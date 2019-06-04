رياضة

كلوب يرد على رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد معه

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
رد المدرب الألماني يورجن كلوب على التقارير التي انتشرت مؤخرًا وربطت بينه وبين تدريب بايرن ميونيخ، خاصة أن العملاق البافاري أعلن بصورة واضحة رغبته في التعاقد مع كلوب، حيث قال رئيس البايرن فرانز بيكنبار بأن كلوب واحد من أفضل المدربين في العالم، وأنه لا يريد أكثر من أن يأتي إلى تدريب بايرن ميونيخ في يوم من الأيام، ويأتي ذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول يوم السبت الماضي على حساب توتنهام، بالفوز في المباراة النهائية بهدفين دون رد في العاصمة الإسبانية مدريد.
ورد كلوب على بيكنباور حسبما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية: "أحب فرانز وهو يحبني أيضًا، ولكني أملك عقدًا طويل الأمد مع ليفربول". وأضاف المدرب الألماني: "ويمكن القول أيضًا إنني لا أستطيع تولي تدريب بايرن ميونيخ، في الوقت الحالي يملك كل من بروسيا دورتموند والبايرن مدربين مميزين، وربما يحدث ما يقوله فرانز
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Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

يوفنتوس مهتم بضم بوجبا من مانشستر يونايتد

يبدو أن يوفنتوس الإيطالي بات مهتمًا بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد مرة أخرى، وذلك بحسب موقع "سكاس سبورتس"، وتواصلت إدارة اليوفي مع وكيل النجم الفرنسي مينو رايولا، بشأن إمكانية ضمه هذا الصيف، وأكد "سكاي" على أن مانشستر يونايتد تم إخباره باهتمام يوفنتوس بضم بوجبا مرة أخرى، والذي سبق وأن رحل عن صفوف مانشستر يونايتد بالمجان في عام 2012، بعد فشله في حجز مكان له في التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة المدرب السير أليكس فيرجسون.
محمد-صلاح.

فيفا يمنح صلاح فرصة التتويج بالرباعية التاريخية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن احتضان قطر للنسختين المقبلتين من كأس العالم للأندية عامي 2019 و2020، حتى تكون تلك البطولة بمثابة اختبار لمدى جاهزية قطر لاستضافة مونديال 2022، وستقام البطولة بنظامها التقليدي بمشاركة 7 أندية، قبل أن يتم اعتماد النظام الجديد بمشاركة 24 ناديًا في عام 2021، وتأهلت إلى نسخة هذا العام أندية ليفربول والترجي وهينجين من كالدونيا الجديدة إضافة إلى مونتيري المكسيكي والسد القطري مستضيف البطولة، وبالتالي يملك نجم المنتخب الوطني محمد صلاح فرصة رائعة للفوز بلقب جديد مع ليفربول.
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رئيس الزمالك: النادي كان صفيحة زبالة والأهلي بيلحسه التراب

شن رئيس نادي الزمالك، هجوما حادا على على من انتقدوا أداء الفريق الأبيض، عقب تعادله مع حرس الحدود، فى اللقاء الذى جمعهما، مساء الثلاثاء، على ستاد المكس بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز. وقال رئيس القلعة البيضاء، فى مداخلة هاتفية بقناة «المحور»: «أنا اللى عملت نادى الزمالك الجديد.. أنا بكلم 3 نايمين فى النادى 24 ساعة، نادى الزمالك للأسف كانوا عاملينه صفيحة زبالة»، وأخذ يعدد إنجازاته التى قام بها خلال فترة ترأسه للنادى، مؤكدا أنه الرئيس التاريخى للنادى الأبيض.
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فالفيردي: لا أجد كلامًا.. الخروج بنفس الطريقة مؤلم

أعرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن حزنه بوداع فريقه لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، مساء الثلاثاء، معلقًا: «تكرار خروجنا بنفس الطريقة للعام الثاني على التوالي أمر مؤلم بكل تأكيد ولا أعرف ماذا أقول». وأضاف فالفيردي، خلال تصريحاته عقب المباراة بالمؤتمر الصحفي: «نعيش الآن نفس المعاناة، وأعتقد أن الهدف المبكر الذي سجله أوريجي لليفربول لعب دورًا كبيرًا في إرباك صفوفنا لكننا تمكننا من العودة وصنعنا العديد من الفرص لكن لم نستغلها بالشكل المطلوب».
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كلوب: الأمر لا يتعلق بالتكتيك.. ولاعبو ليفربول أطفال

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إنه لا يجد كلامًا يصف فرحته ومشاعره بعد فوز فريقه على برشلونة الإسباني مساء الثلاثاء، معلقًا: «في الحقيقة أنا مؤمن بعدم وجود مستحيل في كرة القدم، لكنني لا أعرف ماذا حدث». وأوضح «كلوب» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أنه طالب اللاعبين قبل المباراة بعدم فقدان الأمل وأن فرصة التأهل مازالت موجودة أمامهم، وأخبرهم بأن المهمة ليست مستحيلة بكل صدق كما هو معتاد في علاقته معهم طوال الوقت.
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ماذا قال لاعبو ليفربول بعد الريمونتادا أمام برشلونة؟

في معجزة تاريخية، اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد أنفيلد، في إياب دور نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم إصابة محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ونابي كيتا، ليتأهل الريدز للعام الثاني على التوالي، في المقابل ودع برشلونة المسابقة القارية، للمرة الثانية على التوالي بعودة تاريخية بعدما تقدم على روما الموسم الماضي في ربع النهائي بأربعة أهداف لهدف ولكنه خسر في الإياب بثلاثية تاريخية، وعقب التألق التاريخي خرج لاعبي الريدز للتعبير عن فرحتهم.
مورينيو - كلوب‎

مورينيو: يورجن كلوب أفضل اسم لـ«ريمونتادا» ليفربول

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، عن تأهل ليفربول التاريخي على حساب برشلونة، إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، قاد فريقه باقتدار لإقصاء البلوجرانا. وأضاف مورينيو، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن ما كان يعتبره البعض مستحيًلا أصبح غير ذلك بفضل المجهود الكبير في المقام الأول لهذا المدرب، مشيرًا إلى أن الريمونتادا التي تحققت لن يكون لها اسم أفضل من اسم «يورجن كلوب».
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