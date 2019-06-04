رياضة

رئيس الزمالك: النادي كان صفيحة زبالة والأهلي بيلحسه التراب

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
شن رئيس نادي الزمالك، هجوما حادا على على من انتقدوا أداء الفريق الأبيض، عقب تعادله مع حرس الحدود، فى اللقاء الذى جمعهما، مساء الثلاثاء، على ستاد المكس بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز. وقال رئيس القلعة البيضاء، فى مداخلة هاتفية بقناة «المحور»: «أنا اللى عملت نادى الزمالك الجديد.. أنا بكلم 3 نايمين فى النادى 24 ساعة، نادى الزمالك للأسف كانوا عاملينه صفيحة زبالة»، وأخذ يعدد إنجازاته التى قام بها خلال فترة ترأسه للنادى، مؤكدا أنه الرئيس التاريخى للنادى الأبيض.
وتساءل: «هو مين اللى خد دورى وكأس بعد 28 سنة مع بعض.. مين خد أول بطولة كونفدرالية.. مين خد 5 كأس ورا بعض واحتفظ بالكأس.. مين اللى خد السوبر المصرى من الأهلى.. مين اللى كسب الأهلى 3 مرات.. دا الأهلى كان بيلحسكم التراب أنتوا بتتكلموا فى إيه».وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نزيف النقاط، حيث
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خالد-بوطيب

رئيس الزمالك: طارق العشري تعادل معنا بالسحر

من جديد عاد رئيس نادى الزمالك، لإلقاء الاتهامات على طارق العشرى، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، حول قيامه بأعمال سحر وشعوذة، في مباريات الفريقين ما نتج عنه تعثر الزمالك وتعادله مع الحدود بهدف لكل منهما فى اللقاء الذى جمعهما، مساء الإثنين على ستاد المكس بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز. وطلب رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم»، عبر قناة «المحور»، من خالد العندور مقدم البرنامج، بإعادة إحدى اللقطات، التي يقوم فيها عامل غرفة خلع الملابس بفريق الحدود برش الملعب بالمياه قبل انطلاق المباراة.
محمود-علاء (2)

رئيس الزمالك: سنفوز بالدوري وجروس أفسد فاكهة الفريق

يرى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هدف الفريق الأبيض في شباك حرس الحدود، الذي سجله المهاجم المغربي خالد بوطيب، مساء الإثنين، سيكون هو الهدف الحاسم الذي سيجلب بطولة الدوري للفريق هذا الموسم. وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نزيف النقاط، حيث فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الإثنين، على استاد «المكس» بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.
الاهلى والمقاصة تصوير سامح ابوحسن (16)

هل طلب الأهلي التعاقد مع محمد توني؟ المقاصة يُجيب

كشف عصام سراج، مدير التعاقدات بفريق مصر للمقاصة، عن الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية، التي تُشير إلى تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع محمد توني لاب الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. وقال مدير التعاقدات بفريق مصر للمقاصة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لا توجد أي مفاوضات بين الأهلي ومحمد توني إطلاقًا، كل ما كُتب، اجتهادات إعلامية». وأضاف: «لم يتحدث معي أي مسؤول من النادي الأهلي للتعاقد مع محمد توني أو يصل للنادي أي خطاب رسمي يُفيد بغرض شراء أي لاعب من مصر للمقاصة».
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محمود-الخطيب (2)

رئيس الزمالك للخطيب: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك»

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أصبح لا يتمتع بثقة وقبول من جانب جماهير القلعة الحمراء، على حد وصفه. وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بقناة «المحور»: «الخطيب أثبت أنه (....) وليس له كلمة، ماذا سنفعل له، فهو كان ينتظر نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لتحديد موقفه وجروس أهدى له التعادل على طبق من فضة، بعدما كان يدعي الشجاعة قبل مباراته مع الإسماعيلي»، ساخرًا: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك يا خطيب».
باسم-مرسى (1)

باسم مرسي يتقدم بشكوى للفيفا ضد التوأم

قام باسم مرسي، مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك، المعار لصفوف فريق نادي سموحة، بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري وشقيقه إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي، حيث اتهم باسم الثنائي بتوبيخه وسبه بألفاظ بذيئة أمام زملائه خلال تدريبات الفريق. كما أشار مهاجم الزمالك المعار لصفوف فريق سموحة خلال شكواه إلى أن الثنائي حسام وإبراهيم حسن قد منعاه من خوض التدريبات مع الفريق، مؤكدًا تضرره من هذه الأزمة كونه لاعبا محترفا.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يمنع لاعبه من خوض المران لهذا السبب

رفض الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، خوض مصطفى محمد لاعب الفريق، الذي انتهت إعارته من صفوف طلائع الجيش، خوض التدريبات اليوم، حيث منع مسئولو الفارس الأبيض خوض مصطفى محمد التدريبات مع الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت، كما رفضوا خوضه بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيم بالنادي، وبرر الجهاز الفني للزمالك هذا القرار برغبتهم في عدم تشتيت اللاعبين بانضمام العناصر التي انتهت فترة إعارتهم، قبل انتهاء الموسم الجاري من بطولة الدوري الممتاز.
جروس

رئيس الزمالك لجروس: تطلع من الملعب على المطار

انفجر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك غضبًا، عقب تعادل فريقه أمام الإنتاج الحربي، في وجه السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، حيث ذهب نحو ممر اللاعبين أثناء مرور المدرب وطالبه بالرحيل. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري.
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