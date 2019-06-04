رياضة

قطر تسمح بتناول الكحوليات في مونديال الأندية

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
تعهدت قطر بالسماح لجماهير ليفربول بشرب الكحوليات، عند قدومهم لمساندة ليفربول أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية هذا العام، وذلك بعما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الاثنين أن قطر ستستضيف النسختين المقبلتين من البطولة، من أجل اختبار ملاعبها قبل استضافة مونديال 2022، وستعد تلك فرصة أيضًا لقطر لتعلم كيفية التعامل مع آلاف الجماهير التي ترغب في شرب الكحوليات أثناء كأس العالم، وقال الذوادي رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2022 عن هذا الأمر: "نتطلع لاستضافة مونديال 2022".
أضاف: "الآن نملك فرصة استضافة مونديالي 2019 و2020 للأندية، وهذا وقت مثير للغاية بالنسبة لنا، وبدون شك يعد كأس العالم للأندية مسابقة هامة للغاية لاختبار استعداداتنا". وعند سؤاله عن سماح قطر للجماهير بتناول الكحوليات، قال الذوادي: "أجبنا على هذا السؤال كثيرًا، نعم سيسمح لهم وسنرحب بالجميع، كل مشجع سيحظى
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بيراميدز والزمالك (4)

هل يهدي الزمالك بيراميدز فرصة اللعب في دوري الأبطال؟

باتت فرصة نادي الزمالك في خوض غمار منافسات دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل مهددة، وذلك بعد أن واصل مسلسل نزيف النقاط وتعادل للمباراة الثانية على التوالي أمام مضيفه حرس الحدود بنتيجة (1-1)، مساء أمس الاثنين، على ملعب المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، وسجل للحرس بهاء مجدي لاعب القلعة البيضاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33، فيما تعادل الدولي المغربي خالد بوطيب في الدقيقة 64 لأبناء ميت عقبة، في اللقاء الأول للمدرب الجديد خالد جلال، الذي تولى المهمة خلفًا للسويسري كريستيان جروس.
محمد-صلاح (4)

كلوب يضع شرطا واحدا لانتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، وضع شرطًا واحدًا لكي يسمح للدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والريدز، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، حيث ذكرت صحيفة «أس» الإسبانية إن زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، تقدم بطلب لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، يحثه على التعاقد مع صلاح «هداف الدوري الإنجليزي»، والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
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مالي تصطدم بالأرجنتين في مونديال الشباب

تختتم اليوم مباريات دور الـ16 من منافسات كأس العالم للشباب المقام حاليًا في بولندا، وستكون ضربة البداية بمواجهة آسيوية خالصة، ستجمع بين كوريا الجنوبية واليابان في تمام الساعة 5:30 مساء، وتأهلت كوريا إلى هذا الدور باحتلالها المركز الثاني في المجموعة السادسة، وتتطلع للوصول إلى ربع النهائي للمرة الخامسة محققة أفضل نتيجة لها باحتلال المركز الرابع في نسخة 1983، أما اليابان فوصلت لهذا الدور باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية، وتتطلع للوصول إلى ربع النهائي للمرة الخامسة، بعدما حققت أفضل نتائجها باحتلال الوصافة في نسخة 1999.
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كلوب. (1)

ليفربول لن يشارك في مونديال الأندية هذا الموسم

لن يشارك ليفربول في كأس العالم للأندية هذا الصيف، على الرغم من تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، أمس، على حساب توتنهام، وذلك بعد أن غير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظام البطولة، لتُلعب مرة واحدة كل 4 سنوات، بدلًا من لعبها كل عام، ومن ثم سيواجه ليفربول أفضل أندية العالم، ولكن في عام 2021، عندما تقام البطولة بشكلها الجديد، بمشاركة 24 ناديًا بين شهري يونيو ويوليو، وستحل تلك البطولة بدلًا من كأس القارات، الذي كان يقام قبل انطلاق كأس العالم بعامٍ واحد.
كأس-العالم-للأندية

فيفا يعلن عن تغيير نظام كأس العالم للأندية

ستقام النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في الفترة ما بين يومي 17 يونيو و4 يوليو من عام 2021، وستعتمد على شكل جديد ومختلف عن النسخ السابقة للبطولة، حيث سيمثل أوروبا بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي في آخر 4 مواسم بواقع 8 فرق، بينما سيمثل أمريكا الجنوبية 6 فرق، مقابل 3 فرق ستمثل كل من قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وفريق واحد لأوقيانوسيا، وفي حال توج فريق بلقب بطولته القارية أكثر من مرة، على مدى الأربع سنوات، سيحصل فريق آخر على بطاقة التأهل وفقًا لتصنيفه في قارته.
ليفربول‎

ماذا قال لاعبو ليفربول بعد الريمونتادا أمام برشلونة؟

في معجزة تاريخية، اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد أنفيلد، في إياب دور نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم إصابة محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ونابي كيتا، ليتأهل الريدز للعام الثاني على التوالي، في المقابل ودع برشلونة المسابقة القارية، للمرة الثانية على التوالي بعودة تاريخية بعدما تقدم على روما الموسم الماضي في ربع النهائي بأربعة أهداف لهدف ولكنه خسر في الإياب بثلاثية تاريخية، وعقب التألق التاريخي خرج لاعبي الريدز للتعبير عن فرحتهم.
مورينيو - كلوب‎

مورينيو: يورجن كلوب أفضل اسم لـ«ريمونتادا» ليفربول

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، عن تأهل ليفربول التاريخي على حساب برشلونة، إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، قاد فريقه باقتدار لإقصاء البلوجرانا. وأضاف مورينيو، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن ما كان يعتبره البعض مستحيًلا أصبح غير ذلك بفضل المجهود الكبير في المقام الأول لهذا المدرب، مشيرًا إلى أن الريمونتادا التي تحققت لن يكون لها اسم أفضل من اسم «يورجن كلوب».
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