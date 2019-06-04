«قتلته ورميت جثته في المزارع».. جريمة الصديق الخائن

تحرير:محمد رشدي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

جثة

أدلى المتهمون بقتل سائق توك توك للاستيلاء على المركبة الخاصة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وقال المتهم الرئيسي "م.ع" 26 سنة، إن المجني عليه "ب.ر"، صديقه منذ عدة سنوات، ولكن احتياجه للأموال دفعه للتخلص منه لسرقته، وأوضح المتهم أنه خطط لارتكاب جريمته واتفق مع صديق له يدعى " ع.م " حلاق على استدراج المجني عليه وسرقة مركبة التوك توك خاصته وفي سبيل تنفيذ ذلك قام المتهم الذي تربطه به علاقة صداقة وجيرة بطلب توصيله من المجني عليه إلى مدينة العبور لقضاء بعض مستلزمات زفاف شقيقته.

وتابع المتهم في اعترافاته، أنه لدى وصولهم لمنطقة أبو زعبل دائرة مركز الخانكة استقل معهما متهمون آخرون بحجة التوجه معهما لمدينة العبور. «شياطين الإنس».. أبشع 10 جرائم قتل في شهر رمضان وأثناء سيرهم قام المتهم بخنق المجني عليه باستخدام شال قماش، وقام بطعنه باستخدام سلاح أبيض مطواة في الرقبة