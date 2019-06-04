هل يهدي الزمالك بيراميدز فرصة اللعب في دوري الأبطال؟

تعادل الزمالك أمام حرس الحدود، وضع الفريق في مأزق حقيقي، في المقابل أعطى لمنافسه بيراميدز الأمل في خوض منافسات دوري أبطال إفريقيا بدلا منه في الموسم المقبل

تحرير:كريم مليم ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

الزمالك - بيراميدز

باتت فرصة نادي الزمالك في خوض غمار منافسات دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل مهددة، وذلك بعد أن واصل مسلسل نزيف النقاط وتعادل للمباراة الثانية على التوالي أمام مضيفه حرس الحدود بنتيجة (1-1)، مساء أمس الاثنين، على ملعب المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، وسجل للحرس بهاء مجدي لاعب القلعة البيضاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33، فيما تعادل الدولي المغربي خالد بوطيب في الدقيقة 64 لأبناء ميت عقبة، في اللقاء الأول للمدرب الجديد خالد جلال، الذي تولى المهمة خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 68 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز في 20 لقاء، وتعادل في 8، وخسر 3، وسجل أبناء ميت عقبة 60 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 33 هدفًا. أبناء ميت عقبة لديهم 3 مواجهات متبقية، الأولى أمام الجونة، والثانية أمام الإسماعيلي،