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ميلانيا ترامب تهنئ المسلمين بعيد الفطر

تحرير:وكالات ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ ص
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
هنأ البيت الأبيض، الإثنين، المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الفطر. ونقلت قناة «الحرة»، بيانا صادرا عن البيت الأبيض، جاء فيه أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب والسكرتير الصحفي يبعثان أطيب التمنيات إلى المسلمين بمناسبة عيد الفطر. وأشار البيان إلى أن المسلمين يحتفلون في ختام شهر رمضان المبارك بعيد الفطر من خلال الصلاة والتأمل، ويعد هذا اليوم للمسلمين في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم فرصة تجديد التزامهم بمساعدة الأقل حظا وتعزيز إيمانهم بالله والمشاركة».
وأعلنت 10 دول عربية وإسلامية هي، مصر وتونس والأردن وفلسطين وليبيا وإندونيسيا وماليزيا والسودان وسوريا وإيران، أن الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان، وبذلك يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في تلك الدول.فيما أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال
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ترامب يطالب بوقف «القصف الجهنمي» في سوريا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، كلا من دمشق وموسكو، وبدرجة أقل طهران، بوقف «القصف الجهنّمي» على إدلب، آخر معقل رئيسي للمتشددين في سوريا، معربا عن أسفه لأن الكثير من المدنيين يروحون ضحية «هذه المذبحة». وقبيل مغادرته واشنطن إلى لندن، كتب ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها: «نسمع أن روسيا وسوريا، وبدرجة أقل إيران، تشن قصفا جهنّميا على محافظة إدلب في سوريا، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء، العالم يراقب هذه المذبحة، ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا».
دونالد ترامب

ترامب يتدخل في أزمة البريكست: يجب إنهاء هذه الصفقة

آمال كبيرة يحملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارته، غدا الإثنين، إلى بريطانيا، والتي وصفتها تقارير إعلامية بأنها زيارة محفوفة بالمخاطر الدبلوماسية، إذ سبق الزيارة تصريحات لترامب قلل فيها من جهود تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، التي قدمت استقالتها منذ أيام، لفشلها في التوصل إلى حل بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، كما تطرقت تصريحات ترامب إلى مطالبة ماي بأن تكون أكثر صرامة في التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، التي أعلنت أمريكا مؤخرا عن منع برنامج التشغيل "أندرويد" عن أجهزتها، في ظل أزمة مستمرة بين الصين وأمريكا حتى الآن.
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هل تغير زيارة ترامب أوضاع بريطانيا السياسية؟

تنتظر الأوساط السياسية الدولية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى بريطانيا، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد على المستوى الداخلي، أو حتى الملفات الخارجية التي لم تستطع لندن الوصول إلى تسوية نهائية لها، وعلى رأسها الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وخلال الزيارة التي تبدأ غدًا الإثنين، من المتوقع أن يسهم ذهاب ترامب إلى بريطانيا في وضع أساس جديد للعلاقات التي تجمع واشنطن ولندن، خاصة أن الأعوام القليلة الماضية شهدت بالفعل مستجدات كثيرة على مستوى السياسة الخارجية.
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قرارات ترامب ضد المكسيك تهدد سوق السيارات الأمريكي

عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع المكسيكية هذا الأسبوع، في محاولة للضغط على المكسيك لمنع المهاجرين من العبور إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، حيث ستفرض الحكومة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 5% على جميع السلع القادمة إلى المكسيك من المكسيك اعتبارًا من 10 يونيو، على أن تصل إلى 25% في الأول من أكتوبر المقبل، وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية ستفرض على جميع البضائع المكسيكية، فإن قطاع السيارات سيكون هو الأكثر تأثرا.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

تحديد موعد مقابلات المتقدمين للمدارس اليابانية

?أعلنت الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية، عبر موقع "فيسبوك" إنه سيتم عقد المقابلات الشخصية للأطفال المتقدمين للقبول بالمدرسة عقب إجازة عيد الفطر. وأوضحت إدارة المدارس إنه سيتم إخطار أولياء الأمور بالتفاصيل الخاصة بأماكن المقابلات الشخصية وموعدها في الأسبوع الأول من يونيو عبر البريد الالكتروني المسجل علي استمارة التقدم الالكترونية. كانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019/2020، في الفترة من 1 إلى 19 مايو ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
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ترامب يرشح باربرا باريت لقيادة القوات الجوية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح باربرا باريت، السفيرة السابقة، وامرأة الأعمال من أريزونا، لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن باربرا التي تبلغ من العمر 68 عاما، سبق أن شغلت منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا فى الفترة بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز «إيروسبايس كوربوريشن» لأبحاث الطيران حتى عام 2017. وفي تغريدة كتبها على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قال ترامب: «سوف تكون وزيرة ممتازة».
ترامب

ترامب: إيران ستواجه «قوة هائلة» إن تحركت ضد أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستواجه «قوة هائلة» إذا حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف ترامب، خلال حديثه للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا، أن إيران أبدت عدائية شديدة تجاه الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران «عندما يكونون مستعدين». وفى تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الإثنين، نفى ترامب أن واشنطن «لم تسع لبدء حوار مع طهران».
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أول عيد لـ«كامل الوزير» في السكة الحديد.. انضباط

قبل أسبوعين من إجازة عيد الفطر، تتزين محطة قطارات مصر برمسيس لاستقبال آلاف المواطنين من الركاب المسافرين إلى مختلف محافظات مصر، لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرهم وأقاربهم. ومنذ أيام تشهد المحطة وجودا أمنيا مكثفا من قبل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حيث انتشر العشرات من الضباط وأفراد الأمن أمام شبابيك حجز التذاكر وعلى أرصفة المحطة ووسط الركاب، للحفاظ على أرواح المواطنين، تفاديا لحدوث أي مشكلات قد تقع أو أعمال تخريبية قد تحدث خلال تلك الفترة.
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