السودان.. الجميع يرفض التفاوض و35 شهيدا حتى الآن

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

فض اعتصام السودان - أرشيفية

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، صصباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء عملية فض اعتصام مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، فجر أمس الإثنين،، إلى 35 شهيدا، بعد استقبل 5 شهداء مصابين بالرصاص، واتهمت اللجنة، المجلس العسكري وقوات الجيش في العاصمة، بإطلاق النار على المعتصمين، أثناء عملية فض الاعتصام بالقوة والاحتجاجات التي أعقبتها، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، ودعا تجمع المهنيين السودانيين -الجهة المحركة للاحتجاجات بالسودان-، إلى الاحتشاد اليوم في ميادين كل الأحياء والبلدات بجميع مدن السودان، والتظاهر السلمي، وتسيير المواكب في كل مكان.

وطالب التجمع جموع المتظاهرين، بمواصلة إغلاق كل الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس وشل الحياة العامة تماما بما يشمل حتى المؤسسات الحيوية، في إطار الدعوة التي أطلقها أمس عقب فض الاعتصام، بإعلان العصيان المدني الشامل في جميع الأنحاء. ووصفت قوى الحرية والتغيير، فض الاعتصام بـ"الجريمة"، محملة قوات