جدول ترتيب الدوري المصري والمباريات المتبقية

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء مبارياته ضمن الجولة الـ34، ويتبقى فقط مباراة وحيدة وهي مباراة الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى تعثر فريق الزمالك وتعادله أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الحرس إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول مسابقة الدوري.

فيما هبط بتروجت إلى دوري الدرجة الثانية، بعدما تعادل سلبيًا مع المقاولون، وأصبح رصيده 35 نقطة في المركز الـ16، وهو ثالث الهابطين بعدما تحدد هبوط النجوم والداخلية خلال الأسابيع الماضية. - ترتيب الدوري المصري: الأهلي 74 بيراميدز 70 الزمالك 68 المصري البورسعيدي 52 المقاولون العرب 48 مصر المقاصة 46 الإسماعيلي