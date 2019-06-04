ميلانيا ترامب تهنئ المسلمين بعيد الفطر

تحرير:وكالات ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ ص

ميلانيا ترامب

هنأ البيت الأبيض، الإثنين، المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الفطر. ونقلت قناة «الحرة»، بيانا صادرا عن البيت الأبيض، جاء فيه أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب والسكرتير الصحفي يبعثان أطيب التمنيات إلى المسلمين بمناسبة عيد الفطر. وأشار البيان إلى أن المسلمين يحتفلون في ختام شهر رمضان المبارك بعيد الفطر من خلال الصلاة والتأمل، ويعد هذا اليوم للمسلمين في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم فرصة تجديد التزامهم بمساعدة الأقل حظا وتعزيز إيمانهم بالله والمشاركة».

وأعلنت 10 دول عربية وإسلامية هي، مصر وتونس والأردن وفلسطين وليبيا وإندونيسيا وماليزيا والسودان وسوريا وإيران، أن الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان، وبذلك يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في تلك الدول.فيما أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال