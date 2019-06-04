فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«زلزال» الحلقة 29| «خليل» يصاب بالشلل وحلا شيحة تنجب

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
مسلسل زلزال 29 - حلا شيحة ومحمد رمضان
مسلسل زلزال 29 - حلا شيحة ومحمد رمضان
شهدت الحلقة الـ29 من مسلسل «زلزال»، زيادة تجارة «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، فى السوق وأصبح من أصحاب الجناين حيث نجح فى أن يمتلك جناين باسمه ويفتتح شركة للتوريد خارج مصر وشراء فلة، كما أسس خطا لإنتاج العصير وسماه (صافية) على اسم زوجته التى تجسدها حلا شيحة، على الجانب الآخر تورط «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، فى سداد ديون البنك، ووصل الأمر فى حجز البنك على أملاكه بسبب تعثره، وحاول «خليل» أن ينقذ نفسه من هذه الورطة وذهب إلى زوجته الثانية ولكنها رفضت وهددته برفع قضية خلع؛ إذا حاول أن يقترب منها مرة أخرى ورفعت عليه السلاح و طردته من بيتها.
وتوسل «خليل» لابنته (ريهام) بأن تبيع أرضها وتقف إلى جواره، لكي يسدد ديون البنك ولكنها رفضت، وعلمت «وديدة» تجسدها حنان سليمان، أن ابنتها حامل وأخذت تبكي خوفا عليها من الموت، كون الطبيب أكد أن الحمل خطر على حياتها، فيما حاول «خليل» أن يضغط على ابنته «أمل»
اقرأ المزيد
رامز-في-الشلال (1)

مخرج «رامز في الشلال» يرد على اتهامات «الفبركة»

اتهامات الفبركة دائمًا ما تلاحق برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال كل رمضان، و"رامز في الشلال" ليس استثناء، حيث شارك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي آراءهم بشأن هذا الأمر، مبدين تشككهم في ردود فعل بعض ضيوف البرنامج، مؤكدين أنهم علموا مسبقًا بالمقلب، وفيما نقلت العديد من المواقع الإلكترونية تصريحات على لسان بعض هؤلاء الضيوف، الذين صرحوا بأنهم كانوا على دراية بما يجري, وقد تواصل معهم القائمون على البرنامج، وأنهم وافقوا على المشاركة مقابل المال، لكن سرعان ما خرجت أصوات من العاملين بالبرنامج وقناة MBC لتدافع عن "مصداقية" العمل".
مسلسل سوبر ميرو

«سوبر ميرو» 29.. حمدي الميرغني يقاطع إيمي سمير غانم

انطلقت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل سوبر ميرو، بتمكن سوبر ميرو - إيمي سمير غانم - وهدهد - حمدي الميرغني، من الإيقاع بعصابة الفاجر، خلال قيامهم بعملية بيع قطع أثرية، بعدما تنكر هدهد في شكل "مومياء"، إلا أن قوات الشرطة فشلت في الوصول إلى مكان التسليم والتسلم، وقام الجاحد بضرب "سوبر ميرو" بزجاجة ثم سارع هو ورجاله إلى الهرب. وبعد إفشالهما مخطط بيع الآثار، قرر "هدهد" ألا يعمل مرة أخرى مع "سوبر ميرو"، وقال لها إنه لا يريد أن يعرفها بعد ذلك، بينما قرر أخوه "بلبل" أن يترك مهنته، وهو طبيب نفسي، للعمل في أحد المصانع.
ياسمين-الخطيب (4)

محاولات فاشلة.. لماذا مُنعت حلقة ياسمين الخطيب مع رامز؟

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن السبب الحقيقي وراء عدم عرض حلقتها في برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على mbc مصر، وكتبت عبر صفحتها على «إنستجرام»: «حلقتي مع رامز جلال اتضح أن فيها مشكلة في الصوت (عطل في المايك طول فترة وجودي في المركب)، والناس مشكورين عملوا محاولات مُضنية لعلاجها وإذاعتها وفشلوا". وأضافت: "الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً إنها باظت عشان 90% منها كان "تيت.. تيت"، والأهم إن شكلي بالشعر المبلول والعيون الزرقاء والكحل السايح، كان نسخة من "أندر تيكر"، وإنتم كنتم هاتهروني كوميكس!".
اقرأ المزيد من الأخبار
مسلسل- زلزال (5)

«زلزال» 28| حلا شيحة لن تقدر على الإنجاب

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «زلزال» ذهاب «قاسم بيه» يجسده محمد سليمان، إلى «لمياء» تجسدها منى عبد الغني، ليشتكي لها من ابنتها «ريهام» التى أخذت منه كل أملاكه وطردته، فيما تشاجر «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، مع زوجته الثانية التي تختلف طباعها عن طباعهم، فيما حاول «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، أن يشترى فاكهة من تجار مصر بعد أن منع عنه الفاكهة من العياط ولكنه فشل، وفى اللحظة التي شعر فيها بيأس زاره أحد أصدقائه من الجامعة لكي يبارك له على الزواج، وعرف منه ما حصل له فى السوق، وأخبره بأن والده لديه مزارع فاكهة وسيتولى هو الأمر.
مسلسل- زلزال (5)

«زلزال» الحلقة 26.. زواج محمد رمضان وحلا شيحة

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «زلزال»، ذهاب «ربيع» يجسده حسام داغر إلى «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، وأخبره أن «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، تبدل حاله وأصبح تاجر فاكهة بالسوق ويتعاون مع تجار من مدينة العياط، وكلفه الأخير بأن يخبره بالتفاصيل أولا بأول، ودخلت عليهما «أمل» تجسدها هنادي مهنا، وسألته عما يدور بينهما، وأخبرها أنه يتجسس على والدها، لتستنكر هي فعلته. فيما أخذ التجار فى السوق يترصدون لـ«محمد حربي» الذى سحب البساط منهم، وأصبح كبير السوق.
محمد-رمضان

مسلسل «زلزال» الحلقة 24.. محمد رمضان يرث 60 ألف جنيه

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «زلزال» قيام «قاسم بيه» يجسده محمد سليمان، بالزواج من ابنة أحد خادميه، لكى ينجب بعد أن فقد الأمل فى زوجته ابنة «خليل السواح» يجسده ماجد المصري، وجاء «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، بالفطار لـ«المعلم منصور» يجسده محمود جمعة، بدلا من «صافية» تجسدها حلا شيحة، وأخبره بأنه سيتزوج منها، وحصل بينهما مواجهة نارية، وقرر المعلم أن يقطع عيشه من السوق، بعد أن رفض تركها له، وأخذت «صافية» تتحدث مع «محمد حربي» عن تركه الشغل مع المعلم، وأنها قادرة على صده، ولكنه رفض وقرر أن يعمل مع شخص آخر غيره.
مسلسل- زلزال (5)

«زلزال» الحلقة22.. محمد رمضان يرفض حب حلا شيحة

تصدر تريند موقع «يوتيوب»، مشهد بالحلقة الـ 22 من مسلسل زلزال، والذى ذهب فيه «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي إلى بيت «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، لكي يأخذ زوجته «أمل» تجسدها هنادي مهنا، بعد أن علم أنها ذهبت لتقابله وتعزى فى موت «جبريال» يجسده سامى عبدالحليم. وخلال هذا المشهد، ألمح «محمد حربي» لـ«عبد الحليم» بأن زوجته جاءت دون علمه، وحاول أن يأخذها ويعود بها إلى بيته، ولكن جاء والدها «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، فى الوقت المناسب وأخذ ابنته وعاد بها إلى فلته، ورفض أن تذهب مع زوجها، الذي صفعها على وجهها من قبل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org