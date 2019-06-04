هل يهدي الزمالك بيراميدز فرصة اللعب في دوري الأبطال؟
تعادل الزمالك أمام حرس الحدود، وضع الفريق في مأزق حقيقي، في المقابل أعطى لمنافسه بيراميدز الأمل في خوض منافسات دوري أبطال إفريقيا بدلا منه في الموسم المقبل
تحرير:كريم مليم
٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
الزمالك - بيراميدز
باتت فرصة نادي الزمالك في خوض غمار منافسات دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل مهددة، وذلك بعد أن واصل مسلسل نزيف النقاط وتعادل للمباراة الثانية على التوالي أمام مضيفه حرس الحدود بنتيجة (1-1)، مساء أمس الاثنين، على ملعب المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، وسجل للحرس بهاء مجدي لاعب القلعة البيضاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33، فيما تعادل الدولي المغربي خالد بوطيب في الدقيقة 64 لأبناء ميت عقبة، في اللقاء الأول للمدرب الجديد خالد جلال، الذي تولى المهمة خلفًا للسويسري كريستيان جروس.
الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 68 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز في 20 لقاء، وتعادل في 8، وخسر 3، وسجل أبناء ميت عقبة 60 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 33 هدفًا.
أبناء ميت عقبة لديهم 3 مواجهات متبقية، الأولى أمام الجونة، والثانية أمام الإسماعيلي،
الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 68 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز في 20 لقاء، وتعادل في 8، وخسر 3، وسجل أبناء ميت عقبة 60 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 33 هدفًا.
أبناء ميت عقبة لديهم 3 مواجهات متبقية، الأولى أمام الجونة، والثانية أمام الإسماعيلي، والثالثة أمام الأهلي.
بيراميدز يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 70 نقطة، جمعها من 34 مباراة، حيث فاز في 19 لقاء، وتعادل في 13، وخسر 2، وسجل الفريق 61 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 31 هدفًا، وليس لديه أي مباراة مؤجلة.
العامل الأساسي لتحديد ترتيب الدوري هو عدد النقاط، وفي حالة التساوي في النقاط يكون الاحتكام إلى المواجهات المباشرة مع عدم احتساب قاعدة الهدف خارج الأرض باثنين، ثم في حالة التساوي في النقاط والمواجهات المباشرة، سيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف في جدول الدوري كاملا، وحال تساوى الفريقان في فارق الأهداف أيضا، سيتم الاحتكام إلى صاحب العدد الأكبر من الأهداف المسجلة، وفي حالة التساوي في كل المعايير السابقة، يكون الفيصل وقتها القرعة وليست بمباراة فاصلة.
أصحاب المركزين الأول والثاني سيلعبان في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب صاحب المركز الثالث وبطل الكأس بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وفي حال كان بطل الكأس هو صاحب المركز الأول أو الثاني أو الثالث في الدوري، يلعب صاحب المركز الرابع في الكونفيدرالية.
تعادل الزمالك أمام حرس الحدود، وضع الفريق في مأزق حقيقي، في المقابل أعطى لمنافسه بيراميدز الأمل في خوض منافسات دوري أبطال إفريقيا بدلا منه في الموسم المقبل.
ماذا يحتاج بيراميدز للعب في دوري الأبطال؟
حالتان فقط يضمنان لبيراميدز، اللعب في دوري أبطال إفريقيا.
الأولى هى خسارة الزمالك في الثلاث مواجهات المتبقية، وفي تلك الحالة سيظل رصيد الزمالك عن 68 نقطة.
الثانية هى تعادل الزمالك في مواجهتين من الثلاث المتبقية، وخسارته للثالثة، وفي تلك الحالة سيصبح رصيد الزمالك 70 نقطة، وبالتالي سيتساوى مع بيراميدز، لكن بيراميدز سيحتل المركز الثاني بفضل المواجهات المباشرة.
الزمالك واجه بيراميدز في الدور الأول من الدوري ضمن مواجهات الجولة التاسعة، يوم 24 يناير، على استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، بقيادة الحكم الدولي الإيطالي المخضرم جيانلوكا روكي، وانتهت المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.
أحرز حينها ثلاثية الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي هدفين ومحمود علاء هدف، فيما أحرز ثلاثية بيراميدز البوركيني ايريك تراورى والبرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو، والسوري عمر خربين، وكان يدرب الزمالك حينها السويسري كريستيان جروس، فيما كان يقود بيراميدز حسام حسن.
وفي لقاء الدور الثاني تواجه الفريقان ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين، على استاد الدفاع الجوي، يوم 23 أبريل، وتغلب بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف أحرزه مدافعه علي جبر، وأضاع خلالها عمر خربين ضربة جزاء، في المباراة التي أدارها تحكيميا الحكم هوبر نيلسن اولا الذي أشهر 10 بطاقات صفراء حينها.
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