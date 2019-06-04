«سوبر ميرو» 29.. حمدي الميرغني يقاطع إيمي سمير غانم

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

سوبر ميرو

انطلقت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل سوبر ميرو، بتمكن سوبر ميرو - إيمي سمير غانم - وهدهد - حمدي الميرغني، من الإيقاع بعصابة الفاجر، خلال قيامهم بعملية بيع قطع أثرية، بعدما تنكر هدهد في شكل "مومياء"، إلا أن قوات الشرطة فشلت في الوصول إلى مكان التسليم والتسلم، وقام الجاحد بضرب "سوبر ميرو" بزجاجة ثم سارع هو ورجاله إلى الهرب. وبعد إفشالهما مخطط بيع الآثار، قرر "هدهد" ألا يعمل مرة أخرى مع "سوبر ميرو"، وقال لها إنه لا يريد أن يعرفها بعد ذلك، بينما قرر أخوه "بلبل" أن يترك مهنته، وهو طبيب نفسي، للعمل في أحد المصانع.

وبعد فشل عصابة الفاجر، دخلت "كوبرا" إلى المستشفى، واتهمت زعيم العصابة الفاجر - محمد ثروت - بأنه السبب وراء تأزم حالتها الصحية، واكتشف "الفاجر" إن "جلهوم"، أحد أفراد العصابة، أفشى بأسرارها دون أن يقصد إلى "بلبل" شقيق "هدهد"، ومن هنا اكتشفت "سوبر ميرو" عملياتهم الإجرامية. وانتهت الحلقة بتنفيذ عصابة الفاجر