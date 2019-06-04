سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البرهان: وقف التفاوض والدعوة للانتخابات خلال 9 أشهر

تحرير:وكالات ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ ص
الفريق أول عبد الفتاح البرهان
الفريق أول عبد الفتاح البرهان
أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير. وأفادت «سكاي نيوز عربية»، بأن البرهان أكد فى بيان تلاه أن الجيش السوداني لن يقف عقبة في وجه التغيير، مضيفا أن المجلس سيسلم الحكم لمن يختاره الشعب. وقال البرهان إنه سيتم تشكيل حكومة انتقالية لتنظيم الانتخابات في غضون 9 أشهر، وسيقوم بتهيئة البيئة الداخلية لإجراء انتخابات بما يمثل الشعب السوداني، داعيا النيابة العامة للتحقيق في أحداث العنف ومقتل المتظاهرين بساحة الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم.
كان المجلس العسكري الانتقالي السوداني، قد عقد مؤتمرا صحفيا، الإثنين، بهدف توضيح ما تم إثارته عبر وسائل الإعلام المختلفة، على مدار اليوم، بشأن محاولة فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم.وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول شمس الدين كباشي، إن قوة أمنية وعسكرية مشتركة
اقرأ المزيد
استطلاع-رؤية-الهلال (1)

10 دول عربية وإسلامية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت 10 ول عربية وإسلامية هي، مصر وتونس والأردن وفلسطين وليبيا وإندونيسيا وماليزيا والسودان وسوريا وإيران، أن غدًا الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان، وبذلك يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في تلك الدول. فيما أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر والجزائر أن غدا الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر. وأكدت دار الإفتاء المصرية، في خبر عاجل مساء الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
استطلاع-رؤية-الهلال (2)

13 دولة عربية وإسلامية: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر والجزائر أن غدا الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أكدت في خبر عاجل مساء اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".
هلال

الإفتاء الليبية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية الموقتة، مساء تليوم الإثنين، تعذُّر رؤية هلال شهر شوال. وقالت اللجنة، في بيان لها، إن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري.
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

السعودية: ثبوت هلال شهر شوال وعيد الفطر غدا

بعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم الإثنين، أعلن فيه أن غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وجاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق اليوم، عن ثبوت هلال شهر شوال، وعليه فإن اليوم هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدا هو أول أيام عيد الفطر، وهو نفس الأمر الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، وذلك حسبما ذكر موقع "العربية".
اقرأ المزيد من الأخبار
الفريق-عبد-الفتاح-البرهان (2)

الجيش السوداني يكشف كواليس الاقتحام: عودوا للاعتصام

علق المتحدث المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، على محاولة فض اعتصام القيادة العامة بوسط الخرطوم، فجر اليوم الإثنين، مشددا في مقابلة مع "سكاي نيوز"، على أن قوات الجيش لم تفض الاعتصام بالقوة، بل استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين، موضحا أن "هناك منطقة تسمى كولومبيا، ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت تمثل تهديدا أمنيا كبيرا لمواطنينا".
الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان في قمة مكة: السودان يدعم دول الخليج العربي

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، إن السودان يقف بجانب دول الخليج العربى ضد الأعمال العدائية التى طالت المملكة العربية السعودية والإمارات. وأضاف البرهان، خلال كلمته فى القمة العربية الطارئة، بمكة المكرمة: «استهدفت تصرفات غير مسئولة المملكة العربية السعودية، ويدين السودان هذه الأعمال»، لافتا إلى وقوفهم بجانب الأشقاء فى الخليج ضد هذه الأعمال العدائية أيا كان مصدرها، ومؤكدا على تأييد كل التدابير التى يتخذونها لمواجهة تلك الاعتداءات.
محمد حمدان دقلو

المجلس العسكري: ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار

اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عناصر وصفها بـ«المنفلتة» في الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني إن «ميدان الاعتصام أصبح خطرًا على البلد والثوار». وقال متحدث عسكري، في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي السوداني، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.
مظاهرات في السودان

عسكري سوداني «سكران» يقتل أم وجنينها بسلاحه الميري

واقعة مؤسفة شهدها السودان أمس الأربعاء، كان طرفيها جنود من القوات المسلحة ومواطنين، حيث نشبت مشاجرة بينهما في شارع النيل أحد أبرز شوراع العاصمة الخرطوم، وتطورت حدتها إلى مقتل مواطنة تدعى "ميادة جون"، بطلق ناري في الرأس، بعدما لجأ أحد الجنود في لواء الدفاع والخدمات كان في "حالة سكر"، بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من سلاحه الشخصي، طالت رصاصة منهم رأس المواطنة التي توفت في الحال، كما أصيب أحد المواطنين في رجله، ولم ينج زملاء الجندي المخمور من رصاصته الطائشة بعد أصيب جندي في رجله أيضا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org