رياضة

هل يهدي الزمالك بيراميدز فرصة اللعب في دوري الأبطال؟

تعادل الزمالك أمام حرس الحدود، وضع الفريق في مأزق حقيقي، في المقابل أعطى لمنافسه بيراميدز الأمل في خوض منافسات دوري أبطال إفريقيا بدلا منه في الموسم المقبل
تحرير:كريم مليم ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
الزمالك - بيراميدز
الزمالك - بيراميدز
باتت فرصة نادي الزمالك في خوض غمار منافسات دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل مهددة، وذلك بعد أن واصل مسلسل نزيف النقاط وتعادل للمباراة الثانية على التوالي أمام مضيفه حرس الحدود بنتيجة (1-1)، مساء أمس الاثنين، على ملعب المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، وسجل للحرس بهاء مجدي لاعب القلعة البيضاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33، فيما تعادل الدولي المغربي خالد بوطيب في الدقيقة 64 لأبناء ميت عقبة، في اللقاء الأول للمدرب الجديد خالد جلال، الذي تولى المهمة خلفًا للسويسري كريستيان جروس.
الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 68 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز في 20 لقاء، وتعادل في 8، وخسر 3، وسجل أبناء ميت عقبة 60 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 33 هدفًا. أبناء ميت عقبة لديهم 3 مواجهات متبقية، الأولى أمام الجونة، والثانية أمام الإسماعيلي،
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كأس-العالم-للأندية

قطر تسمح بتناول الكحوليات في مونديال الأندية

تعهدت قطر بالسماح لجماهير ليفربول بشرب الكحوليات، عند قدومهم لمساندة ليفربول أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية هذا العام، وذلك بعما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الاثنين أن قطر ستستضيف النسختين المقبلتين من البطولة، من أجل اختبار ملاعبها قبل استضافة مونديال 2022، وستعد تلك فرصة أيضًا لقطر لتعلم كيفية التعامل مع آلاف الجماهير التي ترغب في شرب الكحوليات أثناء كأس العالم، وقال الذوادي رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2022 عن هذا الأمر: "نتطلع لاستضافة مونديال 2022".
محمد-صلاح (4)

كلوب يضع شرطا واحدا لانتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، وضع شرطًا واحدًا لكي يسمح للدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والريدز، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، حيث ذكرت صحيفة «أس» الإسبانية إن زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، تقدم بطلب لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، يحثه على التعاقد مع صلاح «هداف الدوري الإنجليزي»، والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

مالي تصطدم بالأرجنتين في مونديال الشباب

تختتم اليوم مباريات دور الـ16 من منافسات كأس العالم للشباب المقام حاليًا في بولندا، وستكون ضربة البداية بمواجهة آسيوية خالصة، ستجمع بين كوريا الجنوبية واليابان في تمام الساعة 5:30 مساء، وتأهلت كوريا إلى هذا الدور باحتلالها المركز الثاني في المجموعة السادسة، وتتطلع للوصول إلى ربع النهائي للمرة الخامسة محققة أفضل نتيجة لها باحتلال المركز الرابع في نسخة 1983، أما اليابان فوصلت لهذا الدور باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية، وتتطلع للوصول إلى ربع النهائي للمرة الخامسة، بعدما حققت أفضل نتائجها باحتلال الوصافة في نسخة 1999.
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محمود-علاء (2)

كيف يفوز الزمالك بالدوري بعد التعادل مع الحدود؟

قلص نادي الزمالك آماله في التتويج بلقب الدوري الممتاز، وذلك بعد أن واصل مسلسل نزيف النقاط وتعادل للمباراة الثانية على التوالي أمام مضيفه حرس الحدود بنتيجة (1-1)، مساء أمس الاثنين، على ملعب المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري لموسم (2018-2019)، وسجل للحرس بهاء مجدي لاعب القلعة البيضاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33، فيما تعادل الدولي المغربي خالد بوطيب في الدقيقة 64 لأبناء ميت عقبة، في اللقاء الأول للمدرب الجديد خالد جلال، الذي تولى المهمة خلفًا للسويسري كريستيان جروس.
اتحاد-الكرة

شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
إبراهيم-عثمان-فييرا‎ (2)

رئيس الإسماعيلي: كنا الأحق بالفوز على الأهلي

أكد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن فريقه كان الأحق بالفوز على الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، موجهًا الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفنى على ما قدموه فى اللقاء من أداء قتالي ورجولى، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قائلا: "الفريق يضم أكثر من لاعب شاب، أرى أنهم كانوا الأحق بالانتصار فى ظل حجم الفرص المهدرة في المباراة، أوجه الشكر لأعضاء الجهاز الفنى من أبناء النادى على الجهود المبذولة مع اللاعبين الذين كانوا يفتقدون للثقة".
طارق-العشرى

طارق العشري: لن نلعب أمام بيراميدز قبل الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، اليوم الأربعاء، أن إدارة ناديه ترفض مواجهة فريق بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: "الموقف الرسمي داخل الفريق والإدارة عدم خوض المباريات إلا من خلال الترتيب الطبيعي، وهو أن نلعب أمام الزمالك ثم بيراميدز وهذا الشكل الوحيد الذي يضمن الحيادية، لأن باقي الأندية التي تتنافس معنا ستلعب في نفس التوقيت، الاتحاد مع سموحة والمقاولون ضد بتروجيت ووادي دجلة أمام الإنتاج الحربي".
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