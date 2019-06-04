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بعد لمس الكتف.. 5 تجاوزات ارتكبها ترامب مع الملكة إليزابيث

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص
ترامب والملكة إليزابيث
ترامب والملكة إليزابيث
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرق البروتوكول في حضرة الملكة إليزابيث الثانية، خلال ثاني زياراته إلى بريطانيا، والتي لم تخل من الخروج عن النص الملكي والرئاسي، إذ ارتكب خطأين جديدين تجاه ملكة بريطانيا التي استضافته أمس الإثنين، في قصر باكنجهام في العاصمة لندن، ليرتفع عدد الخروقات البروتوكولية، إلى 5، منذ الزيارة الأولى عام 2018، إذ أظهر تسجيلا مصورا ترامب وهو يضع يده اليسرى على كتف الملكة إليزابيث من الخلف، بعد أن انتهى من كلمة مقتضبة قبل مأدبة عشاء أقيمت على شرفه.
ويمنع البرتوكول لمس الملكة، إذ يجب عليها أن تقدم يدها أولا للشحص قبل أن يصافحها أو يلمسها، لكن الرئيس الأمريكي لم يلاحظ أي رد فعل فوري من الملكة على تصرف الرئيس الأمركي، بحسب موقع "بزنس إنسايدر".وألقى ترامب، خطابا دافئا ومؤثرا في بعض حوانبه، أشاد فيه بالملكة إليزابيث، البالغة من العمر 93 عاما، ووصفها
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ميلانيا-ترامب

ميلانيا ترامب تهنئ المسلمين بعيد الفطر

هنأ البيت الأبيض، الإثنين، المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الفطر. ونقلت قناة «الحرة»، بيانا صادرا عن البيت الأبيض، جاء فيه أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب والسكرتير الصحفي يبعثان أطيب التمنيات إلى المسلمين بمناسبة عيد الفطر. وأشار البيان إلى أن المسلمين يحتفلون في ختام شهر رمضان المبارك بعيد الفطر من خلال الصلاة والتأمل، ويعد هذا اليوم للمسلمين في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم فرصة تجديد التزامهم بمساعدة الأقل حظا وتعزيز إيمانهم بالله والمشاركة».
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ترامب يطالب بوقف «القصف الجهنمي» في سوريا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، كلا من دمشق وموسكو، وبدرجة أقل طهران، بوقف «القصف الجهنّمي» على إدلب، آخر معقل رئيسي للمتشددين في سوريا، معربا عن أسفه لأن الكثير من المدنيين يروحون ضحية «هذه المذبحة». وقبيل مغادرته واشنطن إلى لندن، كتب ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها: «نسمع أن روسيا وسوريا، وبدرجة أقل إيران، تشن قصفا جهنّميا على محافظة إدلب في سوريا، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء، العالم يراقب هذه المذبحة، ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا».
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ترامب يتدخل في أزمة البريكست: يجب إنهاء هذه الصفقة

آمال كبيرة يحملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارته، غدا الإثنين، إلى بريطانيا، والتي وصفتها تقارير إعلامية بأنها زيارة محفوفة بالمخاطر الدبلوماسية، إذ سبق الزيارة تصريحات لترامب قلل فيها من جهود تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، التي قدمت استقالتها منذ أيام، لفشلها في التوصل إلى حل بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، كما تطرقت تصريحات ترامب إلى مطالبة ماي بأن تكون أكثر صرامة في التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، التي أعلنت أمريكا مؤخرا عن منع برنامج التشغيل "أندرويد" عن أجهزتها، في ظل أزمة مستمرة بين الصين وأمريكا حتى الآن.
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هل تغير زيارة ترامب أوضاع بريطانيا السياسية؟

تنتظر الأوساط السياسية الدولية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى بريطانيا، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد على المستوى الداخلي، أو حتى الملفات الخارجية التي لم تستطع لندن الوصول إلى تسوية نهائية لها، وعلى رأسها الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وخلال الزيارة التي تبدأ غدًا الإثنين، من المتوقع أن يسهم ذهاب ترامب إلى بريطانيا في وضع أساس جديد للعلاقات التي تجمع واشنطن ولندن، خاصة أن الأعوام القليلة الماضية شهدت بالفعل مستجدات كثيرة على مستوى السياسة الخارجية.
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حسن-روحانى

في أول رد رسمي.. إيران تحرج ترامب وترفض عرضه الجديد

في أول رد رسمي، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران إلى الحوار وتأكيده الحفاظ على استقارار السلطة في طهران مع الإشارة إلى إمكانية التوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، لإنهاء الأزمة الراهنة، قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بعد 24 ساعة من تصريحات ترامب، إن طهران لا ترى مجالا أو أي فرصة لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نقلته "رويترز" عن وكالة "فارس" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري.
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بالأرقام.. ترامب سيعاني للفوز بولاية ثانية

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحسم السباق الرئاسي في ولايته الثانية مبكرًا، وذلك قبل أكثر من عام على موعد الاستحقاق، والذي من المتوقع أن يشهد فيه الرئيس ترامب معاناة كبيرة في حسمه لصالحه بشكل رسمي. وعلى الرغم من تأكيدات بعض مسؤولي حملة الرئيس دونالد ترامب عام 2020، من أنه يتمتع في الوقت الحالي بوضعية أفضل بكثير من تلك التي كان يعيشها نظيره السابق باراك أوباما خلال العام الأخير من ولايته الأولى، وهو الأمر الذي قد يسهل مهامه للوجود بالبيت الأبيض لمدة 4 سنوات جديدة.
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دولة جديدة في الجنوب.. كيف تحاول روسيا تفكيك أمريكا؟

في خلال محاولاتها للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، لجأت روسيا إلى يفجيني بريجوزين رجل الأعمال الذي قام بتشكيل لجان إلكترونية عملت على توجيه الناخبين الأمريكيين ونشر الشائعات بينهم، الآن، عاد بريجوزين الذي كان ضمن المواطنين الروس الذين وجه له المحقق الخاص روبرت مولر تهما في تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، للظهور على الساحة مرة أخرى. فوفقا لعدد من الوثائق السرية التي حصلت عليها مجموعة معارضة روسية، تبنت روسيا خططا تهدف إلى إثارة الاضطرابات العرقية في الولايات المتحدة من أجل تفكيك المجتمع الأمريكي.
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البنتاجون: حشدنا قواتنا في الخليح لردع إيران فقط

قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، متابعا "تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح الوزير في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون لإرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية.
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