مقتل شرطيين وجنديين في هجوم بطرابلس اللبنانية

تحرير:وكالات ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ ص

الجيش اللبناني

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن متشددا قام بمهاجمة دورية لقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس بشمال البلاد، مساء الإثنين. وأكدت الوكالة أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن وجنديين. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين أمنيين قولهما إن الشرطة والجيش يحاصران المهاجم في مبنى بعد أن ألقى قنبلة على قوات الأمن في مبنى حكومي وأطلق النار على دورية. وأكدت «رويترز» أن أحد المصدرين ذكر أن المسلح سبق وكان مسجونا بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي.

من جهته، أكد الجيش اللبناني الهجوم، وأعلن مقتل الجندي، وقال إن المهاجم أطلق النار أيضا على مركز للقوات الأمنية.وانتشر الجيش اللبناني والقوى الأمنية بشكل واسع أغلق بموجبه جميع أنحاء طرابلس وقام بتطويق الإرهابي في أحد المباني في منطقة التوليد.وتقول السلطات اللبنانية إنها أحبطت عددا من الهجمات في السنوات