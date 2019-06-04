شبكة فودافون تعود للعمل بعد تعطل 4 ساعات

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ ص

فودافون - صورة أرشيفية

عادت شبكة فودافون للعمل بعد تعطل 4 ساعات، فشل أغلب المستخدمين خلالها في إجراء أي مكالمات، وهو ما فسرته مصادر مسئولة في الشركة بوجود عطل فني، أي لتوقف الخدمات الصوتية على مدار الساعات الماضية. وبدأ العطل في حوالي الساعه الثامنة مساء الإثنين، واستمرت حتى الساعه الثانية عشرة من صباح الثلاثاء، وبحسب المصادر عادت الخدمة تدريجيًا للعملاء في مناطق متفرقة بعد تعامل فريق الدعم التقني للشبكة مع العطل.