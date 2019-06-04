فيفا يمنح صلاح فرصة التتويج بالرباعية التاريخية

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

محمد صلاح

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن احتضان قطر للنسختين المقبلتين من كأس العالم للأندية عامي 2019 و2020، حتى تكون تلك البطولة بمثابة اختبار لمدى جاهزية قطر لاستضافة مونديال 2022، وستقام البطولة بنظامها التقليدي بمشاركة 7 أندية، قبل أن يتم اعتماد النظام الجديد بمشاركة 24 ناديًا في عام 2021، وتأهلت إلى نسخة هذا العام أندية ليفربول والترجي وهينجين من كالدونيا الجديدة إضافة إلى مونتيري المكسيكي والسد القطري مستضيف البطولة، وبالتالي يملك نجم المنتخب الوطني محمد صلاح فرصة رائعة للفوز بلقب جديد مع ليفربول.

وتوج صلاح بأول لقب له بقميص ليفربول يوم السبت الماضي، بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد. وبإمكان صلاح التتويج بثلاثة ألقاب مع الريدز في غضون الشهور الستة المقبل، والوصول بعدد ألقابه مع الريدز إلى 4 ألقاب. ويواجه ليفربول نظيره تشيلسي في السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس