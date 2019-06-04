قطر تسمح بتناول الكحوليات في مونديال الأندية

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

كأس العالم للأندية

تعهدت قطر بالسماح لجماهير ليفربول بشرب الكحوليات، عند قدومهم لمساندة ليفربول أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية هذا العام، وذلك بعما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الاثنين أن قطر ستستضيف النسختين المقبلتين من البطولة، من أجل اختبار ملاعبها قبل استضافة مونديال 2022، وستعد تلك فرصة أيضًا لقطر لتعلم كيفية التعامل مع آلاف الجماهير التي ترغب في شرب الكحوليات أثناء كأس العالم، وقال الذوادي رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2022 عن هذا الأمر: "نتطلع لاستضافة مونديال 2022".

أضاف: "الآن نملك فرصة استضافة مونديالي 2019 و2020 للأندية، وهذا وقت مثير للغاية بالنسبة لنا، وبدون شك يعد كأس العالم للأندية مسابقة هامة للغاية لاختبار استعداداتنا". وعند سؤاله عن سماح قطر للجماهير بتناول الكحوليات، قال الذوادي: "أجبنا على هذا السؤال كثيرًا، نعم سيسمح لهم وسنرحب بالجميع، كل مشجع سيحظى