رياضة

فيفا يمنح صلاح فرصة التتويج بالرباعية التاريخية

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن احتضان قطر للنسختين المقبلتين من كأس العالم للأندية عامي 2019 و2020، حتى تكون تلك البطولة بمثابة اختبار لمدى جاهزية قطر لاستضافة مونديال 2022، وستقام البطولة بنظامها التقليدي بمشاركة 7 أندية، قبل أن يتم اعتماد النظام الجديد بمشاركة 24 ناديًا في عام 2021، وتأهلت إلى نسخة هذا العام أندية ليفربول والترجي وهينجين من كالدونيا الجديدة إضافة إلى مونتيري المكسيكي والسد القطري مستضيف البطولة، وبالتالي يملك نجم المنتخب الوطني محمد صلاح فرصة رائعة للفوز بلقب جديد مع ليفربول.
وتوج صلاح بأول لقب له بقميص ليفربول يوم السبت الماضي، بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد. وبإمكان صلاح التتويج بثلاثة ألقاب مع الريدز في غضون الشهور الستة المقبل، والوصول بعدد ألقابه مع الريدز إلى 4 ألقاب. ويواجه ليفربول نظيره تشيلسي في السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس
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يوفنتوس مهتم بضم بوجبا من مانشستر يونايتد

يبدو أن يوفنتوس الإيطالي بات مهتمًا بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد مرة أخرى، وذلك بحسب موقع "سكاس سبورتس"، وتواصلت إدارة اليوفي مع وكيل النجم الفرنسي مينو رايولا، بشأن إمكانية ضمه هذا الصيف، وأكد "سكاي" على أن مانشستر يونايتد تم إخباره باهتمام يوفنتوس بضم بوجبا مرة أخرى، والذي سبق وأن رحل عن صفوف مانشستر يونايتد بالمجان في عام 2012، بعد فشله في حجز مكان له في التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة المدرب السير أليكس فيرجسون.
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كلوب يرد على رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد معه

رد المدرب الألماني يورجن كلوب على التقارير التي انتشرت مؤخرًا وربطت بينه وبين تدريب بايرن ميونيخ، خاصة أن العملاق البافاري أعلن بصورة واضحة رغبته في التعاقد مع كلوب، حيث قال رئيس البايرن فرانز بيكنبار بأن كلوب واحد من أفضل المدربين في العالم، وأنه لا يريد أكثر من أن يأتي إلى تدريب بايرن ميونيخ في يوم من الأيام، ويأتي ذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول يوم السبت الماضي على حساب توتنهام، بالفوز في المباراة النهائية بهدفين دون رد في العاصمة الإسبانية مدريد.
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رئيس الزمالك: النادي كان صفيحة زبالة والأهلي بيلحسه التراب

شن رئيس نادي الزمالك، هجوما حادا على على من انتقدوا أداء الفريق الأبيض، عقب تعادله مع حرس الحدود، فى اللقاء الذى جمعهما، مساء الثلاثاء، على ستاد المكس بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز. وقال رئيس القلعة البيضاء، فى مداخلة هاتفية بقناة «المحور»: «أنا اللى عملت نادى الزمالك الجديد.. أنا بكلم 3 نايمين فى النادى 24 ساعة، نادى الزمالك للأسف كانوا عاملينه صفيحة زبالة»، وأخذ يعدد إنجازاته التى قام بها خلال فترة ترأسه للنادى، مؤكدا أنه الرئيس التاريخى للنادى الأبيض.
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تشيلسي يؤكد رحيل الاستثنائي إيدين هازارد

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي أن موسم فريقه تحول من كونه موسمًا جيدًا إلى غير عادي، عقب الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وقال ساري في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "قدمنا موسمًا جيدًا، تأهلنا لدوري أبطال أوروبا عن طريق الدوري الإنجليزي، ولم يكن ذلك سهلا نظرًا للمستوى العالي للبطولة، ووصلنا إلى نهائي كأس رابطة المحترفين وأقصينا توتنهام وليفربول، ثم خسرنا أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، وفي الدوري الأوروبي، فزنا في 12 مباراة وتعادلنا في 3 قبل أن نحقق اللقب، نحن الفريق الذي سجل أهدافا أكثر في البطولة، ثم فزنا في النهائي 4-1 على فريق قوي".
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محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول (فيديو)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميًا، عن جوائز العام الفردية للفريق الأول لكرة القدم عن موسم (2018-2019)، وتوج الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول، بجائزة أفضل هدف في الموسم، بهدفه الخرافي الذي سجله في مرمى الإسباني كيبا حارس تشيلسي، في أبريل الماضي، وقال الموقع الرسمي لليفربول، إن هدف الفرعون المصري حصل على نسبة تصويت وصلت إلى 56.7%، متفوقًا على هدفي ساديو ماني في بايرن ميونخ الذي حصل على 14.1% من إجمالي التصويت، وهدف دانييل ستوريدج في شباك تشيلسي بنسبة 11.8%.
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حارس يتفوق على صلاح في قائمة الأسرع بالبريميرليج

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن قائمة أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضى 2018- 2019، وذلك بالاعتماد على أرقام موقع "أوبتا" المختص في شؤون إحصائيات كرة القدم، وضمت القائمة العديد من الأسماء التي من المتوقع بالفعل أن تتواجد في القائمة، ولكنها شهدت تواجد أسماء بصورة مفاجئة، واحتل إسحاق مبينزا لاعب هيدرسفيلد تاون المركز الـ12 في القائمة بسرعة 34,95 كم في الساعة وتواجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في المركز الـ11 بنفس السرعة أيضًا 34,95 كم في الساعة.
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مشجع مانشستر سيتي يهاجم الصحفيين بسبب محمد صلاح

بعدما حقق فريق مانشستر سيتي لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بالفوز على واتفورد بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت اقتحم أحد مشجعي فريق مانشستر سيتي منطقة الصحفيين وصرخ فيهم بسبب الاهتمام بالدولي المصري محمد صلاح بشكل كبير عن اهتمامهم بالإنجازات التي حققها فريقه ونشر الصحفي الإنجليزي روب هاريس صحفي وكالة أسوشييتد بريس مقطعا لصراخ المشجع في وجه الصحفيين، قائلا: "لقد حققنا الثلاثية المحلية هذا الموسم وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي أحد ولكنكم لا تهتمون إلا بمحمد صلاح وستضعون صورته في أغلفة الصحف ليوم الغد، هذا ما تفعلونه فقط".
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