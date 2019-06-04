«زلزال» الحلقة 29| «خليل» يصاب بالشلل وحلا شيحة تنجب
تحرير:ريهام عبد الوهاب
٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
مسلسل زلزال 29 - حلا شيحة ومحمد رمضان
شهدت الحلقة الـ29 من مسلسل «زلزال»، زيادة تجارة «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، فى السوق وأصبح من أصحاب الجناين حيث نجح فى أن يمتلك جناين باسمه ويفتتح شركة للتوريد خارج مصر وشراء فلة، كما أسس خطا لإنتاج العصير وسماه (صافية) على اسم زوجته التى تجسدها حلا شيحة، على الجانب الآخر تورط «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، فى سداد ديون البنك، ووصل الأمر فى حجز البنك على أملاكه بسبب تعثره، وحاول «خليل» أن ينقذ نفسه من هذه الورطة وذهب إلى زوجته الثانية ولكنها رفضت وهددته برفع قضية خلع؛ إذا حاول أن يقترب منها مرة أخرى ورفعت عليه السلاح و طردته من بيتها.
وتوسل «خليل» لابنته (ريهام) بأن تبيع أرضها وتقف إلى جواره، لكي يسدد ديون البنك ولكنها رفضت، وعلمت «وديدة» تجسدها حنان سليمان، أن ابنتها حامل وأخذت تبكي خوفا عليها من الموت، كون الطبيب أكد أن الحمل خطر على حياتها، فيما حاول «خليل» أن يضغط على ابنته «أمل»
وتوسل «خليل» لابنته (ريهام) بأن تبيع أرضها وتقف إلى جواره، لكي يسدد ديون البنك ولكنها رفضت، وعلمت «وديدة» تجسدها حنان سليمان، أن ابنتها حامل وأخذت تبكي خوفا عليها من الموت، كون الطبيب أكد أن الحمل خطر على حياتها، فيما حاول «خليل» أن يضغط على ابنته «أمل» تجسدها هنادي مهنا، بأن تذهب معه إلى بيته حتى يوافق زوجها «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، إقراضه مبلغا ليسدد ديونه، ولكنه لم يتأثر.
وأخبر «عبد الحليم» زوجته إذا خرجت مع والدها من البيت ستكون طالقا، وخرجت معه، بينما علم «محمد حربي» بخبر حمل زوجته، وقام بتوبيخها لأنها فعلت ذلك دون أن تخبره، فيما علمت «لمياء» تجسدها منى عبد الغني، بزواج «خليل» عليها وطلبت منه أن يطلقها.
وانتهت الحلقة بشلل «خليل» وطلاق «أمل»، فيما وضعت «صافية» مولودها ولكن تدهورت صحتها وتم حجزها فى العناية المركزة.