المرور ترفع 11 سيارة متروكة بشوارع القاهرة

تحرير:محمد رشدي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

حملة مرورية

واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملاتها المكثفة للحد من الحوادث تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، ومنع التكدسات المرورية، بالإضافة إلى رفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع تحسباً لاستخدامها في أعمال إرهابية، وتم رفع 11 سيارة متروكة ودراجة بخارية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها و4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وأمر مدير الإدارة العامة للمرور، رجاله بالوجود الفعّال والجدي وتسيير الحركة المرورية وحسن معاملة المواطنين، وتكثيف حملات الرادار للالتزام بالسرعات المقررة قانونا على الطرق للحد من الحوادث وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة في أثناء القيادة والكشف عن صلاحية الإطارات والسيارة. إصابة 6 مواطنين فى حادثين