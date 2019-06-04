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«الإفتاء الليبية» تتراجع: اليوم عيد الفطر

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ ص
استطلاع الهلال - أرشيفية
استطلاع الهلال - أرشيفية
تراجعت ليبيا، قبل قليل، عما أعلنته بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر. وفى بيان لها أعلنت دار الإفتاء الليبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وجاء فى البيان: «بناء على اتصال رئيس المحكمة العليا بالمجلس الأعلى للقضاء فى الساعات الأخيرة من الليل مع فضيلة المفتى وإخباره إياه بأنه ثبتت لديهم شهادة برؤية الهلال وصلتهم من بعض المحاكم التابعة لهم عند منتصف الليل، فإن دار الإفتاء تعلن أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر».
وكانت دار الإفتاء الليبية قد أعلنت فى وقت سابق أن مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لها اطلع على التقاريرِ المقدَّمة إليه، بشأنِ دخول شهرِ شوال لعامِ 1440 للهجرة، وحيث إنه لم تثبت رؤيةُ الهلال هذه الليلة، فقد قرر المجلس أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأربعاء هو أول أيامِ عيد الفطرِ المباركِ
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الجيش اللبناني

مقتل شرطيين وجنديين في هجوم بطرابلس اللبنانية

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن متشددا قام بمهاجمة دورية لقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس بشمال البلاد، مساء الإثنين. وأكدت الوكالة أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن وجنديين. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين أمنيين قولهما إن الشرطة والجيش يحاصران المهاجم في مبنى بعد أن ألقى قنبلة على قوات الأمن في مبنى حكومي وأطلق النار على دورية. وأكدت «رويترز» أن أحد المصدرين ذكر أن المسلح سبق وكان مسجونا بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي.
صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام

الملك سلمان وولي عهده والحريري يؤدون صلاة العيد بالحرم

أدى آلاف المصلين صلاة العيد فى ساحة المسجد الحرام بمكة المكرمة. وبدأ المصلون الذين تواجدوا فى المسجد الحرام لأداء صلاة فجر اليوم الثلاثاء فى التكبير عقب انتهاء الصلاة، لحين حان موعد صلاة العيد. حضر الصلاة التى أقيمت أمام الكعبة، والخطبة التى جاءت على لسان إمام وخطيب المسجد الحرام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز، وولى عهده محمد بن سلمان، ورئيس وزراء لبنان سعد الحريرى، وعدد من قادة المملكة العربية السعودية. وتحتفل المملكة العربية السعودية بأول أيام عيد الفطر، اليوم الثلاثاء، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.
رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان: وقف التفاوض والدعوة للانتخابات خلال 9 أشهر

أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير. وأفادت «سكاي نيوز عربية»، بأن البرهان أكد فى بيان تلاه أن الجيش السوداني لن يقف عقبة في وجه التغيير، مضيفا أن المجلس سيسلم الحكم لمن يختاره الشعب. وقال البرهان إنه سيتم تشكيل حكومة انتقالية لتنظيم الانتخابات في غضون 9 أشهر، وسيقوم بتهيئة البيئة الداخلية لإجراء انتخابات بما يمثل الشعب السوداني، داعيا النيابة العامة للتحقيق في أحداث العنف ومقتل المتظاهرين بساحة الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم.
استطلاع-رؤية-الهلال (1)

10 دول عربية وإسلامية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت 10 ول عربية وإسلامية هي، مصر وتونس والأردن وفلسطين وليبيا وإندونيسيا وماليزيا والسودان وسوريا وإيران، أن غدًا الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان، وبذلك يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في تلك الدول. فيما أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر والجزائر أن غدا الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر. وأكدت دار الإفتاء المصرية، في خبر عاجل مساء الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
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شركة-فودافون

شبكة فودافون تعود للعمل بعد تعطل 4 ساعات

عادت شبكة فودافون للعمل بعد تعطل 4 ساعات، فشل أغلب المستخدمين خلالها في إجراء أي مكالمات، وهو ما فسرته مصادر مسئولة في الشركة بوجود عطل فني، أي لتوقف الخدمات الصوتية على مدار الساعات الماضية. وبدأ العطل في حوالي الساعه الثامنة مساء الإثنين، واستمرت حتى الساعه الثانية عشرة من صباح الثلاثاء، وبحسب المصادر عادت الخدمة تدريجيًا للعملاء في مناطق متفرقة بعد تعامل فريق الدعم التقني للشبكة مع العطل.
استطلاع-رؤية-الهلال (1)

10 دول عربية وإسلامية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت 10 ول عربية وإسلامية هي، مصر وتونس والأردن وفلسطين وليبيا وإندونيسيا وماليزيا والسودان وسوريا وإيران، أن غدًا الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان، وبذلك يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في تلك الدول. فيما أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر والجزائر أن غدا الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر. وأكدت دار الإفتاء المصرية، في خبر عاجل مساء الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
استطلاع-رؤية-الهلال (2)

13 دولة عربية وإسلامية: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر والجزائر أن غدا الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أكدت في خبر عاجل مساء اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

بيان ثان لدار الإفتاء بشأن استطلاع هلال العيد

أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان ثانٍ، مساء الإثنين، بشأن استطلاع هلال العيد، إذ أكدت ما أعلنه فضيلة المفتي أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت دار الإفتاء المصرية وفضائية إكسترا نيوز، أكدتا في خبر عاجل مساء الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".
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