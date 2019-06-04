جريمة

«قتلته ورميت جثته في المزارع».. جريمة الصديق الخائن

تحرير:محمد رشدي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
جثة
جثة
أدلى المتهمون بقتل سائق توك توك للاستيلاء على المركبة الخاصة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وقال المتهم الرئيسي "م.ع" 26 سنة، إن المجني عليه "ب.ر"، صديقه منذ عدة سنوات، ولكن احتياجه للأموال دفعه للتخلص منه لسرقته، وأوضح المتهم أنه خطط لارتكاب جريمته واتفق مع صديق له يدعى " ع.م " حلاق على استدراج المجني عليه وسرقة مركبة التوك توك خاصته وفي سبيل تنفيذ ذلك قام المتهم الذي تربطه به علاقة صداقة وجيرة بطلب توصيله من المجني عليه إلى مدينة العبور لقضاء بعض مستلزمات زفاف شقيقته.
وتابع المتهم في اعترافاته، أنه لدى وصولهم لمنطقة أبو زعبل دائرة مركز الخانكة استقل معهما متهمون آخرون بحجة التوجه معهما لمدينة العبور. «شياطين الإنس».. أبشع 10 جرائم قتل في شهر رمضان وأثناء سيرهم قام المتهم بخنق المجني عليه باستخدام شال قماش، وقام بطعنه باستخدام سلاح أبيض مطواة في الرقبة
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سيولة-مرورية -

إصابة 6 مواطنين فى حادثين بالطريق الإقليمي والسلام

رصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، باستثناء تكدسات مرورية على الطريق الدائرى الإقليمي بسبب انقلاب سيارة أجرة، تجاوز قائدها السرعات المقررة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين، كما شهدت منطقة السلام تعطلا فى حركة المرور بسبب حادث مروري، صدمت خلاله سيارة مواطن أثناء محاولته عبور الطريق، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتحرير محضري إثبات حالة بالواقعتين لإحالة كل منهما إلى النيابة المختصة للتحقيق وتحديد المسئولية الجنائية.
امرأة-تحمل-سكين

«المرأة والسكين».. جريمة «آية» بعد شهرين جواز

سنوات من الكفاح والعرق والعمل المتواصل كان يحلم خلالها «محمد» الشاب الثلاثيني أنه بزواجه ستنتهي سنين الشقاء والتعب، كاد يطير من الفرحة بعد تجهيز شقة الزوجية، وبدأت الخطوة الأخيرة في البحث عن «بنت الحلال» لتقاسمه حياته، وسرعان ما استقر على «آية» فتاة عشرينية جميلة من أسرة متواضعة لن ترهقه في الكثير من النفقات تقدم لخطبتها بعد أن أمهل أسرتها وقتا للرد على طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، وسرعان ما جاءت الموافقة وتم الزفاف وانتقلا إلى عش الزوجية حالما ببدء حياة جديدة ولم يكن يتخيل أنها النهاية وستغرس زوجته سكينا في قلبه وتلقي بجثته في الشارع.
جثة

جثة أب وحجارة في شوال.. جريمة «حربي وصباح» بسوهاج

سنوات عاشها "حامد" الذي تخطى الخمسين من عمره يعامل نجليه معاملة قاسية، ضرب مبرح وتعاطٍ للمخدرات حتى أصاب الابن وشقيقته اليأس، وقررا وضع حد لتلك المأساة بعد أن ضاقا ذرعا بتصرفاته وجلسا يفكران في خطة الخلاص من الأب القاسي، وصنعا من أنفسهما "القاضي والجلاد" وتحولا لشيطانين بديلا عن الشيطان الذي صفد في شهر الرحمة، وتوليا مهمة "الوسوسة"، بعدما تجرد كلاهما من معاني الرحمة لينتهي الحال بوالدهما جثة في قاع النيل، وصار قلباهما كالحجارة التي وضعاها بجوار جثته حتى لا تطفو على سطح النهر.
تهريب-مكياج-صينى

قبل العيد.. إحباط تهريب شحنة مكياج صيني

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر قادمة من الصين بقيمة 50 مليون جنيه قيمة الرسوم الجمركية. وتلقى اللواء نادر كمال مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، إخطارا من اللواء درويش حسين مدير مباحث شرطة ميناء، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، بقيام شركة "ش" المملوكة للمدعو "ش. ش" ومقرها بمنطقة العجمي، بمحاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل.
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قتل

ثمن الثقة.. لغز آخر توصيلة لسائق توك توك بالقليوبية

خرج الشاب "ب.ر" صاحب الـ14 عامًا، للعمل على مركبة التوك توك كعادته بنطاق قريته نوى التابعة لمركز قليوب، على أمل العودة قبل أذان المغرب لتناول الإفطار مع أسرته البسيطة التي كان عائلها من العمل مفردة من أجل لقمة العيش، ما جعل الابن يبادر لكي يساعد والده بالعمل على نفس المركبة، لكنه اختفى فى ظروف غامضة، منذ صباح أمس الأحد، على غير العادة، وانتابت أسرته حالة من الرعب، لا سيما بعد أن أغلق هاتفه المحمول وفشلهم فى الوصول إليه، فحرروا محضرا باختفائه ليكتشفوا الكارثة.
جثة-فى-شقة

«أبويا اتقتل» تفاصيل جريمة «قتيل قميص النوم» بالسلام

"علاء الدين.ع" رجل ستيني يتمتع بحب واحترام المقربين له، يعمل سائقاً على سيارته الملاكي، يشهد له الجميع بدماثة خلقه وطباعه الجيدة، منتصف الأسبوع الماضي، بينما يستعد الأهالي للذهاب لأعمالهم صباحًا فوجئ الأهالي بصوت صراخ من شقته، وباستطلاع الأمر تبين وجود نجل جارهم المسن في حالة هستيرية بعد العثور على جثة والده مسجاة على الأرض غارقا في بركة من الدماء، مما أثار حالة من الخوف بين الجيران. "التحرير" انتقل إلى حي إسبيكو بمدينة السلام للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث.
جثة

جثة أب وحجارة في شوال.. جريمة «حربي وصباح» بسوهاج

سنوات عاشها "حامد" الذي تخطى الخمسين من عمره يعامل نجليه معاملة قاسية، ضرب مبرح وتعاطٍ للمخدرات حتى أصاب الابن وشقيقته اليأس، وقررا وضع حد لتلك المأساة بعد أن ضاقا ذرعا بتصرفاته وجلسا يفكران في خطة الخلاص من الأب القاسي، وصنعا من أنفسهما "القاضي والجلاد" وتحولا لشيطانين بديلا عن الشيطان الذي صفد في شهر الرحمة، وتوليا مهمة "الوسوسة"، بعدما تجرد كلاهما من معاني الرحمة لينتهي الحال بوالدهما جثة في قاع النيل، وصار قلباهما كالحجارة التي وضعاها بجوار جثته حتى لا تطفو على سطح النهر.
طعنات-سكين-جريمة

«عايز أجرة زيادة».. عامل يمزق جسد سائق توك توك

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل خردة، قتل سائق توك توك بمدينة السلام، بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغا من الأهالي بالعثور على شخص متوفى بطريق مصر- الإسماعيلية "الطريق البطيء" أمام سوق العبور، وبالفحص تبين أن المجنى عليه سائق توك توك، 22 عاما، مقيم بدائرة القسم، وبه عدة إصابات ظاهرية، كما عُثر بجوار الجثة على هاتفه المحمول، وتبين وجود تلفيات بمركبة التوك توك قيادته، عبارة عن "كسر بالزجاج الأمامى".
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