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حر وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس آخر أيام رمضان

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ ص
الأرصاد تعلن طقس آخر أيام رمضان
الأرصاد تعلن طقس آخر أيام رمضان
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشرقية، والوجه البحري والقاهرة، وسيناء، وشمال الصعيد، وخليج السويس، والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 24 35 شبين الكوم 24 34 طنطا 23 34 دمنهور 23 32 الإسكندرية 22 30 بلطيم 23 31 مطروح 22 27 السلوم 20 25 سيوة 23 38 بورسعيد 23 27 دمياط 23 27 الزقازيق 22 35 الاسماعيلية 23 34 السويس 23 35 العريش 22 30  رفح 22 30 رأس سدر 23 36 نخل
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شركة-فودافون

شبكة فودافون تعود للعمل بعد تعطل 4 ساعات

عادت شبكة فودافون للعمل بعد تعطل 4 ساعات، فشل أغلب المستخدمين خلالها في إجراء أي مكالمات، وهو ما فسرته مصادر مسئولة في الشركة بوجود عطل فني، أي لتوقف الخدمات الصوتية على مدار الساعات الماضية. وبدأ العطل في حوالي الساعه الثامنة مساء الإثنين، واستمرت حتى الساعه الثانية عشرة من صباح الثلاثاء، وبحسب المصادر عادت الخدمة تدريجيًا للعملاء في مناطق متفرقة بعد تعامل فريق الدعم التقني للشبكة مع العطل.
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«المهنيين السودانيين» يخالف المجلس العسكري: العيد الثلاثاء

خالف تجمع المهنيين في السودان، في بيان، مساء الإثنين، رأي مجمع الفقه الإسلامي في الخرطوم، بشأن رؤية شهر شوال وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك، إذ أكد تجمع المهنيين أن غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، داعيا إلى احتشاد الجماهير في الميادين. وكان الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ الضرير، قال في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء الإثنين، أن يوم الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، على أن يكون يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر لسنة 1440 للهجرة، مشيرًا إلى أنه ثبت عدم ثبوت الرؤية الشرعية المتفقة مع الحساب الفلكي المجمع عليه بين الفلكيين.
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بعد فض الاعتصام.. «مصر للطيران» تلغي رحلتيها للسودان

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان مساء الإثنين، إلغاء رحلتيها المتجهتين مساء الإثنين وصباح الثلاثاء من مطار القاهرة إلى الخرطوم، بعد فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وكانت شركة مصر للطيران ألغت إحدى رحلاتها، التى كان من المقرر إقلاعها من مطار القاهرة في الرابعة عصر اليوم في طريقها إلى الخرطوم بسبب التطورات الأخيرة بالسودان. وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد الشهداء جراء فض اعتصام القيادة بالخرطوم، فجر اليوم الإثنين، إلى 13 شهيدا، بينهم طفل 8 سنوات، ووصول عدد المصابين إلى أكثر من 116 شخصا، حتى الآن، في مستشفيات العاصمة.
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أول تعليق من فودافون على عطل الشبكة

أكدت مصادر مسئولة في شركة فودافون مصر، وجود عطل فني في الشبكة منذ الساعة الثامنة والنصف مساء الإثنين، موضحة أن العطل أدى إلى صعوبة في اجراء المكالمات الصوتية في العديد من المناطق على نطاق الجمهورية، وأنه جارٍ إصلاح العطل الفني من خلال فريق عمل الشركة. وأضافت المصادر لـ"التحرير"، أن الخدمة بدأت تعود تدريجيًّا للمستخدمين في مختلف المناطق، وجارٍ استكمال باقي المنظومك للتأكد من سير عمل الشبكة بالشكل الطبيعي. وكانت شبكة فودافون شهدت عطلا فنيا لدى أغلبية المستخدمين منذ الثامنة مساء، إذ شهد بعض المستخدمين اختفاء تاما للشبكة وتعطلها عن العمل.
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حر شديد وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس 29 رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على أقصى غرب البلاد ومناطق جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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رمضان يودعنا والحر يصاحبنا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء في ساعات النهار، لطيف ليلا. وكذا تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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حر شديد في 20 مدينة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على القاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة. وحال البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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حر في ساعات الصيام.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط تكون خفيف لمعتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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