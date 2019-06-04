جريمة

إصابة 6 مواطنين فى حادثين بالطريق الإقليمي والسلام

تحرير:سماح عوض الله ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ ص
سيولة مرورية - أرشيفية
سيولة مرورية - أرشيفية
رصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، باستثناء تكدسات مرورية على الطريق الدائرى الإقليمي بسبب انقلاب سيارة أجرة، تجاوز قائدها السرعات المقررة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين، كما شهدت منطقة السلام تعطلا فى حركة المرور بسبب حادث مروري، صدمت خلاله سيارة مواطن أثناء محاولته عبور الطريق، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتحرير محضري إثبات حالة بالواقعتين لإحالة كل منهما إلى النيابة المختصة للتحقيق وتحديد المسئولية الجنائية.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة للطريق الإقليمى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين إصابة 5 أشخاص بعدما انقلبت بهم سيارة أجرة أعلى الطريق الإقليمى فى الجيزة، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع
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«قتلته ورميت جثته في المزارع».. جريمة الصديق الخائن

أدلى المتهمون بقتل سائق توك توك للاستيلاء على المركبة الخاصة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وقال المتهم الرئيسي "م.ع" 26 سنة، إن المجني عليه "ب.ر"، صديقه منذ عدة سنوات، ولكن احتياجه للأموال دفعه للتخلص منه لسرقته، وأوضح المتهم أنه خطط لارتكاب جريمته واتفق مع صديق له يدعى " ع.م " حلاق على استدراج المجني عليه وسرقة مركبة التوك توك خاصته وفي سبيل تنفيذ ذلك قام المتهم الذي تربطه به علاقة صداقة وجيرة بطلب توصيله من المجني عليه إلى مدينة العبور لقضاء بعض مستلزمات زفاف شقيقته.
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«المرأة والسكين».. جريمة «آية» بعد شهرين جواز

سنوات من الكفاح والعرق والعمل المتواصل كان يحلم خلالها «محمد» الشاب الثلاثيني أنه بزواجه ستنتهي سنين الشقاء والتعب، كاد يطير من الفرحة بعد تجهيز شقة الزوجية، وبدأت الخطوة الأخيرة في البحث عن «بنت الحلال» لتقاسمه حياته، وسرعان ما استقر على «آية» فتاة عشرينية جميلة من أسرة متواضعة لن ترهقه في الكثير من النفقات تقدم لخطبتها بعد أن أمهل أسرتها وقتا للرد على طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، وسرعان ما جاءت الموافقة وتم الزفاف وانتقلا إلى عش الزوجية حالما ببدء حياة جديدة ولم يكن يتخيل أنها النهاية وستغرس زوجته سكينا في قلبه وتلقي بجثته في الشارع.
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جثة أب وحجارة في شوال.. جريمة «حربي وصباح» بسوهاج

سنوات عاشها "حامد" الذي تخطى الخمسين من عمره يعامل نجليه معاملة قاسية، ضرب مبرح وتعاطٍ للمخدرات حتى أصاب الابن وشقيقته اليأس، وقررا وضع حد لتلك المأساة بعد أن ضاقا ذرعا بتصرفاته وجلسا يفكران في خطة الخلاص من الأب القاسي، وصنعا من أنفسهما "القاضي والجلاد" وتحولا لشيطانين بديلا عن الشيطان الذي صفد في شهر الرحمة، وتوليا مهمة "الوسوسة"، بعدما تجرد كلاهما من معاني الرحمة لينتهي الحال بوالدهما جثة في قاع النيل، وصار قلباهما كالحجارة التي وضعاها بجوار جثته حتى لا تطفو على سطح النهر.
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قبل العيد.. إحباط تهريب شحنة مكياج صيني

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر قادمة من الصين بقيمة 50 مليون جنيه قيمة الرسوم الجمركية. وتلقى اللواء نادر كمال مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، إخطارا من اللواء درويش حسين مدير مباحث شرطة ميناء، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، بقيام شركة "ش" المملوكة للمدعو "ش. ش" ومقرها بمنطقة العجمي، بمحاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل.
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المرور تضبط 1756 مخالفة تجاوز سرعة في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1756 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
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مصرع مواطن وإصابة 9 في حادثين مروريين بالجيزة

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 9 آخرون فى حادثين مروريين منفصلين بالجيزة، الأول شهد انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الإقليمى بالجيزة، صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وفى الحادث الثاني تصادمت سيارتان (أجرة) فى نطاق مركز أوسيم بالجيزة، ما تسبب فى إصابة شخصين وتوقف حركة المرور، وانتقل رجال المرور إلى مكاني الحادثين لتسيير حركة السيارات، والأوناش لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.
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إصابة 3 أشخاص فى حادثي تصادم بالقاهرة والجيزة

أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى البدرشين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين تجاوز قائد سيارة ملاكي السرعات القانونية المقررة على الطريق، بالتزامن مع عبور المصابين، ما لم يمكنه من تفاديهما، وتم التحفظ على السائق المتسبب فى الحادث، لعرضه على النيابة للتحقيق.
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إخماد حريقي مصنع كرتون بالهرم وشقة بالسلام

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريقين منفصلين، نشب أولهما داخل مصنع كرتون وألوميتال، بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، وارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار بسبب محتويات المصنع المحفزة على الاشتعال، إلا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات، وعلى صعيد آخر بدائرة قسم شرطة السلام، نشب حريق داخل شقة سكنية، وبادرت قوات الحماية المدنية بإخلاء العقار من السكان، وتم إخماد الحريق والسيطرة إليه، ومنع امتداده إلى شقق بذات المبنى أو عقارات مجاورة.
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