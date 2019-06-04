إصابة 6 مواطنين فى حادثين بالطريق الإقليمي والسلام

تحرير:سماح عوض الله ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ ص

سيولة مرورية - أرشيفية

رصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، باستثناء تكدسات مرورية على الطريق الدائرى الإقليمي بسبب انقلاب سيارة أجرة، تجاوز قائدها السرعات المقررة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين، كما شهدت منطقة السلام تعطلا فى حركة المرور بسبب حادث مروري، صدمت خلاله سيارة مواطن أثناء محاولته عبور الطريق، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتحرير محضري إثبات حالة بالواقعتين لإحالة كل منهما إلى النيابة المختصة للتحقيق وتحديد المسئولية الجنائية.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة للطريق الإقليمى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين إصابة 5 أشخاص بعدما انقلبت بهم سيارة أجرة أعلى الطريق الإقليمى فى الجيزة، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة للطريق الإقليمى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين إصابة 5 أشخاص بعدما انقلبت بهم سيارة أجرة أعلى الطريق الإقليمى فى الجيزة، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.





استقبلت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى دار السلام بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين إصابة شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى دار السلام، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى.













