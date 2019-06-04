رياضة

طارق العشري: فاجئنا الزمالك.. وكنا الأقرب للفوز

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ ص
طارق العشري
طارق العشري
وجه طارق العشري، المدير الفني لحرس الحدود، الشكر للاعبي فريقه بعد الأداء الرائع الذي قدموه أمام الزمالك، مساء الإثنين، معلقًا: «أثبتنا أننا قادرون على البقاء في الدوري بمجهودنا، رغم أننا كنا في الموقف الأصعب بمنطقة الهبوط». وواصل الزمالك نزيف النقاط، حيث فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بمسابقة الدوري الممتاز، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الحرس إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول مسابقة الدوري. وتابع العشري، خلال تصريحاته لقناة ON sport: «تمكننا من تحقيق نتائج طيبة في آخر 5 مباريات، لكن ما حدث معنا هذا الموسم درس للاعبي الحرس حتى يستعدوا جيدًا
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محمود-علاء (2)

رئيس الزمالك: سنفوز بالدوري وجروس أفسد فاكهة الفريق

يرى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هدف الفريق الأبيض في شباك حرس الحدود، الذي سجله المهاجم المغربي خالد بوطيب، مساء الإثنين، سيكون هو الهدف الحاسم الذي سيجلب بطولة الدوري للفريق هذا الموسم. وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نزيف النقاط، حيث فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الإثنين، على استاد «المكس» بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.
الاهلى والمقاصة تصوير سامح ابوحسن (16)

هل طلب الأهلي التعاقد مع محمد توني؟ المقاصة يُجيب

كشف عصام سراج، مدير التعاقدات بفريق مصر للمقاصة، عن الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية، التي تُشير إلى تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع محمد توني لاب الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. وقال مدير التعاقدات بفريق مصر للمقاصة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لا توجد أي مفاوضات بين الأهلي ومحمد توني إطلاقًا، كل ما كُتب، اجتهادات إعلامية». وأضاف: «لم يتحدث معي أي مسؤول من النادي الأهلي للتعاقد مع محمد توني أو يصل للنادي أي خطاب رسمي يُفيد بغرض شراء أي لاعب من مصر للمقاصة».
كهربا

بعد تعادل الزمالك.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء مبارياته ضمن الجولة الـ34، ويتبقى فقط مباراة وحيدة وهي مباراة الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى تعثر فريق الزمالك وتعادله أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الحرس إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول مسابقة الدوري.
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كهربا

بعد تعادل الزمالك.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء مبارياته ضمن الجولة الـ34، ويتبقى فقط مباراة وحيدة وهي مباراة الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى تعثر فريق الزمالك وتعادله أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الحرس إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول مسابقة الدوري.
الزمالك وحسنية اغادير (3)

لافتة طيبة.. إدارة نادي حرس الحدود تهنئ الزمالك

هنأت إدارة فريق حرس الحدود نادي الزمالك بعد التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على فريق نهضة البركان المغربي بركلات الترجيح عبر لافتة داخل ملعب المكس الذي يستضيف مباراتهما التي ستجمعهما مساء اليوم الإثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدوري الممتاز. وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى، خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا، خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب.
الزمالك-والداخلية‎ (1)

تشكيل الزمالك: خالد جلال يفاجئ حرس الحدود بهجوم جديد

استقر خالد جلال المدير الفني للزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، على استاد المكس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة لمسابقة الدوري الممتاز، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة انتهى بفوز القلعة البيضاء 2- 1. وشهد تشكيل الفريق الأبيض بعض المفاجآت، على رأسها الإبقاء على عبد الله جمعة على دكة البدلاء، والدفع ببهاء مجدي بدلا منه في مركز الظهير الأيسر، كما قرر الدفع في الهجوم بخالد بوطيب إلى جوار عمر السعيد، ومن خلفهما محمود عبد المنعم كهربا.
الزمالك وسموحة (16)

طاقم تحكيم صربي لمواجهة الزمالك ضد حرس الحدود

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح، عن طاقم تحكيم كل من مواجهة الزمالك أمام حرس الحدود، والإنتاج الحربي أمام وادي دجلة في مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام اليوم الاثنين في نفس التوقيت في العاشرة مساء، ويقود الحكم الصربي نوفاك سيموارتش مباراة الفريق الأبيض ويعاونه كل من بويان بانوفيتش مساعد أول وسفيزتار زيبين مساعد ثاني وميلوش جورجيتش حكم رابع، كما يقود الحكم المجري بولاش بيركا مباراة العجلات الحربية ويعاونه كل من إشتيفان أولبيرت مساعد أول ، وبيتر بريتان مساعد ثاني، وشاندور إندو شابو حكمًا رابعًا.
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