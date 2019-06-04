تفاصيل إحالة متهمين سقطوا بـ250 «كيس» حشيش للجنايات

تحرير:محمد رشدي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

متهم

عقب انتهاء التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي متخصص في تهريب المواد المخدرة، وبحوزته 25 كيلو حشيش مخبأة داخل سيارات بمنطقة المعادى، قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي متخصص فى تهريب المواد المخدرة من الساحل الشمالى الغربي للبلاد، وترويجها بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وأفادت التحريات أن التشكيل يتكون من 3 أفراد، وتم ضبطهم وتبين اتهام أحدهم فى 18 قضية متنوعة وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهم في أثناء وجودهم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، مستقلين 3 سيارات.

وتم ضبطهم بحوزتهم 250 طربة وزنت 25 كيلو من الحشيش، ومبالغ مالية، و3 هواتف محمولة، واعترف المتهمون خلال تحقيقات النيابة، بأنهم كانوا في طريقهم لتوزيع هذه الكميات الكبيرة من المواد المخدرة، حيث تم ضبط ما يقرب من 25 كيلوجراما من مخدر الحشيش و400 جرام من مخدر الهيروين، إلى تجار التجزئة لسهولة توزيعها. سقوط