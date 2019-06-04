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«سوبر ميرو» 29.. حمدي الميرغني يقاطع إيمي سمير غانم

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
سوبر ميرو
سوبر ميرو
انطلقت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل سوبر ميرو، بتمكن سوبر ميرو - إيمي سمير غانم - وهدهد - حمدي الميرغني، من الإيقاع بعصابة الفاجر، خلال قيامهم بعملية بيع قطع أثرية، بعدما تنكر هدهد في شكل "مومياء"، إلا أن قوات الشرطة فشلت في الوصول إلى مكان التسليم والتسلم، وقام الجاحد بضرب "سوبر ميرو" بزجاجة ثم سارع هو ورجاله إلى الهرب. وبعد إفشالهما مخطط بيع الآثار، قرر "هدهد" ألا يعمل مرة أخرى مع "سوبر ميرو"، وقال لها إنه لا يريد أن يعرفها بعد ذلك، بينما قرر أخوه "بلبل" أن يترك مهنته، وهو طبيب نفسي، للعمل في أحد المصانع.
وبعد فشل عصابة الفاجر، دخلت "كوبرا" إلى المستشفى، واتهمت زعيم العصابة الفاجر - محمد ثروت - بأنه السبب وراء تأزم حالتها الصحية، واكتشف "الفاجر" إن "جلهوم"، أحد أفراد العصابة، أفشى بأسرارها دون أن يقصد إلى "بلبل" شقيق "هدهد"، ومن هنا اكتشفت "سوبر ميرو" عملياتهم الإجرامية. وانتهت الحلقة بتنفيذ عصابة الفاجر
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«سوبر ميرو» الحلقة 28.. ليمون يكتشف حقيقة «إيمي»

شهدت أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل سوبر ميرو، مفاجأة كبيرة، إذ إن الفتاة التي اختطفتها عصابة الجاحد، لم تكن البطلة الخارقة سوبر ميرو، بل "كنزي" التي ارتدت ملابس شبيهة لما ترتديه البطلة حتى تعجب مروان، وحينما علمت من العصابة أنهم يريدون خطف سوبر ميرو، قررت مساعدتهم لأنها تكرهها، وبالفعل دبرت خطة، وهي أن يتم تصويرها بملابس سوبر ميرو وهي تعتدي على الناس في الشارع وتفرض عليهم إتاوات، حتى أدى التشهير بسوبر ميرو إلى كره الناس لها، وعلى الجانب الآخر تخطط "كوبرا" مع عصابة الجاحد لعملية كبيرة في تجارة الآثار التي ستربحهم مليار جنيه.
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الحلقة الـ27 «سوبر ميرو».. اختطاف إيمي سمير غانم

بدأت الـ27 من مسلسل «سوبر ميرو» بشكوى "جلهوم" محمد المحمدي، واحد من أعضاء عصابة الكوبرا، من زملائه في العصابة للطبيب النفسي "بلبل فخر العرب" أحمد محيي، الذين استغنوا عن خدماته بعد هزيمته على يد "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، أكثر من مرة، واستبداله بالعضو الجديد "أندرو" الذي احتل مكانه وباتت العصابة كلها تعتمد عليه، وتسخر من "جلهوم"، إلا أن الطبيب نصحه أن يحول طاقته السلبية إلى إيجابية ويحاول أن يتوب عن عالم الإجرام، ويجد مهنة جديدة شريفة بدلًا من السرقة وقطع الطرق. أما "هدهد" فقد حاول الانتحار بعد هجر زوجته اليابانية له، واتهامها له بالفشل.
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سوبر ميرو «25».. سمير غانم يكتشف حقيقة ابنته

بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل سوبر ميرو باكتشاف "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، أن مختطفي الطفل "سولي" هم عصابة "سواهي ودواهي"، فدبرت خطة مع "هدهد" حمدي الميرغني، للقبض على زعيم العصابة "سورس" محمد حسني، وبالفعل نجحت في استعادة الطفل "سولي" وإلقاء القبض على "سورس" وكل عصابات خطف الأطفال التي يتعاون معها. في الوقت ذاته أثبتت سوبر ميرو طيبتها الشديدة بعد أن أنقذت "سولي" ابن "الفاجر" زعيم العصابة الذي يحاول منذ فترة أن يقتلها كي ينتقم لهزيمة العصابة على يديها أكثر من مرة.
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«سوبر ميرو» 14.. إيمي سمير غانم تُخدع في هوية العريس

انتهت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "سوبر ميرو"، بمساعدة المرأة العنيدة - يسرا اللوزي - ، أمير طفطف "سوبر ميرو" - إيمي سمير غانم، في إنقاذ أحد المحلات من السرقة، وانطلقت الحلقة الجديدة بمحاولة "ليمون" - أحمد سلطان - التقرب من "أميرة"، وهي زميلته في العمل،حيث ذهب إليها وأخبرها أن هناك شخصا يحبها ويريد التقدم لها، وهو يقصد نفسه، لكنها اعتقدت أنه يتحدث عن "مروان" - عمر الشناوي - فأخبرته أنها ستوافق على الفور، وبالفعل تلقى والدها - سمير غانم - اتصالًا هاتفيًا من "ليمون" لتحديد موعد كي يتقدم لها، وكل هذا الوقت تظن "أميرة" أن "مروان" هو من سيطلب يدها.
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