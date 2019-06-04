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مخرج «رامز في الشلال» يرد على اتهامات «الفبركة»

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
رامز في الشلال
رامز في الشلال
اتهامات الفبركة دائمًا ما تلاحق برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال كل رمضان، و"رامز في الشلال" ليس استثناء، حيث شارك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي آراءهم بشأن هذا الأمر، مبدين تشككهم في ردود فعل بعض ضيوف البرنامج، مؤكدين أنهم علموا مسبقًا بالمقلب، وفيما نقلت العديد من المواقع الإلكترونية تصريحات على لسان بعض هؤلاء الضيوف، الذين صرحوا بأنهم كانوا على دراية بما يجري, وقد تواصل معهم القائمون على البرنامج، وأنهم وافقوا على المشاركة مقابل المال، لكن سرعان ما خرجت أصوات من العاملين بالبرنامج وقناة MBC لتدافع عن "مصداقية" العمل".
مخرج البرنامج "جاد شويري" قال إن فريق العمل في البرنامج أخفى تفاصيله عن الضيوف، وما حدث لهم كان حقيقيًا، حتى أنه كان قلقا عليهم من أن يصابوا بمكروه. "شويري" تمنى، في تصريحاته خلال لقاء مع برنامج "عرب وود"، لو كان الفنانون على علم بالمقلب من شدة خوفه عليهم، موضحًا أن كل ما حدث كان طبيعيا. (اقرأ
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مسلسل- زلزال (5)

«زلزال» الحلقة 29| «خليل» يصاب بالشلل وحلا شيحة تنجب

شهدت الحلقة الـ29 من مسلسل «زلزال»، زيادة تجارة «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، فى السوق وأصبح من أصحاب الجناين حيث نجح فى أن يمتلك جناين باسمه ويفتتح شركة للتوريد خارج مصر وشراء فلة، كما أسس خطا لإنتاج العصير وسماه (صافية) على اسم زوجته التى تجسدها حلا شيحة، على الجانب الآخر تورط «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، فى سداد ديون البنك، ووصل الأمر فى حجز البنك على أملاكه بسبب تعثره، وحاول «خليل» أن ينقذ نفسه من هذه الورطة وذهب إلى زوجته الثانية ولكنها رفضت وهددته برفع قضية خلع؛ إذا حاول أن يقترب منها مرة أخرى ورفعت عليه السلاح و طردته من بيتها.
مسلسل سوبر ميرو

«سوبر ميرو» 29.. حمدي الميرغني يقاطع إيمي سمير غانم

انطلقت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل سوبر ميرو، بتمكن سوبر ميرو - إيمي سمير غانم - وهدهد - حمدي الميرغني، من الإيقاع بعصابة الفاجر، خلال قيامهم بعملية بيع قطع أثرية، بعدما تنكر هدهد في شكل "مومياء"، إلا أن قوات الشرطة فشلت في الوصول إلى مكان التسليم والتسلم، وقام الجاحد بضرب "سوبر ميرو" بزجاجة ثم سارع هو ورجاله إلى الهرب. وبعد إفشالهما مخطط بيع الآثار، قرر "هدهد" ألا يعمل مرة أخرى مع "سوبر ميرو"، وقال لها إنه لا يريد أن يعرفها بعد ذلك، بينما قرر أخوه "بلبل" أن يترك مهنته، وهو طبيب نفسي، للعمل في أحد المصانع.
ياسمين-الخطيب (4)

محاولات فاشلة.. لماذا مُنعت حلقة ياسمين الخطيب مع رامز؟

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن السبب الحقيقي وراء عدم عرض حلقتها في برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على mbc مصر، وكتبت عبر صفحتها على «إنستجرام»: «حلقتي مع رامز جلال اتضح أن فيها مشكلة في الصوت (عطل في المايك طول فترة وجودي في المركب)، والناس مشكورين عملوا محاولات مُضنية لعلاجها وإذاعتها وفشلوا". وأضافت: "الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً إنها باظت عشان 90% منها كان "تيت.. تيت"، والأهم إن شكلي بالشعر المبلول والعيون الزرقاء والكحل السايح، كان نسخة من "أندر تيكر"، وإنتم كنتم هاتهروني كوميكس!".
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رامز-جلال (2)

كواليس تعرض لأول مرة من رامز في الشلال (فيديو)

كشف الفنان رامز جلال، خلال أخر حلقات برنامجه "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية MBC مصر، للموسم الرمضاني الحالي، كواليس حصرية لمراحل تصوير مقالب البرنامج بمقاطعة بالي الإندونيسية، وأضح رامز خلال المقطع الذي أذيع عبر صفحته الرسمية، وقناة يوتيوب الخاصة بـةلاؤ مصر، مراحل الإعداد والتجهيز للمقلب، ووسائل الأمان التي أُتخذت لحماية ضيوف برنامجه من النجوم، وكيف أختار الشلال الذي تم فيه المقلب، وكيف تم تطهيره من كل الصخور لكي يكون أمنا على الضيوف ولايتعرض أحدهم لأى خطر، بالغضافة إلى كيفية تعاملة مع شامبانزي أثناء تصوير بداية الحلقات.
شهيرة

شهيرة تجيب.. هل كانت على علم بمقلب رامز جلال؟

وصفت الفنانة الكبيرة شهيرة، مقلب "رامز في الشلال" بـ"الصعب"، مشيرة إلى أنها أحبت التجربة، رغم أن البعض كان لا يفضل وقوعها ضحية مقالب الفنان رامز جلال. وكشفت شهيرة، حقيقة معرفتها المسبقة بمقلب "رامز في الشلال" وقالت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "مقلب رامز شيء صعب.. أنا عارفة إن البعض ماكانش حابب أشترك، بس أنا حابة، وفي النهاية هو مقلب والله ما كنت أعرف تفاصيل اللي حصل"، كما كتبت حول رد فعل الجمهور على الحلقة: "أنا عملت تريند على جوجل في رامز، مبسوطة إن الناس لسه بتهتم لأمري برغم اعتزالي أكتر من 20 سنة، شكرًا للحب ده".
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رسالة رامز جلال لوليد سليمان بعد المقلب

وقع النجم وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، ضحية حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، وسخر رامز جلال من وليد سليمان، في مقدمة برنامجه قائلًا: "النهاردة معانا وليد سليمان بطل الخشب الزان، وجايلنا بتيشرت نقاشين"، وبعد مرور أحداث المقلب، فوجئ وليد سليمان برؤية غوريلا على الجزيرة ليصاب بالرعب والخوف، محاولًا صدها بواسطة صخرة، إلى أن انتزع رامز قناعه ليكتشف اللاعب المقلب، وعليه أبدى انفعالًا شديدًا من رامز جلال بمجرد اكتشافه المقلب، وحاول الاعتداء عليه وفريق برنامجه.
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رامز في الشلال| «ماغي بو غصن» تنجو من الغرق

حلت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، مساء اليوم الخميس، ضيفة على برنامج المقالب «رامز في الشلال» الذي يقدمه الفنان رامز جلال المذاع على فضائية mbc مصر، وأثناء محاولة إنقاذها بواسطة القارب المطاطي، وقع خطأ فني، حيث تسربت المياه إلى القارب الذي لم يتحمل الأمواج، فغمرت المياه أجزاء كبيرة منه، قبل أن يتدارك فريق البرنامج الموقف، وينقذوا الفنانة في اللحظات الأخيرة. وضمن خطة البرنامج، سقطت الفنانة ماغي في المياه من جسر كانت تصور أعلاه مشاهد إعلان مزعوم لأحد المنتجات الوهمية واستنجدت بفريق البرنامج لإنقاذها من الغرق.
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