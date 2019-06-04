كلوب يرد على رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد معه

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

يورجن كلوب

رد المدرب الألماني يورجن كلوب على التقارير التي انتشرت مؤخرًا وربطت بينه وبين تدريب بايرن ميونيخ، خاصة أن العملاق البافاري أعلن بصورة واضحة رغبته في التعاقد مع كلوب، حيث قال رئيس البايرن فرانز بيكنبار بأن كلوب واحد من أفضل المدربين في العالم، وأنه لا يريد أكثر من أن يأتي إلى تدريب بايرن ميونيخ في يوم من الأيام، ويأتي ذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول يوم السبت الماضي على حساب توتنهام، بالفوز في المباراة النهائية بهدفين دون رد في العاصمة الإسبانية مدريد.

ورد كلوب على بيكنباور حسبما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية: "أحب فرانز وهو يحبني أيضًا، ولكني أملك عقدًا طويل الأمد مع ليفربول". وأضاف المدرب الألماني: "ويمكن القول أيضًا إنني لا أستطيع تولي تدريب بايرن ميونيخ، في الوقت الحالي يملك كل من بروسيا دورتموند والبايرن مدربين مميزين، وربما يحدث ما يقوله فرانز