البرهان: وقف التفاوض والدعوة للانتخابات خلال 9 أشهر

تحرير:وكالات ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ ص

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير. وأفادت «سكاي نيوز عربية»، بأن البرهان أكد فى بيان تلاه أن الجيش السوداني لن يقف عقبة في وجه التغيير، مضيفا أن المجلس سيسلم الحكم لمن يختاره الشعب. وقال البرهان إنه سيتم تشكيل حكومة انتقالية لتنظيم الانتخابات في غضون 9 أشهر، وسيقوم بتهيئة البيئة الداخلية لإجراء انتخابات بما يمثل الشعب السوداني، داعيا النيابة العامة للتحقيق في أحداث العنف ومقتل المتظاهرين بساحة الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم.

كان المجلس العسكري الانتقالي السوداني، قد عقد مؤتمرا صحفيا، الإثنين، بهدف توضيح ما تم إثارته عبر وسائل الإعلام المختلفة، على مدار اليوم، بشأن محاولة فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم.وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول شمس الدين كباشي، إن قوة أمنية وعسكرية مشتركة