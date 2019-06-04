«الإفتاء الليبية» تتراجع: اليوم عيد الفطر

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ ص

استطلاع الهلال - أرشيفية

تراجعت ليبيا، قبل قليل، عما أعلنته بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر. وفى بيان لها أعلنت دار الإفتاء الليبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وجاء فى البيان: «بناء على اتصال رئيس المحكمة العليا بالمجلس الأعلى للقضاء فى الساعات الأخيرة من الليل مع فضيلة المفتى وإخباره إياه بأنه ثبتت لديهم شهادة برؤية الهلال وصلتهم من بعض المحاكم التابعة لهم عند منتصف الليل، فإن دار الإفتاء تعلن أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر».

وكانت دار الإفتاء الليبية قد أعلنت فى وقت سابق أن مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لها اطلع على التقاريرِ المقدَّمة إليه، بشأنِ دخول شهرِ شوال لعامِ 1440 للهجرة، وحيث إنه لم تثبت رؤيةُ الهلال هذه الليلة، فقد قرر المجلس أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأربعاء هو أول أيامِ عيد الفطرِ المباركِ