جريمة

تفاصيل إحالة متهمين سقطوا بـ250 «كيس» حشيش للجنايات

تحرير:محمد رشدي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
متهم
متهم
عقب انتهاء التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي متخصص في تهريب المواد المخدرة، وبحوزته 25 كيلو حشيش مخبأة داخل سيارات بمنطقة المعادى، قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي متخصص فى تهريب المواد المخدرة من الساحل الشمالى الغربي للبلاد، وترويجها بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وأفادت التحريات أن التشكيل يتكون من 3 أفراد، وتم ضبطهم وتبين اتهام أحدهم فى 18 قضية متنوعة وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهم في أثناء وجودهم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، مستقلين 3 سيارات.
وتم ضبطهم بحوزتهم 250 طربة وزنت 25 كيلو من الحشيش، ومبالغ مالية، و3 هواتف محمولة، واعترف المتهمون خلال تحقيقات النيابة، بأنهم كانوا في طريقهم لتوزيع هذه الكميات الكبيرة من المواد المخدرة، حيث تم ضبط ما يقرب من 25 كيلوجراما من مخدر الحشيش و400 جرام من مخدر الهيروين، إلى تجار التجزئة لسهولة توزيعها. سقوط
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سرقة-شقق

بـ«أجنة وشاكوش».. سقوط لص المساكن بالمعادي

شهدت منطقة المعادي العديد من وقائع سرقة الشقق، عن طريق كسر الكالون، وبعد أن تعددت البلاغات تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم بعدما اعتاد ممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال سرقة المساكن. تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات وتحريات لمباحث شرطة المعادى، بقيام أحد الأشخاص، 38 سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه فى 16 قضية آخرها قضية "سرقة مساكن"، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.
العاب-نارية

ضبط 580 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

قبيل ساعات من استقبال عيد الفطر المبارك، تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لإحكام قبضتها على مختلف الأسواق، وضبط الأسعار، والتصدي لظاهرة الغش التجاري من أصحاب المصانع والمخازن لاسيما السلع التي يتم طرحها بكميات كبيرة في الأسواق واستغلال إقبال المواطنين على تلك السلع خاصة الألعاب النارية التي يحرص الأطفال على شرائها طوال أيام العيد، وسط توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الرقابة على المحال التجارية والأسواق والمكتبات أيضا.
المرور‎ (2)

مرور الجيزة تحرر 995 مخالفة انتظار خاطئ خلال 24 ساعة

واصل رجال المرور جهودهم أملا في الوصول إلى أعلى معدلات السيولة المرورية بمختلف الشوارع والميادين، في محافظة الجيزة خلال شهر رمضان الكريم، وشنَّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملات مكبرة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3378 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 995 مخالفة انتظار خاطئ، و350 مخالفة متنوعة.
مخدر-الحشيش

ضبط حشيش وإستروكس في حملات أمنية بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة، تزامناً مع عيد الفطر، ففي مدينة بدر، بعد تعدد البلاغات ضدهم، نجح ضباط مباحث القاهرة في القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين تخصص في الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم نصف كيلو حشيش، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ضبط وحدة مباحث قسم شرطة بدر، 4 عناصر إجرامية، سبق اتهام اثنين منهم فى 9 قضايا، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم بالحى الأول بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد روسى وطلقتان لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام- مبلغ مالى)،
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قبض-متهم

المشدد 10 سنوات لعاطل يسرق المواطنين بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، "ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه بالمرج، وأسندت النيابة للمتهم، تهمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وتعديه على المجنى عليه "ع. ف" بقصد سرقته، حيث تمكن من شل حركته والاستيلاء على مابحوزته، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية، بدون تصريح فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم المرج، بلاغًا بتعرض عدد من الأهالى للسرقة بالإكراه على يد المتهم المذكور.
القمص-مقار-سعد-مقار

إحالة قاتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة إلى الجنايات

أحالت نيابة جنوب بنها الكلية، فراش كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه، وذلك بعد مرور 10 أيام على وقوع الجريمة. وأمر بذلك المستشار أحمد البلتاجي رئيس نيابة شبرا الخيمة، بعد ورود كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، والذي أفاد بأن المجني عليه أصيب بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر كما ورد فحص سلاح الجريمة من الأدلة الجنائية، وكشف عن تطابق أعيرته مع الموجودة بجسد المجني عليه.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

الجنايات تؤيد إخلاء سبيل 12 متهما بتدابير احترازية

أيدت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 12 متهما في القضايا التي حملت أرقام 828 لسنة 2016 أمن دولة، و474 لسنة 2017 جنايات أمن دولة عليا، و316 جنايات أمن دولة عليا لسنة 2018، بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، من شأنها الإخلال بالأمن العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بالبلاد، وتعريض أمنها للخطر، وذلك بعد رفض استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أول من أمس من محكمة الجنايات.
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