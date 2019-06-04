مالي تصطدم بالأرجنتين في مونديال الشباب

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

كأس العالم للشباب

تختتم اليوم مباريات دور الـ16 من منافسات كأس العالم للشباب المقام حاليًا في بولندا، وستكون ضربة البداية بمواجهة آسيوية خالصة، ستجمع بين كوريا الجنوبية واليابان في تمام الساعة 5:30 مساء، وتأهلت كوريا إلى هذا الدور باحتلالها المركز الثاني في المجموعة السادسة، وتتطلع للوصول إلى ربع النهائي للمرة الخامسة محققة أفضل نتيجة لها باحتلال المركز الرابع في نسخة 1983، أما اليابان فوصلت لهذا الدور باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية، وتتطلع للوصول إلى ربع النهائي للمرة الخامسة، بعدما حققت أفضل نتائجها باحتلال الوصافة في نسخة 1999.

وفي مباراة أخرى، تواجه فرنسا نظيرتها الولايات المتحدة الساعة 5:30 مساء، واحتلت فرنسا صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة، بينما حلت الولايات المتحدة ثانية في المجموعة الرابعة. وتبحث الولايات المتحدة عن الوصول إلى ربع النهائي للمرة السابعة، بعدما حققت أفضل نتائجها باحتلال المركز الرابع عام 1989،