«هوجان» 29.. نجاة محمد إمام وابنه من الموت
تحرير:ريهام عبد الوهاب
٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
مسلسل هوجان الحلقة 29 - محمد إمام
شهدت الحلقة الـ29 من مسلسل «هوجان»، اعتراف «هشام» لـ«هوجان» يجسده محمد إمام، أنه مصور «لميس» تجسدها عايدة رياض، صوتا وصورة لكي يؤمن نفسه، واتصل «هوجان» بـ«نور» تجسدها هاجر أحمد، وطلب مقابلتها؛ لكي ينقذها من المخدرات التي تعطيها لها زوجة أبيها، وأخبرها بأن «لميس» تعطي لها مخدرات، لكي لا تقف أمامها ولا تكشف حقيقتها، وأخذها «هوجان» وذهب بها إلى مصحة لعلاج الإدمان، وترك «سمير» يجسده أحمد التهامي، العمل مع «خليل» وذهب للعمل مع «هوجان»، وسمعت «منة» تجسدها دنيا المصري، «لطفى» يجسده كريم محمود عبد العزيز و«نوجا» وهما يتحدثان عن الشخص الذي قتله.
وأخبرت «هوجان» بذلك، وصورتهما «نوجا»، ضرتها وهي تجلس مع «هوجان» وأخبرت زوجها، وقام بضربها وطردها من الفيلا، ووحد «كمال» صفوفه لمواجهة «هوجان»، وتصالح مع «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، ومع «لطفى» و«نوجا» و«لميس»
وأخبرت «هوجان» بذلك، وصورتهما «نوجا»، ضرتها وهي تجلس مع «هوجان» وأخبرت زوجها، وقام بضربها وطردها من الفيلا، ووحد «كمال» صفوفه لمواجهة «هوجان»، وتصالح مع «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، ومع «لطفى» و«نوجا» و«لميس» و«وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، واتفقوا جميعا على الانتقام منه، وقام بإرسال مجموعة من المسلحين إلى فيلته وفتحوا النار عليه، ولكنه نجح فى أن يقتلهم جميعًا.
وخرجت «نور» من المستشفى بعد أن تحسنت حالتها، وطلب منها أن تأخذ ابنه الصغير و«كرم» يجسده أحمد حسام، ليجلسا معها، وذهب «على» يجسده كريم عبد الجواد، لإلقاء القبض على والده بتهمة قتل المحاسب الذي يعمل لدى «كمال».
فى الوقت نفسه تم إلقاء القبض على «نوجا» بسبب مديونية شركات «لطفى»، وانتهت الحلقة بتنازل «خليل» لابنته عن كل أملاكه، وقيامه بقتل «لميس» بعد علم بعلاقتها بـ«هشام».