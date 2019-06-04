رياضة

رئيس الزمالك: طارق العشري تعادل معنا بالسحر

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ ص
الزمالك وحرس الحدود
الزمالك وحرس الحدود
من جديد عاد رئيس نادى الزمالك، لإلقاء الاتهامات على طارق العشرى، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، حول قيامه بأعمال سحر وشعوذة، في مباريات الفريقين ما نتج عنه تعثر الزمالك وتعادله مع الحدود بهدف لكل منهما فى اللقاء الذى جمعهما، مساء الثلاثاء على ستاد المكس بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز. وطلب رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم»، عبر قناة «المحور»، من خالد العندور مقدم البرنامج، بإعادة إحدى اللقطات، التي يقوم فيها عامل غرفة خلع الملابس بفريق الحدود برش الملعب بالمياه قبل انطلاق المباراة.
ووصف رئيس الزمالك المياه التي يقوم عامل غرف الملابس برشها داخل الملعب بأنها عمل وسحر، ساهم في تعادل فريقه وخسارته نقطتين ثمينتين في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.ويرى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هدف الفريق الأبيض في شباك حرس الحدود، الذي سجله المهاجم المغربي خالد بوطيب، مساء الإثنين، سيكون هو
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محمود-علاء (2)

رئيس الزمالك: سنفوز بالدوري وجروس أفسد فاكهة الفريق

يرى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هدف الفريق الأبيض في شباك حرس الحدود، الذي سجله المهاجم المغربي خالد بوطيب، مساء الإثنين، سيكون هو الهدف الحاسم الذي سيجلب بطولة الدوري للفريق هذا الموسم. وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نزيف النقاط، حيث فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الإثنين، على استاد «المكس» بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.
الاهلى والمقاصة تصوير سامح ابوحسن (16)

هل طلب الأهلي التعاقد مع محمد توني؟ المقاصة يُجيب

كشف عصام سراج، مدير التعاقدات بفريق مصر للمقاصة، عن الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية، التي تُشير إلى تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع محمد توني لاب الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. وقال مدير التعاقدات بفريق مصر للمقاصة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لا توجد أي مفاوضات بين الأهلي ومحمد توني إطلاقًا، كل ما كُتب، اجتهادات إعلامية». وأضاف: «لم يتحدث معي أي مسؤول من النادي الأهلي للتعاقد مع محمد توني أو يصل للنادي أي خطاب رسمي يُفيد بغرض شراء أي لاعب من مصر للمقاصة».
طارق- العشري

طارق العشري: فاجئنا الزمالك.. وكنا الأقرب للفوز

وجه طارق العشري، المدير الفني لحرس الحدود، الشكر للاعبي فريقه بعد الأداء الرائع الذي قدموه أمام الزمالك، مساء الإثنين، معلقًا: «أثبتنا أننا قادرون على البقاء في الدوري بمجهودنا، رغم أننا كنا في الموقف الأصعب بمنطقة الهبوط». وواصل الزمالك نزيف النقاط، حيث فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بمسابقة الدوري الممتاز، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.
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طارق- العشري

طارق العشري: فاجئنا الزمالك.. وكنا الأقرب للفوز

وجه طارق العشري، المدير الفني لحرس الحدود، الشكر للاعبي فريقه بعد الأداء الرائع الذي قدموه أمام الزمالك، مساء الإثنين، معلقًا: «أثبتنا أننا قادرون على البقاء في الدوري بمجهودنا، رغم أننا كنا في الموقف الأصعب بمنطقة الهبوط». وواصل الزمالك نزيف النقاط، حيث فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بمسابقة الدوري الممتاز، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.
حرس-الحدود

حرس الحدود يخطف التعادل من بيراميدز ويقترب من البقاء

اقترب فريق حرس الحدود من البقاء في بطولة الدوري الممتاز، بعدما خطف تعادلا مثيرًا من نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري، ليرفع أبناء طارق العشري رصيدهم إلى 37 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، وهو نفس عدد رصيد كل من وادي دجلة والجونة وبفارق نقطة عن الاتحاد السكندري الخامس عشر ونقطتين عن بتروجيت السادس عشر، في المقابل رفع بيراميدز رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بعد نهاية مبارياته بالكامل.
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يصدر بيانا حول أزمة جدول الدورى الممتاز

أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيانًا حول الأزمة المثارة حاليا على جدول مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث أكد الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة في البيان على إعطاء المنتخب الوطني الأولوية قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر الشهر المقبل، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية، وذلك انطلاقا من الجانب الوطني الذي يحكم الجميع، كما أن اللوائح الدولية تعطي الحق للمنتخبات الوطنية في تجميع لاعبيهم قبل البطولة بأسبوعين طبقا للقواعد الدولية المنظمة للعبة.
جروس

جددوا عقد جروس| مطالب زملكاوية بعد لقب الكونفيدرالية

دشن عدد من جماهير نادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاجَ بعنوان «#جددوا_عقد_جروس»، لاستمرار السويسري كريستيان جروس مديرًا فنيا للقلعة البيضاء، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر، وذلك بعد ساعات من تحقيق الزمالك لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، أمس الأحد، لأول مرة في تاريخه وللمرة الثانية في تاريخ الأندية المصرية المشاركة في البطولة بعد الأهلي الذي توج بها عام 2014.
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