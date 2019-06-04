ربة منزل تخلع زوجها.. لرفضه الاستيقاظ لصلاة العيد
فى أول عيد بعد الدعوى اشترت ملابس جديدة وذهبت إلى صالون التجميل لتغيير قصة ولون شعرها وأعدت قائمة نزهات وزيارات بدلا لاكتئابها وشعورها بالوحدة فى عيدها مع زوجها
تحرير:سماح عوض الله
٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
ندم زوجة- تعبيرية
الآن مر قرابة العام على نشوب خلافاتهما الزوجية، وقبل 4 أشهر أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها، مازالت متداولة فى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وبين زوجها، لخشيتها ألا تقيم حدود الله، مؤكدة أنها لا تشعر بالسعادة مع زوجها، وأنه لا يعرف معنى المناسبات السعيدة، سواء المناسبات الخاصة كعيد ميلادها وعيد زواجهما، أو الأعياد عمومًا، إذ يعتبر الأخيرة أيام إجازات اعتيادية، يقضيها فى النوم والراحة فى المنزل، دون الخروج للتنزه وزيارة الأقارب أو حتى لصلاة العيد، وهو ما بات يصيبها بالاكتئاب ودفعها لإنهاء زيجتها.
استمر الزواج لمدة عام واحد، ترصدت فيه الزوجة مناسباتها الشخصية والعائلية مع زوجها وعيد الفطر، وبحلول عيد الأضحى أيقظته بسكب الماء على رأسه وهو نائم، لامتناعه عن النهوض لصلاة العيد، وهو الفعل الذى أثار جنونه وجعله يعتدى عليها بالضرب، وبناء عليه غادرت منزل الزوجية وترفض العودة إليه مرة ثانية، وتصر على
استمر الزواج لمدة عام واحد، ترصدت فيه الزوجة مناسباتها الشخصية والعائلية مع زوجها وعيد الفطر، وبحلول عيد الأضحى أيقظته بسكب الماء على رأسه وهو نائم، لامتناعه عن النهوض لصلاة العيد، وهو الفعل الذى أثار جنونه وجعله يعتدى عليها بالضرب، وبناء عليه غادرت منزل الزوجية وترفض العودة إليه مرة ثانية، وتصر على موقفها بطلب الطلاق، ولما رفض زوجها قصدت محكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع متداولة منذ 4 أشهر، فيما أبدت الزوجة سعادتها باستعدادات رائعة للعيد هذا العام بعيدًا عن زوجها الكسول الذى جلب لها الكآبة حد قولها.
اقرأ أيضًا زوجة تطلب خلعا: «بناكل اللحمة في السر خوفا من أمه»
وعلى هامش آخر دعوى خلع المقامة فى أيام العمل قبل إجازة العيد، أكدت الزوجة شراءها ملابس جديدة للعيد، وأدوات زينة جديدة، وذهابها إلى صالون التجميل لتغيير قصة ولون شعرها، وإعدادها قائمة بأقاربها وأصدقائها بل ومعارفها، لزيارتهم ومعايدتهم، علاوة على تقسيمها صديقاتها إلى مجموعات وتخطيطها بالاتقاف معهن للخروج للتنزه والذهاب إلى الملاهي، وتناول الطعام خارج المنزل، على مدار أيام العيد.
وتعود الزوجة بذكرياتها إلى عام مضى، قائلة: "كان زماني مهدود حيلي فى غسل النيش ومحتوياته وتنظيف الستائر والسجاد وغسل الحوائط والأرضيات وتلميع النجف والأثاث، وكل هذا دون كلمة شكر وعرفان من زوجي، ودون شرائه ملابس العيد لي، ودون استيقاظه لنصلى أول عيد لنا معًا، وكذلك دون منحي عيدية، فى حين أنه يمنح عيديات لشقيقاته وأبناء أصدقائه ومعارفه.
تقول الزوجة إن زوجها كان يوبخها لإطالتها فى أعمال التنظيف دون تقدير جهودها، وكان يتحجج لها بضيق ذات اليد، وعدم شرائه ملابس لها فى العيد، نظير الوفاء بالتزاماته وديون عليه متراكمة من احتياجات الزواج، وحينما لم يمنحها عيدية أيضًا تحجج لها بأنه يعطيها لشقيقاته والغرباء شعورًا منه بالحرج، لكنها ليست غريبة عنه وستتحمل ظروفه بما يعفيه من منحها عيدية.
ولدى إيقاظها لزوجها لصلاة العيد وبخها وهو يسألها: "أنت رايحة فين؟"، وحين طالبته بالنهوض للنزول معها لصلاة العيد، فوجئت به يحدثها بفكر منحرف متشدد، بأن صلاة العيد تشهد تجمعات للشباب، وأنهم يترصدون الفتيات والسيدات، ويرتكبون معاكسات وتحرشات، كما اتهم الفتيات بأنهن يستعرضن أنفسهن فى العيد بحثًا عن عريس، وأخبرها أنه يكره النزول بها لصلاة العيد، ولما فشلت فى التفاهم معه، طلبت استيقاظه ونزوله هو على الأقل لصلاة العيد، لكنه طالبها بتركه للخلود للنوم، واستيقظ فى ذات اليوم قرابة العصر، وحينما استيقظ طلب الغداء، وظل يشاهد التلفاز ويأكل، وفى اليوم الثاني فعل نفس الأمر، ثم قرر الخروج مع أصدقائه.
«عايزة تمن الأيام الحلوة».. مطلقات على أبواب النفقة
تتابع الزوجة: أقضى الوقت مملًا كئيبا مع شخص لا يراعي وجودي فى حياتي، ولا يفكر فى إسعادي مطلقًا، أخدمه بالتنظيف وإعداد الطعام، وتحمل تحكماته المستفزة، وحتى العيد أقضية وحيدة كئيبة، سواء وهو نائم، أو وهو خارج المنزل، وأنا محكوم على بالسجن، وتكرر الأمر فى عيد الأضحي، لكنها هذه المرة أصرت على إيقاظه لصلاة العيد، وسكبت ماء على رأسه، فتشاجر معها وتطاول عليها بالضرب، وهنا قررت ترك مسكن الزوجية، وطلب الطلاق منه.
ورفض الزوج طلبها، وبعد مرور عدة أشهر على بقائها فى مسكن أسرتها، وعدم حدوث توافق وصلح مع زوجها، لإصراره على موقفه ومحاولته فرض أسلوبه البغيض بالنسبة للزوجة كأمر واقع عليها، قررت إقامة دعوى خلع، وهى متشوقة لحلول أول عيد عليها بعد التخلص من زوجها.