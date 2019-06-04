رئيس الزمالك: النادي كان صفيحة زبالة والأهلي بيلحسه التراب

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ ص

نادي الزمالك

شن رئيس نادي الزمالك، هجوما حادا على على من انتقدوا أداء الفريق الأبيض، عقب تعادله مع حرس الحدود، فى اللقاء الذى جمعهما، مساء الثلاثاء، على ستاد المكس بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز. وقال رئيس القلعة البيضاء، فى مداخلة هاتفية بقناة «المحور»: «أنا اللى عملت نادى الزمالك الجديد.. أنا بكلم 3 نايمين فى النادى 24 ساعة، نادى الزمالك للأسف كانوا عاملينه صفيحة زبالة»، وأخذ يعدد إنجازاته التى قام بها خلال فترة ترأسه للنادى، مؤكدا أنه الرئيس التاريخى للنادى الأبيض.

وتساءل: «هو مين اللى خد دورى وكأس بعد 28 سنة مع بعض.. مين خد أول بطولة كونفدرالية.. مين خد 5 كأس ورا بعض واحتفظ بالكأس.. مين اللى خد السوبر المصرى من الأهلى.. مين اللى كسب الأهلى 3 مرات.. دا الأهلى كان بيلحسكم التراب أنتوا بتتكلموا فى إيه».وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نزيف النقاط، حيث