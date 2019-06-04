حر وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس آخر أيام رمضان

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ ص

الأرصاد تعلن طقس آخر أيام رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشرقية، والوجه البحري والقاهرة، وسيناء، وشمال الصعيد، وخليج السويس، والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 24 35 شبين الكوم 24 34 طنطا 23 34 دمنهور 23 32 الإسكندرية 22 30 بلطيم 23 31 مطروح 22 27 السلوم 20 25 سيوة 23 38 بورسعيد 23 27 دمياط 23 27 الزقازيق 22 35 الاسماعيلية 23 34 السويس 23 35 العريش 22 30 رفح 22 30 رأس سدر 23 36 نخل