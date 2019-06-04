الملك سلمان وولي عهده والحريري يؤدون صلاة العيد بالحرم

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ ص

صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام

أدى آلاف المصلين صلاة العيد فى ساحة المسجد الحرام بمكة المكرمة. وبدأ المصلون الذين تواجدوا فى المسجد الحرام لأداء صلاة فجر اليوم الثلاثاء فى التكبير عقب انتهاء الصلاة، لحين حان موعد صلاة العيد. حضر الصلاة التى أقيمت أمام الكعبة، والخطبة التى جاءت على لسان إمام وخطيب المسجد الحرام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز، وولى عهده محمد بن سلمان، ورئيس وزراء لبنان سعد الحريرى، وعدد من قادة المملكة العربية السعودية. وتحتفل المملكة العربية السعودية بأول أيام عيد الفطر، اليوم الثلاثاء، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وأعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر والجزائر أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وانضمت إليهم ليبيا بعدما تراجعت دار الإفتاء عما أعلنته مسبقا بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.فى بيان لها أعلنت دار الإفتاء الليبية، عبر