بعد لمس الكتف.. 5 تجاوزات ارتكبها ترامب مع الملكة إليزابيث

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرق البروتوكول في حضرة الملكة إليزابيث الثانية، خلال ثاني زياراته إلى بريطانيا، والتي لم تخل من الخروج عن النص الملكي والرئاسي، إذ ارتكب خطأين جديدين تجاه ملكة بريطانيا التي استضافته أمس الإثنين، في قصر باكنجهام في العاصمة لندن، ليرتفع عدد الخروقات البروتوكولية، إلى 5، منذ الزيارة الأولى عام 2018، إذ أظهر تسجيلا مصورا ترامب وهو يضع يده اليسرى على كتف الملكة إليزابيث من الخلف، بعد أن انتهى من كلمة مقتضبة قبل مأدبة عشاء أقيمت على شرفه.
ويمنع البرتوكول لمس الملكة، إذ يجب عليها أن تقدم يدها أولا للشحص قبل أن يصافحها أو يلمسها، لكن الرئيس الأمريكي لم يلاحظ أي رد فعل فوري من الملكة على تصرف الرئيس الأمركي، بحسب موقع "بزنس إنسايدر".وألقى ترامب، خطابا دافئا ومؤثرا في بعض حوانبه، أشاد فيه بالملكة إليزابيث، البالغة من العمر 93 عاما، ووصفها
ويمنع البرتوكول لمس الملكة، إذ يجب عليها أن تقدم يدها أولا للشحص قبل أن يصافحها أو يلمسها، لكن الرئيس الأمريكي لم يلاحظ أي رد فعل فوري من الملكة على تصرف الرئيس الأمركي، بحسب موقع "بزنس إنسايدر".
وألقى ترامب، خطابا دافئا ومؤثرا في بعض حوانبه، أشاد فيه بالملكة إليزابيث، البالغة من العمر 93 عاما، ووصفها بأنها "امرأة عظيمة، وتجسّد الكرامة والمسؤولية والوطنية البريطانية".
وفي خرق آخر للبروتوكول، رفع الكأس معربا عن شكره للملكة إليزابيث الثانية، ليس فقط على كرم الضيافة، بل أيضا على "الطقس الجميل"، مما أثار ضحك الملكة.
ويزور ترامب بريطانيا للمشاركة في إحياء الذكرى 75 لإنزال النورماندي وتحرير أوروبا في الحرب العالمية الثانية.
وفي أول لقاء لترامب مع الملكة إليزابيث، يوليو 2018، كسر الرئيس الأمريكي البروتوكول 3 مرات، الأولى كانت في عدم الانحناء قليلا تحية للملكة، والثانية، حيثنما ترك إليزابيث تنتظره في مقصورة الاستقبال لمدة زمنية ليست بالقصيرة، في درجة حرارة وصلت تقريبا إلى 27 درجة مئوية.
وكان الخطأ الثالث فادحا للغاية، حيث سابق ترامب، الملكة بخطوات، أثناء تفقدهما حرس الشرف بناءا على دعوة منها، بدلا من يسير محاذيا لها.
وهذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها ترامب وزوجته ميلانيا مأدبة ملكية بريطانية، لكن الملكة معتادة على مثل هذه المناسبات، فهذه هي المرة رقم 113 التي تستضيف فيها الملكة زيارة دولة.
ولا يعد ترامب، الشخصية الوحيدة التي كسرت بروتوكول لمس الملكة، حيث قامت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بكسر هذه القاعدة في عام 2009 حين قامت بمعانقة الملكة، والغريب أن الملكة وقتها قامت باحتضان السيدة أوباما أيضا، وعلى الأرجخ جاء رد فعل الملكة كي لا تحرجها.