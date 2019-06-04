طارق العشري: فاجئنا الزمالك.. وكنا الأقرب للفوز

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ ص

طارق العشري

وجه طارق العشري، المدير الفني لحرس الحدود، الشكر للاعبي فريقه بعد الأداء الرائع الذي قدموه أمام الزمالك، مساء الإثنين، معلقًا: «أثبتنا أننا قادرون على البقاء في الدوري بمجهودنا، رغم أننا كنا في الموقف الأصعب بمنطقة الهبوط». وواصل الزمالك نزيف النقاط، حيث فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بمسابقة الدوري الممتاز، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الحرس إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول مسابقة الدوري. وتابع العشري، خلال تصريحاته لقناة ON sport: «تمكننا من تحقيق نتائج طيبة في آخر 5 مباريات، لكن ما حدث معنا هذا الموسم درس للاعبي الحرس حتى يستعدوا جيدًا