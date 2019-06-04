مخرج «رامز في الشلال» يرد على اتهامات «الفبركة»

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

رامز في الشلال

اتهامات الفبركة دائمًا ما تلاحق برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال كل رمضان، و"رامز في الشلال" ليس استثناء، حيث شارك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي آراءهم بشأن هذا الأمر، مبدين تشككهم في ردود فعل بعض ضيوف البرنامج، مؤكدين أنهم علموا مسبقًا بالمقلب، وفيما نقلت العديد من المواقع الإلكترونية تصريحات على لسان بعض هؤلاء الضيوف، الذين صرحوا بأنهم كانوا على دراية بما يجري, وقد تواصل معهم القائمون على البرنامج، وأنهم وافقوا على المشاركة مقابل المال، لكن سرعان ما خرجت أصوات من العاملين بالبرنامج وقناة MBC لتدافع عن "مصداقية" العمل".

مخرج البرنامج "جاد شويري" قال إن فريق العمل في البرنامج أخفى تفاصيله عن الضيوف، وما حدث لهم كان حقيقيًا، حتى أنه كان قلقا عليهم من أن يصابوا بمكروه. "شويري" تمنى، في تصريحاته خلال لقاء مع برنامج "عرب وود"، لو كان الفنانون على علم بالمقلب من شدة خوفه عليهم، موضحًا أن كل ما حدث كان طبيعيا. (اقرأ