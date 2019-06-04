«زلزال» الحلقة 29| «خليل» يصاب بالشلل وحلا شيحة تنجب

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

مسلسل زلزال 29 - حلا شيحة ومحمد رمضان

شهدت الحلقة الـ29 من مسلسل «زلزال»، زيادة تجارة «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، فى السوق وأصبح من أصحاب الجناين حيث نجح فى أن يمتلك جناين باسمه ويفتتح شركة للتوريد خارج مصر وشراء فلة، كما أسس خطا لإنتاج العصير وسماه (صافية) على اسم زوجته التى تجسدها حلا شيحة، على الجانب الآخر تورط «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، فى سداد ديون البنك، ووصل الأمر فى حجز البنك على أملاكه بسبب تعثره، وحاول «خليل» أن ينقذ نفسه من هذه الورطة وذهب إلى زوجته الثانية ولكنها رفضت وهددته برفع قضية خلع؛ إذا حاول أن يقترب منها مرة أخرى ورفعت عليه السلاح و طردته من بيتها.

وتوسل «خليل» لابنته (ريهام) بأن تبيع أرضها وتقف إلى جواره، لكي يسدد ديون البنك ولكنها رفضت، وعلمت «وديدة» تجسدها حنان سليمان، أن ابنتها حامل وأخذت تبكي خوفا عليها من الموت، كون الطبيب أكد أن الحمل خطر على حياتها، فيما حاول «خليل» أن يضغط على ابنته «أمل»