صحف عربية: يوم دام في السودان بعد فض الاعتصام

تصدرت أحداث الاثنين الدامي في السودان عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم، كما تناولت الصحف تطورات الأوضاع في الجزائر بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة.
ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن العاصمة السودانية الخرطوم عاشت أمس الاثنين يوماً حزيناً بعد مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة المئات في عملية فض اعتصام المحتجين أمام وزارة الدفاع في الخرطوم، فيما أعلن النائب العام عن تشكيل لجان للتحقيق في الحادث، في وقت دعت فيه المعارضة إلى عصيان مدني شامل، وأعلنت وقف التفاوض مع المجلس العسكري الذي نفى بدوره تورطه في فض الاعتصام بالقوة، وجدد دعوته إلى التفاوض، وخرج آلاف السودانيين في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، صباح أمس، إلى الشوارع احتجاجا على فض القوات الأمنية للاعتصام، وسط إغلاق للطرقات بالمتاريس بأم درمان.
وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الخرطوم شهدت يوماً دامياً، أمس، عندما تحركت قوات الأمن ضد الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وفضته بالقوة مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
ورغم تعبير "المجلس العسكري الانتقالي" عن أسفه لما جرى، أعلنت "قوى الحرية والتغيير"، الممثلة للحراك المطالِب بسلطة مدنية، رفضها
وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الخرطوم شهدت يوماً دامياً، أمس، عندما تحركت قوات الأمن ضد الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وفضته بالقوة مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
ورغم تعبير "المجلس العسكري الانتقالي" عن أسفه لما جرى، أعلنت "قوى الحرية والتغيير"، الممثلة للحراك المطالِب بسلطة مدنية، رفضها التفاوض، كما أعلنت "العصيان المدني" الذي شل العاصمة.
وتحت عنوان "المجلس العسكري السوداني: استهدفنا عناصر إجرامية وليس المحتجين" ، تناولت صحيفة "الاتحاد" تأكيد المتحدث باسم المجلس الانتقالي في السودان الفريق شمس الدين كباشي، أن القوات المسلحة لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، وشدد على أن المجلس يتطلع إلى استمرار الحوار مع قوى الحرية والتغيير.
وقال في تصريحات له إن المعتصمين فروا من ساحة الاعتصام بعد دخول خارجين على القانون من ساحة كولومبيا المجاورة التي باتت تشكل خطراً على أمن المواطنين.
وبالانتقال إلى الشأن السوري ، وتحت عنوان "الجيش السوري يتوغل للمرة الأولى في إدلب" ، ذكرت صحيفة "البيان" أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف أن اشتباكات عنيفة تدور على محور القصابية بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، بين الفصائل المقاتلة والمجموعات الإرهابية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، إثر هجوم ينفذه الجيش السوري في المنطقة بغطاء جوي وبري مكثف.
وبحسب المرصد تمكن الجيش السوري من التقدم والسيطرة على قرية القصابية ومزرعة جعاطة، وسط محاولات من الفصائل لاستعادة السيطرة على القرية، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تتمكن خلالها قوات النظام من التوغل والسيطرة على منطقة في إدلب منذ بدء التصعيد الأعنف، فيما وثق المرصد السوري خسائر بشرية على خلفية المعارك المصحوبة بالقصف الجوي والبري.
فيما أشارت صحيفة "عكاظ" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم نظام الأسد وإيران وروسيا بارتكاب مجازر بحق المدنيين في إدلب، مطالباً في تغريدات نشرها على حسابه أمس الاثنين عبر "تويتر" بوقف تلك المجازر.
وكتب ترامب: "أسمع أن روسيا وسوريا وإيران، تشن قصفاً جهنمياً على محافظة إدلب في سورية، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء"، مضيفاً: "العالم يراقب هذه المذبحة. ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا!".
وتحت عنوان "ترامب في لندن.. ترحيب رسمي ورفض شعبي" ، ذكرت "الخليج" أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية استقبلت الرئيس الأمريكي الزائر دونالد ترامب في قصر بكنجهام، في مستهل زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام بدأها بالهجوم على رئيس بلدية لندن، الذي أعلن مقاطعته للزيارة.
وتحت عنوان "ترامب يستهلّ زيارته لبريطانيا بهجوم على خان "الفاشل""، أفادت صحيفة "الحياة" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين حظى باستقبال حافل في قصر بكنجهام، في اليوم الأول من زيارة دولة إلى المملكة المتحدة تستمر 3 أيام وتثير جدلاً ورفضاً من المعارضة اليسارية.
وقبل ساعات من وصوله الى لندن، واصل ترامب تعليقاته حول السياسة البريطانية، إذ كتب على "تويتر" أن رئيس بلدية العاصمة البريطانية صادق خان "الذي قام بعمل سيء جداً رئيساً لبلدية لندن، أدلى بتصريحات شريرة تتعلّق بالرئيس الأمريكي".
ووصفه بأنه "فاشل كلياً"، وحضّه على التركيز على مكافحة الجريمة في لندن. وتابع: "يذكّرني كثيراً برئيس بلدية نيويورك (بيل) دي بلازيو الغبيّ وغير الكفوء، الذي قام أيضاً بعمل رهيب لا يعادل نصف طوله". وزاد: "على كل حال أتطلّع الى أن أكون صديقاً كبيراً للمملكة المتحدة".
ورأى ناطق باسم خان أن تغريدات ترامب "صبيانية" و"لا تليق برئيس الولايات المتحدة". وكان رئيس بلدية لندن قاد حملة المعارضة لزيارة الرئيس الأمريكي، وشبّهه بطغاة أوروبا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. وانتقد "فرش المملكة المتحدة سجاداً أحمر" استقبالاً لترامب الذي اعتبره "أحد أكثر الأمثلة فظاعة عن تهديد عالمي متنامٍ".
وتحت عنوان "بومبيو لا يستبعد فشل صفقة القرن" ، أفادت "الشرق الأوسط" بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لم يستبعد فشل خطة السلام للشرق الأوسط التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعرفت باسم "صفقة القرن".
وعبر بومبيو في تصريحات أدلى بها في لقاء خاص مع مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية عن القلق من احتمال أن تقابَل الخطة بتشكيك وتعتبر غير قابلة للتطبيق وقال إنه "يتفهم الانطباع بانحيازها لإسرائيل".
وحول الأوضاع في الجزائر، أشارت "الاتحاد" تحت عنوان "الجزائر.. الأحزاب ترفض تمديد "ابن صالح" وتدعم حوار "قايد صالح"" إلى أن عدة أحزاب جزائرية رفضت تمديد المجلس الدستوري فترة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليو المقبل. واعتبرت 8 أحزاب جزائرية فتوى المجلس الدستوري «غير دستورية» وتتعارض مع مطالب الحراك الشعبي.
واعتبرت جبهة القوى الاشتراكية التراجع عن إجراء الانتخابات الرئاسية "تتويجا لعدة أسابيع من التعبئة والتصميم الشعبي"، مؤكدة أنه "إنجاز آخر يجب الحفاظ عليه".
وثمنت الأحزاب الجزائرية دعوة الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان للحوار، مجددة تمسكها بالحوار "الجاد والمسؤول حول الحل المناسب والفعال الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب". كما أكدت رغبتها في الذهاب إلى لقاء وطني جامع حول رؤية واضحة مشتركة من شأنها تحقيق مطالب الجزائريين.