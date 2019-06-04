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صحف عربية: يوم دام في السودان بعد فض الاعتصام

تصدرت أحداث الاثنين الدامي في السودان عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم، كما تناولت الصحف تطورات الأوضاع في الجزائر بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة.
تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
صحف عربية
صحف عربية
ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن العاصمة السودانية الخرطوم عاشت أمس الاثنين يوماً حزيناً بعد مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة المئات في عملية فض اعتصام المحتجين أمام وزارة الدفاع في الخرطوم، فيما أعلن النائب العام عن تشكيل لجان للتحقيق في الحادث، في وقت دعت فيه المعارضة إلى عصيان مدني شامل، وأعلنت وقف التفاوض مع المجلس العسكري الذي نفى بدوره تورطه في فض الاعتصام بالقوة، وجدد دعوته إلى التفاوض، وخرج آلاف السودانيين في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، صباح أمس، إلى الشوارع احتجاجا على فض القوات الأمنية للاعتصام، وسط إغلاق للطرقات بالمتاريس بأم درمان.
وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الخرطوم شهدت يوماً دامياً، أمس، عندما تحركت قوات الأمن ضد الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وفضته بالقوة مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى. ورغم تعبير "المجلس العسكري الانتقالي" عن أسفه لما جرى، أعلنت "قوى الحرية والتغيير"، الممثلة للحراك المطالِب بسلطة مدنية، رفضها
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فض-اعتصام-السودان-صور-من-مواقع-التواصل-الاجتماعى (2)

السودان.. الجميع يرفض التفاوض و35 شهيدا حتى الآن

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، صصباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء عملية فض اعتصام مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، فجر أمس الإثنين،، إلى 35 شهيدا، بعد استقبل 5 شهداء مصابين بالرصاص، واتهمت اللجنة، المجلس العسكري وقوات الجيش في العاصمة، بإطلاق النار على المعتصمين، أثناء عملية فض الاعتصام بالقوة والاحتجاجات التي أعقبتها، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، ودعا تجمع المهنيين السودانيين -الجهة المحركة للاحتجاجات بالسودان-، إلى الاحتشاد اليوم في ميادين كل الأحياء والبلدات بجميع مدن السودان، والتظاهر السلمي، وتسيير المواكب في كل مكان.
الجيش اللبناني

مقتل شرطيين وجنديين في هجوم بطرابلس اللبنانية

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن متشددا قام بمهاجمة دورية لقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس بشمال البلاد، مساء الإثنين. وأكدت الوكالة أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن وجنديين. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين أمنيين قولهما إن الشرطة والجيش يحاصران المهاجم في مبنى بعد أن ألقى قنبلة على قوات الأمن في مبنى حكومي وأطلق النار على دورية. وأكدت «رويترز» أن أحد المصدرين ذكر أن المسلح سبق وكان مسجونا بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي.
صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام

الملك سلمان وولي عهده والحريري يؤدون صلاة العيد بالحرم

أدى آلاف المصلين صلاة العيد فى ساحة المسجد الحرام بمكة المكرمة. وبدأ المصلون الذين تواجدوا فى المسجد الحرام لأداء صلاة فجر اليوم الثلاثاء فى التكبير عقب انتهاء الصلاة، لحين حان موعد صلاة العيد. حضر الصلاة التى أقيمت أمام الكعبة، والخطبة التى جاءت على لسان إمام وخطيب المسجد الحرام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز، وولى عهده محمد بن سلمان، ورئيس وزراء لبنان سعد الحريرى، وعدد من قادة المملكة العربية السعودية. وتحتفل المملكة العربية السعودية بأول أيام عيد الفطر، اليوم الثلاثاء، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.
هلال-رمضان

«الإفتاء الليبية» تتراجع: اليوم عيد الفطر

تراجعت ليبيا، قبل قليل، عما أعلنته بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر. وفى بيان لها أعلنت دار الإفتاء الليبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وجاء فى البيان: «بناء على اتصال رئيس المحكمة العليا بالمجلس الأعلى للقضاء فى الساعات الأخيرة من الليل مع فضيلة المفتى وإخباره إياه بأنه ثبتت لديهم شهادة برؤية الهلال وصلتهم من بعض المحاكم التابعة لهم عند منتصف الليل، فإن دار الإفتاء تعلن أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر».
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صحف-امراتية

صحف عربية: أزمات المنطقة أمام قمم مكة وواشنطن تتوعد

تصدرت القمم التي تنطلق في مكة المكرمة اليوم الخميس، مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما طالعتنا على آخر تطورات التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، واستعرضت أيضا العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مكة المكرمة تحتضن اليوم القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، وذلك عشية القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا إلى عقد القمم الثلاث.
الملك-سلمان

السعودية تودع 250 مليون دولار ببنك السودان المركزي

أودعت وزارة المالية السعودية، مبلغ (937.500.000) تسعمائة وسبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف ريال، أى ما يعادل مبلغ مائتين وخمسين مليون دولار أمريكي، لحساب البنك المركزي السوداني، وذلك ضمن خطوات الاتفاق بين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للأشقاء في السودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي للسودان.
السودان

السعودية: إيداع 250 مليون دولار بـ«المركزي السوداني»

أعلنت وزارة المالية السعودية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن إيداع 937 مليون و500 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 250 دولار أمريكي) لحساب البنك المركزي السوداني. وأكد وزير المالية السعودية محمد بن عبد الله الجدعان، أن هذه الوديعة تأتي امتدادا لدعم المملكة للشعب السوداني، مؤكدا على أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان، خاصة سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
صحف-سعودية (1)

الصحف العربية تبرز استهداف منشآت نفطية في السعودية

تصدّر الهجوم على منشآت نفطية في السعودية عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما استعرضت الصحف تطورات الأوضاع في السودان بعد استهداف المتظاهرين، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. تحت عنوان "هجوم إرهابي بـ(الدرون) على محطتي ضخ نفط سعوديتين"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إعلان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح عن هجوم إرهابي بـ"درون" مفخخة، استهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة.
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