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بركة (29).. عمرو سعد ينقذ الوزراء من الاغتيال

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
مسلسل بركة
مسلسل بركة
شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل بركة بطولة النجم عمرو سعد، أحداثُا مهمة، حيث أرسل بركة -عمرو سعد- فيديو لحسن نجل عزمي، وهو يستنجد بأبيه ويطلب منه تخليصه من العصابة التي تحتجزه، وأجبر عزمى الذي يجسده الفنان "كمال أبو رية" على مقابلته والاتفاق معه. وتتلاحق الأحداث، حيث نرى بركة يعقد اتفاقًا أيضا مع نجل فوزى الغامرى لفك أنابيب الغازات السامة الموجودة فى تكييفات أحد المساجد، المقرر أن يصلى فيه عدد كبير من أفراد الحكومة، وبالفعل قام بفك نصف الأنابيب.
وحاولت عصابة كساب، الذي يجسده الفنان محمد لطفى، الضغط على صديق بركة مجددًا لمحاولة معرفة كلمة سر البرنامج الذى يحتوى على فيديوهات العصابة، والذى يضغط بركة به عليهم. اقرأ أيضًا..(حلقة 28..بركة يرسل أهله إلى الصعيد حفاظا على حياتهم). وانتهت أحداث الحلقة بقتل العصابة أحد أفرادها السابقين وصديق بركة حاليا،
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السهام المارقة (2)

معز مسعود يعتذر لجمهور «السهام المارقة» لهذا السبب

نشر الداعية معز مسعود، قبل قليل، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» مجموعة من الصور التي تظهر تعليقات المشاهدين على مسلسل «السهام المارقة» والتى جاءت جميعها إيجابية وتشيد بقصة المسلسل وأداء الفنانين المشاركين فيه، وعلق عليها: «سعيد جدا بردود أفعالكم على (السهام المارقة) الكثيرة والجميلة والمشجعة جدا!! وآسفين على العياط الكتير.. كل سنة وأنتم جميعا طيبين». «السهام المارقة» من بطولة شريف سلامة وشيري عادل، وتأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج محمود كامل، وإنتاج محمد حفظي ومعز مسعود، وعرض خلال رمضان 2019 على قناة «النهار».
احمد-صلاح-حسني

«حكايتي» 29| «علي» يسترد أملاكه ويخطط لقتل «أدهم»

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل «حكايتي»، نجاح «على» يجسده أحمد صلاح حسني، فى الوقوف على قدميه مرة أخرى فى الميناء ومنافسة ابن عمته «هيثم» يجسده تامر شلتوت، وفى الوقت نفسه وصلت عروض لـ«داليدا» تجسدها ياسمين صبري، لافتتاح فروع أخرى لها خارج مصر، وأخذت تدرس العروض، وعلم «على» أن أقدم باخرة لـ«البارون» غرقت قبل وصولها اليونان، بسبب الحمولة الزائد، وذهب وتخانق مع «هيثم»، بينما غرق «أدهم» يجسده أحمد حاتم، فى الديون بعد حجز البنك على المصنع والأرض، وذهب إلى عمه «سعد» يجسده إدوارد، وطلب منه أن يضع يده فى يده ويستعيدان أرضهما.
حنان-مطاوع-في مسلسل-لمس-اكتاف (3)

«لمس أكتاف» (29).. الإيقاع بحمزة وصدفة تقتل عايدة

شهدت الحلقة 29 من مسلسل لمس أكتاف، تمكن أدهم (ياسر جلال) من الإيقاع بحمزة (فتحي عبد الوهاب)، بعدما اكتشف أن شحنة المخدارات (2 طن هيروين)، ستدخل مصر عن طريق شركة وصفقة هو وقع على أوراقها، وساعدت عايدة (حنان مطاوع)، أدهم بعد أن أخبرته على مكان الأوراق، في أن يتم السطو على الشحنة وتنقل إلى مزرعة الخيل التي يملكها حمزة. عايدة علمت من أدهم قصة اتفاق زوجة حمزة الأخرى كاميليا (سمر مرسي)، مع عبد المنجي أحد رجاله للخلاص من حمزة، الذي علم بقبض الشرطة على رجاله والعثور على شحنة المخدرات في مزرعته.
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