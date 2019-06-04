كيف يفوز الزمالك بالدوري بعد التعادل مع الحدود؟
الزمالك لديه 3 احتمالات للتويج بلقب الدوري للمرة الثالثة عشر في تاريخه، على الرغم من أنه واصل مسلسل نزيف النقاط وتعادل للمباراة الثانية على التوالي أمام مضيفه حرس الحدود
تحرير:كريم مليم
٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
الزمالك
قلص نادي الزمالك آماله في التتويج بلقب الدوري الممتاز، وذلك بعد أن واصل مسلسل نزيف النقاط وتعادل للمباراة الثانية على التوالي أمام مضيفه حرس الحدود بنتيجة (1-1)، مساء أمس الاثنين، على ملعب المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري لموسم (2018-2019)، وسجل للحرس بهاء مجدي لاعب القلعة البيضاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33، فيما تعادل الدولي المغربي خالد بوطيب في الدقيقة 64 لأبناء ميت عقبة، في اللقاء الأول للمدرب الجديد خالد جلال، الذي تولى المهمة خلفًا للسويسري كريستيان جروس.
الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 68 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز في 20 لقاء، وتعادل في 8، وخسر 3، وسجل أبناء ميت عقبة 60 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 33 هدفًا.
أبناء ميت عقبة لديهم 3 مواجهات متبقية، الأولى أمام الجونة، والثانية أمام الإسماعيلي،
الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 68 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز في 20 لقاء، وتعادل في 8، وخسر 3، وسجل أبناء ميت عقبة 60 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 33 هدفًا.
أبناء ميت عقبة لديهم 3 مواجهات متبقية، الأولى أمام الجونة، والثانية أمام الإسماعيلي، والثالثة أمام الأهلي.
الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، جمعها من 32 مباراة، حيث فاز في 23 لقاء، وتعادل في 5، وخسر 4، وسجل لاعبو نادي القرن الإفريقي 52 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 19 هدفًا.
أبناء القلعة الحمراء، يتبقي لهم مواجهتان، الأولى أمام المقاولون العرب، والثانية أمام الزمالك.
العامل الأساسي لتحديد ترتيب الدوري هو عدد النقاط، وفي حالة التساوي في النقاط يكون الاحتكام إلى المواجهات المباشرة مع عدم احتساب قاعدة الهدف خارج الأرض باثنين، ثم في حالة التساوي في النقاط والمواجهات المباشرة، سيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف في جدول الدوري كاملا، وحال تساوى الفريقين في فارق الأهداف أيضا، سيتم الاحتكام إلى صاحب العدد الأكبر من الأهداف المسجلة، وفي حالة التساوي في كل المعايير السابقة، يكون الفيصل وقتها القرعة وليست بمباراة فاصلة.
احتمالات تتويج الزمالك
الزمالك مازال مصيره في يده، حيث إذا أراد التتويج بلقب الدوري للمرة الثالثة عشر في تاريخه، عليه أن يفوز في الثلاث مواجهات المتبقية، حتى يصل للنقطة 77، دون النظر لغريمه التقليدي الأهلي، أما إذا أرد أبناء القلعة البيضاء الدخول في لعبة الحسابات، فعليه أن ينتظر نتائج نادي القرن الإفريقي.
في حال فوز الزمالك في الثلاث مواجهات المتبقية، سيرتفع رصيده إلى 77 نقطة، وهو أقصى رصيد سيصل إليه الأهلي في حال فوزه على المقاولون العرب، وسيتوج الزمالك باللقب بسبب المواجهات المباشرة مع الأهلي.
من الممكن أيضًا أن يتوج الزمالك بلقب الدوري في حال عدم فوزه في الثلاث مواجهات المتبقية، شرط أن يتعثر الأهلي أمام المقاولون العرب وأن يفوز الزمالك على الأهلي، وفي تلك الحالة أمام الزمالك أن يتعثر في لقاء واحد فقط أمام (الجونة أو الإسماعيلي)، حيث إذا تعادل الزمالك في المباراة يجب أن يتعادل الأهلي أمام المقاولون العرب، وإذا خسر الزمالك المباراة يجب أن يخسر الأهلي أمام المقاولون العرب.
في حال تعادل الزمالك في لقاء واحد فقط أمام (الجونة أو الإسماعيلي)، وفاز أمام الأهلي، وتعادل الأهلي أمام المقاولون العرب، سيتوج الزمالك بالدوري حيث سيصل للنقطة 75، وهو نفس الرصيد الذي سيصل إليه الأهلي، ولكن سيتوج الزمالك باللقب بسبب المواجهات المباشرة مع الأهلي.
في حال هزيمة الزمالك في لقاء واحد فقط أمام (الجونة أو الإسماعيلي)، وفاز أمام الأهلي، وخسر الأهلي أمام المقاولون العرب، سيتوج الزمالك بالدوري حيث سيصل للنقطة 74، وهو نفس الرصيد الذي سيصل إليه الأهلي، ولكن سيتوج الزمالك باللقب بسبب المواجهات المباشرة مع الأهلي.
الزمالك لديه 3 احتمالات للتويج بلقب الدوري للمرة الثالثة عشر في تاريخه، الأولى الفوز في الثلاث مواجهات المتبقية، حتى يصل للنقطة 77، دون النظر لغريمه التقليدي الأهلي، الثانية التعادل في لقاء واحد فقط أمام (الجونة أو الإسماعيلي)، والفوز أمام الأهلي بشرط تعادل الأهلي أمام المقاولون، الثالثة هزيمة الزمالك في لقاء واحد فقط أمام (الجونة أو الإسماعيلي)، والفوز أمام الأهلي بشرط هزيمة الأهلي أمام المقاولون العرب.
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