخرطوم، بعد فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وكانت شركة مصر للطيران ألغت إحدى رحلاتها، التى كان من المقرر إقلاعها من مطار القاهرة في الرابعة عصر اليوم في طريقها إلى الخرطوم بسبب التطورات الأخيرة بالسودان. وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد الشهداء جراء فض اعتصام القيادة بالخرطوم، فجر اليوم الإثنين، إلى 13 شهيدا، بينهم طفل 8 سنوات، ووصول عدد المصابين إلى أكثر من 116 شخصا، حتى الآن، في مستشفيات العاصمة.
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أول تعليق من فودافون على عطل الشبكة

أكدت مصادر مسئولة في شركة فودافون مصر، وجود عطل فني في الشبكة منذ الساعة الثامنة والنصف مساء الإثنين، موضحة أن العطل أدى إلى صعوبة في اجراء المكالمات الصوتية في العديد من المناطق على نطاق الجمهورية، وأنه جارٍ إصلاح العطل الفني من خلال فريق عمل الشركة. وأضافت المصادر لـ"التحرير"، أن الخدمة بدأت تعود تدريجيًّا للمستخدمين في مختلف المناطق، وجارٍ استكمال باقي المنظومك للتأكد من سير عمل الشبكة بالشكل الطبيعي. وكانت شبكة فودافون شهدت عطلا فنيا لدى أغلبية المستخدمين منذ الثامنة مساء، إذ شهد بعض المستخدمين اختفاء تاما للشبكة وتعطلها عن العمل.
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بيان ثان لدار الإفتاء بشأن استطلاع هلال العيد

أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان ثانٍ، مساء الإثنين، بشأن استطلاع هلال العيد، إذ أكدت ما أعلنه فضيلة المفتي أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت دار الإفتاء المصرية وفضائية إكسترا نيوز، أكدتا في خبر عاجل مساء الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".
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10 دول عربية وإسلامية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت 10 ول عربية وإسلامية هي، مصر وتونس والأردن وفلسطين وليبيا وإندونيسيا وماليزيا والسودان وسوريا وإيران، أن غدًا الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان، وبذلك يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في تلك الدول. فيما أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر والجزائر أن غدا الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر. وأكدت دار الإفتاء المصرية، في خبر عاجل مساء الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
استطلاع-رؤية-الهلال (2)

13 دولة عربية وإسلامية: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر والجزائر أن غدا الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أكدت في خبر عاجل مساء اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

بيان ثان لدار الإفتاء بشأن استطلاع هلال العيد

أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان ثانٍ، مساء الإثنين، بشأن استطلاع هلال العيد، إذ أكدت ما أعلنه فضيلة المفتي أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت دار الإفتاء المصرية وفضائية إكسترا نيوز، أكدتا في خبر عاجل مساء الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".
استطلاع-رؤية-الهلال (3)

كلام نهائي.. الإفتاء: عيد الفطر الأربعاء

أكدت دار الإفتاء المصرية وفضائية إكسترا نيوز، في خبر عاجل مساء اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز". وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وبعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري.
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