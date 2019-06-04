«هوجان» 29.. نجاة محمد إمام وابنه من الموت

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

مسلسل هوجان الحلقة 29 - محمد إمام

شهدت الحلقة الـ29 من مسلسل «هوجان»، اعتراف «هشام» لـ«هوجان» يجسده محمد إمام، أنه مصور «لميس» تجسدها عايدة رياض، صوتا وصورة لكي يؤمن نفسه، واتصل «هوجان» بـ«نور» تجسدها هاجر أحمد، وطلب مقابلتها؛ لكي ينقذها من المخدرات التي تعطيها لها زوجة أبيها، وأخبرها بأن «لميس» تعطي لها مخدرات، لكي لا تقف أمامها ولا تكشف حقيقتها، وأخذها «هوجان» وذهب بها إلى مصحة لعلاج الإدمان، وترك «سمير» يجسده أحمد التهامي، العمل مع «خليل» وذهب للعمل مع «هوجان»، وسمعت «منة» تجسدها دنيا المصري، «لطفى» يجسده كريم محمود عبد العزيز و«نوجا» وهما يتحدثان عن الشخص الذي قتله.

وأخبرت «هوجان» بذلك، وصورتهما «نوجا»، ضرتها وهي تجلس مع «هوجان» وأخبرت زوجها، وقام بضربها وطردها من الفيلا، ووحد «كمال» صفوفه لمواجهة «هوجان»، وتصالح مع «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، ومع «لطفى» و«نوجا» و«لميس»