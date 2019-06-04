كيف يفوز الزمالك بالدوري بعد التعادل مع الحدود؟

الزمالك لديه 3 احتمالات للتويج بلقب الدوري للمرة الثالثة عشر في تاريخه، على الرغم من أنه واصل مسلسل نزيف النقاط وتعادل للمباراة الثانية على التوالي أمام مضيفه حرس الحدود

تحرير:كريم مليم ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

الزمالك

قلص نادي الزمالك آماله في التتويج بلقب الدوري الممتاز، وذلك بعد أن واصل مسلسل نزيف النقاط وتعادل للمباراة الثانية على التوالي أمام مضيفه حرس الحدود بنتيجة (1-1)، مساء أمس الاثنين، على ملعب المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري لموسم (2018-2019)، وسجل للحرس بهاء مجدي لاعب القلعة البيضاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33، فيما تعادل الدولي المغربي خالد بوطيب في الدقيقة 64 لأبناء ميت عقبة، في اللقاء الأول للمدرب الجديد خالد جلال، الذي تولى المهمة خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 68 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز في 20 لقاء، وتعادل في 8، وخسر 3، وسجل أبناء ميت عقبة 60 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 33 هدفًا. أبناء ميت عقبة لديهم 3 مواجهات متبقية، الأولى أمام الجونة، والثانية أمام الإسماعيلي،