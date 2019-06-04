يوفنتوس مهتم بضم بوجبا من مانشستر يونايتد

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

بول بوجبا

يبدو أن يوفنتوس الإيطالي بات مهتمًا بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد مرة أخرى، وذلك بحسب موقع "سكاس سبورتس"، وتواصلت إدارة اليوفي مع وكيل النجم الفرنسي مينو رايولا، بشأن إمكانية ضمه هذا الصيف، وأكد "سكاي" على أن مانشستر يونايتد تم إخباره باهتمام يوفنتوس بضم بوجبا مرة أخرى، والذي سبق وأن رحل عن صفوف مانشستر يونايتد بالمجان في عام 2012، بعد فشله في حجز مكان له في التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة المدرب السير أليكس فيرجسون.

وقدم بوجبا مستويات مميزة مع يوفنتوس، قبل أن يعود إلى صفوف مانشستر يونايتد من جديد في عام 2016، في صفقة قياسية في ذلك الحين جعلته اللاعب الأغلى في العالم مقابل 89 مليون جنيه إسترليني. وعانى النجم الفرنسي من تذبذب مستواه في ولايته الثانية مع اليونايتد والتي سجل خلالها 31 هدفًا في 135 مباراة، ولا يزال