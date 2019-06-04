البرهان: وقف التفاوض والدعوة للانتخابات خلال 9 أشهر
تحرير:وكالات
٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ ص
الفريق أول عبد الفتاح البرهان
أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير.
وأفادت «سكاي نيوز عربية»، بأن البرهان أكد فى بيان تلاه أن الجيش السوداني لن يقف عقبة في وجه التغيير، مضيفا أن المجلس سيسلم الحكم لمن يختاره الشعب.
وقال البرهان إنه سيتم تشكيل حكومة انتقالية لتنظيم الانتخابات في غضون 9 أشهر، وسيقوم بتهيئة البيئة الداخلية لإجراء انتخابات بما يمثل الشعب السوداني، داعيا النيابة العامة للتحقيق في أحداث العنف ومقتل المتظاهرين بساحة الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم.
كان المجلس العسكري الانتقالي السوداني، قد عقد مؤتمرا صحفيا، الإثنين، بهدف توضيح ما تم إثارته عبر وسائل الإعلام المختلفة، على مدار اليوم، بشأن محاولة فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم.وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول شمس الدين كباشي، إن قوة أمنية وعسكرية مشتركة
كان المجلس العسكري الانتقالي السوداني، قد عقد مؤتمرا صحفيا، الإثنين، بهدف توضيح ما تم إثارته عبر وسائل الإعلام المختلفة، على مدار اليوم، بشأن محاولة فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول شمس الدين كباشي، إن قوة أمنية وعسكرية مشتركة نفذت عملية لتنظيف مواقع مجاورة لشارع النيل والقبض على معتادي الإجرام الذين احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام ما استدعى ملاحقتها.
وأوضح كباشي، أنه في أثناء تنفيذ الحملة، احتمت مجموعات كبيرة من معتادي الإجرام في ميدان الاعتصام، ما دفع القادة الميدانيين إلى ملاحقتهم ما أدى إلى وقوع خسائر وإصابات، معبرًا عن بالغ آسفه تجاه تطور تلك الأوضاع ووقوع ضحايا بين صفوف المتظاهرين.
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