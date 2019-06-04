صحف عربية: يوم دام في السودان بعد فض الاعتصام

تصدرت أحداث الاثنين الدامي في السودان عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم، كما تناولت الصحف تطورات الأوضاع في الجزائر بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة.

تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

صحف عربية

ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن العاصمة السودانية الخرطوم عاشت أمس الاثنين يوماً حزيناً بعد مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة المئات في عملية فض اعتصام المحتجين أمام وزارة الدفاع في الخرطوم، فيما أعلن النائب العام عن تشكيل لجان للتحقيق في الحادث، في وقت دعت فيه المعارضة إلى عصيان مدني شامل، وأعلنت وقف التفاوض مع المجلس العسكري الذي نفى بدوره تورطه في فض الاعتصام بالقوة، وجدد دعوته إلى التفاوض، وخرج آلاف السودانيين في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، صباح أمس، إلى الشوارع احتجاجا على فض القوات الأمنية للاعتصام، وسط إغلاق للطرقات بالمتاريس بأم درمان.

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الخرطوم شهدت يوماً دامياً، أمس، عندما تحركت قوات الأمن ضد الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وفضته بالقوة مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى. ورغم تعبير "المجلس العسكري الانتقالي" عن أسفه لما جرى، أعلنت "قوى الحرية والتغيير"، الممثلة للحراك المطالِب بسلطة مدنية، رفضها