رئيس الزمالك: سنفوز بالدوري وجروس أفسد فاكهة الفريق

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ ص

الزمالك

يرى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هدف الفريق الأبيض في شباك حرس الحدود، الذي سجله المهاجم المغربي خالد بوطيب، مساء الإثنين، سيكون هو الهدف الحاسم الذي سيجلب بطولة الدوري للفريق هذا الموسم. وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نزيف النقاط، حيث فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الإثنين، على استاد «المكس» بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وضرب رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «المحور»، المثل بالهدف الذي سجله يوسف أوباما في شباك بترو أتلتيكو الأنجولي، الذي أحيا آمال الفريق في بطولة الكونفدرالية، بل وجلبها للفريق على حد وصفه. وأشار إلى أن بقاء جروس في قيادة الفريق بمباراة حرس الحدود كان سيكلف النادي 50