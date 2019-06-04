هل طلب الأهلي التعاقد مع محمد توني؟ المقاصة يُجيب

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ ص

الأهلي ومصر للمقاصة

كشف عصام سراج، مدير التعاقدات بفريق مصر للمقاصة، عن الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية، التي تُشير إلى تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع محمد توني لاب الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. وقال مدير التعاقدات بفريق مصر للمقاصة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لا توجد أي مفاوضات بين الأهلي ومحمد توني إطلاقًا، كل ما كُتب، اجتهادات إعلامية». وأضاف: «لم يتحدث معي أي مسؤول من النادي الأهلي للتعاقد مع محمد توني أو يصل للنادي أي خطاب رسمي يُفيد بغرض شراء أي لاعب من مصر للمقاصة».

ولم يكشف الأهلي النقاب حتى الآن عن مصير فريق الكرة سواء باستمرار مارتن لاسارتي حتى نهاية مسابقة الدوري في ظل أن اتحاد الكرة قرر استكمال المسابقة بعد كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر بداية من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، أو أي تعاقدات تدعيمية للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. ومنح الجهاز