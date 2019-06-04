رئيس الزمالك: طارق العشري تعادل معنا بالسحر

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ ص

الزمالك وحرس الحدود

من جديد عاد رئيس نادى الزمالك، لإلقاء الاتهامات على طارق العشرى، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، حول قيامه بأعمال سحر وشعوذة، في مباريات الفريقين ما نتج عنه تعثر الزمالك وتعادله مع الحدود بهدف لكل منهما فى اللقاء الذى جمعهما، مساء الثلاثاء على ستاد المكس بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز. وطلب رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم»، عبر قناة «المحور»، من خالد العندور مقدم البرنامج، بإعادة إحدى اللقطات، التي يقوم فيها عامل غرفة خلع الملابس بفريق الحدود برش الملعب بالمياه قبل انطلاق المباراة.

ووصف رئيس الزمالك المياه التي يقوم عامل غرف الملابس برشها داخل الملعب بأنها عمل وسحر، ساهم في تعادل فريقه وخسارته نقطتين ثمينتين في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.ويرى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هدف الفريق الأبيض في شباك حرس الحدود، الذي سجله المهاجم المغربي خالد بوطيب، مساء الإثنين، سيكون هو