رياضة

هل طلب الأهلي التعاقد مع محمد توني؟ المقاصة يُجيب

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ ص
الأهلي ومصر للمقاصة
الأهلي ومصر للمقاصة
كشف عصام سراج، مدير التعاقدات بفريق مصر للمقاصة، عن الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية، التي تُشير إلى تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع محمد توني لاب الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. وقال مدير التعاقدات بفريق مصر للمقاصة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لا توجد أي مفاوضات بين الأهلي ومحمد توني إطلاقًا، كل ما كُتب، اجتهادات إعلامية». وأضاف: «لم يتحدث معي أي مسؤول من النادي الأهلي للتعاقد مع محمد توني أو يصل للنادي أي خطاب رسمي يُفيد بغرض شراء أي لاعب من مصر للمقاصة».
ولم يكشف الأهلي النقاب حتى الآن عن مصير فريق الكرة سواء باستمرار مارتن لاسارتي حتى نهاية مسابقة الدوري في ظل أن اتحاد الكرة قرر استكمال المسابقة بعد كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر بداية من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، أو أي تعاقدات تدعيمية للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. ومنح الجهاز
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رئيس الزمالك: سنفوز بالدوري وجروس أفسد فاكهة الفريق

يرى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هدف الفريق الأبيض في شباك حرس الحدود، الذي سجله المهاجم المغربي خالد بوطيب، مساء الإثنين، سيكون هو الهدف الحاسم الذي سيجلب بطولة الدوري للفريق هذا الموسم. وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نزيف النقاط، حيث فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الإثنين، على استاد «المكس» بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.
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طارق العشري: فاجئنا الزمالك.. وكنا الأقرب للفوز

وجه طارق العشري، المدير الفني لحرس الحدود، الشكر للاعبي فريقه بعد الأداء الرائع الذي قدموه أمام الزمالك، مساء الإثنين، معلقًا: «أثبتنا أننا قادرون على البقاء في الدوري بمجهودنا، رغم أننا كنا في الموقف الأصعب بمنطقة الهبوط». وواصل الزمالك نزيف النقاط، حيث فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بمسابقة الدوري الممتاز، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.
كهربا

بعد تعادل الزمالك.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء مبارياته ضمن الجولة الـ34، ويتبقى فقط مباراة وحيدة وهي مباراة الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى تعثر فريق الزمالك وتعادله أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الحرس إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول مسابقة الدوري.
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عبد الحفيظ لأمير مرتضى: جبت الثقة دي منين؟

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مكاسب فريقه من الفوز على إنبي مساء الخميس، عديدة، لكن يبقى حصد الثلاث نقاط أهم شيء، خاصة أن المرحلة الحالية من الموسم تشهد ارتفاعا وهبوطا في الأداء، لكن سمات الفرق الكبيرة ألا يكون التباين في المستوى كبير. وأشار مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، إلى أنه لا يريد التعليق على قرارات التحكيم في اللقاء، لكنه يعتقد بأن الحكم محمد عادل حرم فريقه من ركلتي جزاء صحيحتين.
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آخر كلام.. انتهاء أزمة إذاعة مباراة الأهلي وإنبي

انتهت أزمة تهديد النادي الأهلي بعدم إذاعة مباراة فريق الكرة مساء اليوم الخميس أمام إنبي في الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت، حيث ستذاع المباراة في موعدها العاشرة مساءً، إذ تواصل محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، وتم التوافق على حل بشأن تسوية الأزمة مع تعهد الشركة الراعية بتسوية المستحقات المالية المتأخرة والخاصة بعقد حقوق البث الفضائي. وتفهم رئيس الأهلي الموقف خاصة وأن الشركة ملتزمة تماما في عقد الرعاية منذ اللحظة الأولى لتوقيع العقود.
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اتحاد الكرة يدرس تغليظ عقوبة حسام حسن

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى برئاسة هاني أبو ريدة، تغليظ العقوبات الموقعة على حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، بعدما تم تغريمه 20 ألف جنيه فقط من جانب لجنة المسابقات، لما بدر منه فى مباراة فريقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السبت الماضى ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. وطالب أكثر من عضو بمجلس إدارة اتحاد الكرة، بتغليظ عقوبة حسام حسن بعدما بدر منه في لقاء الأهلي وظهر عبر التلفزيون مؤكدين أن الغرامة غير كافية أو مناسبة لما حدث من حسام حسن، وتردد أن هناك نية لإحالة المدرب للجنة الانضباط.
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الإعلان عن طاقم تحكيم مواجهة الأهلي ضد إنبي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن الحكم الذي يدير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره إنبي، والتي ستقام في العاشرة من مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث اختارت اللجنة الحكم محمد عادل حكمًا للساحة ويعاونه كل من تحسين أبو السادات وعمر فتحي ومصطفى عثمان حكمًا رابعًا، وكل من محمد سلامة ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
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