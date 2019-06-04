رياضة

مالي تصطدم بالأرجنتين في مونديال الشباب

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
كأس العالم للشباب
كأس العالم للشباب
تختتم اليوم مباريات دور الـ16 من منافسات كأس العالم للشباب المقام حاليًا في بولندا، وستكون ضربة البداية بمواجهة آسيوية خالصة، ستجمع بين كوريا الجنوبية واليابان في تمام الساعة 5:30 مساء، وتأهلت كوريا إلى هذا الدور باحتلالها المركز الثاني في المجموعة السادسة، وتتطلع للوصول إلى ربع النهائي للمرة الخامسة محققة أفضل نتيجة لها باحتلال المركز الرابع في نسخة 1983، أما اليابان فوصلت لهذا الدور باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية، وتتطلع للوصول إلى ربع النهائي للمرة الخامسة، بعدما حققت أفضل نتائجها باحتلال الوصافة في نسخة 1999.
وفي مباراة أخرى، تواجه فرنسا نظيرتها الولايات المتحدة الساعة 5:30 مساء، واحتلت فرنسا صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة، بينما حلت الولايات المتحدة ثانية في المجموعة الرابعة. وتبحث الولايات المتحدة عن الوصول إلى ربع النهائي للمرة السابعة، بعدما حققت أفضل نتائجها باحتلال المركز الرابع عام 1989،
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بيراميدز والزمالك (4)

هل يهدي الزمالك بيراميدز فرصة اللعب في دوري الأبطال؟

باتت فرصة نادي الزمالك في خوض غمار منافسات دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل مهددة، وذلك بعد أن واصل مسلسل نزيف النقاط وتعادل للمباراة الثانية على التوالي أمام مضيفه حرس الحدود بنتيجة (1-1)، مساء أمس الاثنين، على ملعب المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، وسجل للحرس بهاء مجدي لاعب القلعة البيضاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33، فيما تعادل الدولي المغربي خالد بوطيب في الدقيقة 64 لأبناء ميت عقبة، في اللقاء الأول للمدرب الجديد خالد جلال، الذي تولى المهمة خلفًا للسويسري كريستيان جروس.
كأس-العالم-للأندية

قطر تسمح بتناول الكحوليات في مونديال الأندية

تعهدت قطر بالسماح لجماهير ليفربول بشرب الكحوليات، عند قدومهم لمساندة ليفربول أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية هذا العام، وذلك بعما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الاثنين أن قطر ستستضيف النسختين المقبلتين من البطولة، من أجل اختبار ملاعبها قبل استضافة مونديال 2022، وستعد تلك فرصة أيضًا لقطر لتعلم كيفية التعامل مع آلاف الجماهير التي ترغب في شرب الكحوليات أثناء كأس العالم، وقال الذوادي رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2022 عن هذا الأمر: "نتطلع لاستضافة مونديال 2022".
محمد-صلاح (4)

كلوب يضع شرطا واحدا لانتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، وضع شرطًا واحدًا لكي يسمح للدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والريدز، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، حيث ذكرت صحيفة «أس» الإسبانية إن زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، تقدم بطلب لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، يحثه على التعاقد مع صلاح «هداف الدوري الإنجليزي»، والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
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.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

نيجيريا تصطدم بالسنغال في مونديال الشباب

تتواصل اليوم مباريات دور الـ16 لكأس العالم للشباب المقام حاليا في بولندا، وذلك عندما تواجه أوروجواي نظيرتها الإكوادور الساعة 5:30 مساءً. وتأهلت أوروجواي إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بالتغلب على كل من نيوزيلندا والنرويج وهندوراس، أما الإكوادور فصعدت باحتلال المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بالتعادل مع اليابان والخسارة أمام إيطاليا والفوز على المكسيك، وتواجه الفريقان في كوبا أمريكا المؤهلة لتلك البطولة مرتين، وفازت أوروجواي في الدور الأول 3-1 وفي المرحلة النهائية 1-0، وتوجت الإكوادور باللقب.
ميسى

ميسي يفتح النار على ريال مدريد والسبب رونالدو

أشاد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، بالدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مشدّدا على تأثر الدوري الإسباني، ونادي ريال مدريد بمغادرة "الدون" في الصيف الماضي نحو السيدة العجوز، حيث علق "البرغوث" في تصريحات عبر قناة "فوكس سبورت": "ريال مدريد كان أكثر أهمية وأقوى مع رونالدو، لقد قلت ذلك قبل بداية الموسم، قلت إن ريال مدريد سوف يفتقد رونالدو، لأن أي فريق سيشعر بفقدان لاعب مثله يُسجل 50 هدفا في الموسم، غضبوا مني، لكن ذلك هو الواقع"، واعترف ميسي بافتقاده كريستيانو رونالدو.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

السعودية تسعى لتفادي الخروج المبكر في مونديال الشباب

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليًا في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة، عندما تواجه بنما نظيرتها فرنسا في تمام الساعة 6:00 مساء، وتحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على السعودية 2-0، أما بنما فتحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى مع مالي 1-1، وتحتاج فرنسا لتحقيق الانتصار لضمان التأهل مبكرًا إلى دور الـ16.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

السعودية تصطدم بفرنسا في مونديال الشباب

تتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للشباب المقام في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة السادسة، عندما تواجه البرتغال نظيرتها كوريا الجنوبية في تمام الساعة 3:30 عصرًا، وتشارك البرتغال في البطولة للمرة الـ12، وحققت أفضل إنجازاتها بالتتويج باللقب عامي 1989 و1991، بينما تشارك كوريا الجنوبية للمرة الـ15 وحققت أفضل نتائجها باحتلال المركز الرابع في نسخة 1983، وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه الأرجنتين نظيرتها جنوب إفريقيا في تمام الساعة 8:30 مساءً.
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