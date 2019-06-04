رياضة

يوفنتوس مهتم بضم بوجبا من مانشستر يونايتد

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
بول بوجبا
بول بوجبا
يبدو أن يوفنتوس الإيطالي بات مهتمًا بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد مرة أخرى، وذلك بحسب موقع "سكاس سبورتس"، وتواصلت إدارة اليوفي مع وكيل النجم الفرنسي مينو رايولا، بشأن إمكانية ضمه هذا الصيف، وأكد "سكاي" على أن مانشستر يونايتد تم إخباره باهتمام يوفنتوس بضم بوجبا مرة أخرى، والذي سبق وأن رحل عن صفوف مانشستر يونايتد بالمجان في عام 2012، بعد فشله في حجز مكان له في التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة المدرب السير أليكس فيرجسون.
وقدم بوجبا مستويات مميزة مع يوفنتوس، قبل أن يعود إلى صفوف مانشستر يونايتد من جديد في عام 2016، في صفقة قياسية في ذلك الحين جعلته اللاعب الأغلى في العالم مقابل 89 مليون جنيه إسترليني. وعانى النجم الفرنسي من تذبذب مستواه في ولايته الثانية مع اليونايتد والتي سجل خلالها 31 هدفًا في 135 مباراة، ولا يزال
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بيراميدز والزمالك (4)

هل يهدي الزمالك بيراميدز فرصة اللعب في دوري الأبطال؟

باتت فرصة نادي الزمالك في خوض غمار منافسات دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل مهددة، وذلك بعد أن واصل مسلسل نزيف النقاط وتعادل للمباراة الثانية على التوالي أمام مضيفه حرس الحدود بنتيجة (1-1)، مساء أمس الاثنين، على ملعب المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، وسجل للحرس بهاء مجدي لاعب القلعة البيضاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33، فيما تعادل الدولي المغربي خالد بوطيب في الدقيقة 64 لأبناء ميت عقبة، في اللقاء الأول للمدرب الجديد خالد جلال، الذي تولى المهمة خلفًا للسويسري كريستيان جروس.
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قطر تسمح بتناول الكحوليات في مونديال الأندية

تعهدت قطر بالسماح لجماهير ليفربول بشرب الكحوليات، عند قدومهم لمساندة ليفربول أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية هذا العام، وذلك بعما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الاثنين أن قطر ستستضيف النسختين المقبلتين من البطولة، من أجل اختبار ملاعبها قبل استضافة مونديال 2022، وستعد تلك فرصة أيضًا لقطر لتعلم كيفية التعامل مع آلاف الجماهير التي ترغب في شرب الكحوليات أثناء كأس العالم، وقال الذوادي رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2022 عن هذا الأمر: "نتطلع لاستضافة مونديال 2022".
محمد-صلاح (4)

كلوب يضع شرطا واحدا لانتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، وضع شرطًا واحدًا لكي يسمح للدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والريدز، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، حيث ذكرت صحيفة «أس» الإسبانية إن زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، تقدم بطلب لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، يحثه على التعاقد مع صلاح «هداف الدوري الإنجليزي»، والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
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رونالدو

رونالدو يعاني من أسوأ سجل تهديفي في آخر 10 سنوات

أنهى النجم كريستيانو رونالدو موسمه الأول مع يوفنتوس بأقل حصيلة تهديفية له في آخر 10 سنوات، وسجل رونالدو 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو رقم تهديفي سيكون مبهرا بالنسبة لأي لاعب آخر، ولكن ذلك الرقم ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة لما اعتاد عليه النجم البرتغالي منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، ففي 9 سنوات قضاها في ريال مدريد، لم يسجل أقل من 33 هدفًا التي سجلها في موسمه الأول مع الريال موسم 2009- 2010، وسجل أكثر من 40 هدفًا في 6 مواسم مع الريال، بل سجل 60 هدفًا و61 هدفًا في موسمي 2011- 2012 و2014- 2015 على الترتيب.
لفورنتينو-بيريز

ريال مدريد يقترب من تحطيم رقمه القياسي في الصفقات

يستعد ريال مدريد للدخول في صيف مزدحم بالصفقات لتعويض خيبة الأمل التي مر بها في الموسم المنقضي والخروج دون التتويج بأي لقب، وسبق وأن مر الريال بمواقف مشابهة حيث كان يحتاج إلى إنفاق الكثير من الأموال لإعادة بناء الفريق، وكان آخرها في عام 2009، عندما أنفق رئيس النادي فلورنتينو بيريز 254 مليون يورو لشراء كل من كريستيانو رونالدو وكاكا وكريم بنزيما بين الكثير من الصفقات الأخرى، وأنفق ريال مدريد هذا الموسم بالفعل 95 مليون يورو لضم رودريجو مقابل 45 مليون يورو وميليتاو مقابل 50 مليون يورو، ولا تزال هناك صفقات أخرى.
بوجبا‎

اليونايتد يضع شرطًا لرحيل بوجبا إلى ريال مدريد

يبقى النجم الفرنسي بول بوجبا على رأس أولويات مدرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الميركاتو الصيفي، حيث يأمل مدرب ريال مدريد في الظفر بخدمات نجم مانشستر يونايتد ضمن خطته لإحداث ثورة كبيرة في موسم الانتقالات، من خلال التعاقد مع العديد من الأسماء البارزة، لتعويض خيبة الأمل التي مر بها الفريق الملكي هذا الموسم والذي خرج منه خالي الوفاق، من خلال إنهاء الدوري الإسباني في المركز الثالث والخروج من دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي، إلى جانب توديع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي على يد الغريم التقليدي برشلونة.
أنتوني مارسيال

سولسكاير يستعد للتخلص من مارسيال في الصيف

أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى استعداد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، لبيع لاعبه أنطوني مارسيال بسبب سلوكه السيئ في التدريبات، ويأتي ذلك في الوقت الذي ألمح فيه سولسكاير إلى استعداده للقيام بثورة في سوق الانتقالات الصيف المقبل، بعد التعادل مع هيدرسفيلد 1-1 يوم الأحد الماضي، وفشل فريقه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وعلى الرغم من عدم وجود مارسيال في قائمة الفريق في تلك المباراة، فإن النرويجي نفد صبره تجاهه، وسيستمع إلى العروض التي ستقدم إليه في الصيف.
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