بعد لمس الكتف.. 5 تجاوزات ارتكبها ترامب مع الملكة إليزابيث

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص

ترامب والملكة إليزابيث

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرق البروتوكول في حضرة الملكة إليزابيث الثانية، خلال ثاني زياراته إلى بريطانيا، والتي لم تخل من الخروج عن النص الملكي والرئاسي، إذ ارتكب خطأين جديدين تجاه ملكة بريطانيا التي استضافته أمس الإثنين، في قصر باكنجهام في العاصمة لندن، ليرتفع عدد الخروقات البروتوكولية، إلى 5، منذ الزيارة الأولى عام 2018، إذ أظهر تسجيلا مصورا ترامب وهو يضع يده اليسرى على كتف الملكة إليزابيث من الخلف، بعد أن انتهى من كلمة مقتضبة قبل مأدبة عشاء أقيمت على شرفه.

ويمنع البرتوكول لمس الملكة، إذ يجب عليها أن تقدم يدها أولا للشحص قبل أن يصافحها أو يلمسها، لكن الرئيس الأمريكي لم يلاحظ أي رد فعل فوري من الملكة على تصرف الرئيس الأمركي، بحسب موقع "بزنس إنسايدر".وألقى ترامب، خطابا دافئا ومؤثرا في بعض حوانبه، أشاد فيه بالملكة إليزابيث، البالغة من العمر 93 عاما، ووصفها