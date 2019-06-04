بركة (29).. عمرو سعد ينقذ الوزراء من الاغتيال

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

مسلسل بركة

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل بركة بطولة النجم عمرو سعد، أحداثُا مهمة، حيث أرسل بركة -عمرو سعد- فيديو لحسن نجل عزمي، وهو يستنجد بأبيه ويطلب منه تخليصه من العصابة التي تحتجزه، وأجبر عزمى الذي يجسده الفنان "كمال أبو رية" على مقابلته والاتفاق معه. وتتلاحق الأحداث، حيث نرى بركة يعقد اتفاقًا أيضا مع نجل فوزى الغامرى لفك أنابيب الغازات السامة الموجودة فى تكييفات أحد المساجد، المقرر أن يصلى فيه عدد كبير من أفراد الحكومة، وبالفعل قام بفك نصف الأنابيب.

وحاولت عصابة كساب، الذي يجسده الفنان محمد لطفى، الضغط على صديق بركة مجددًا لمحاولة معرفة كلمة سر البرنامج الذى يحتوى على فيديوهات العصابة، والذى يضغط بركة به عليهم. اقرأ أيضًا..(حلقة 28..بركة يرسل أهله إلى الصعيد حفاظا على حياتهم). وانتهت أحداث الحلقة بقتل العصابة أحد أفرادها السابقين وصديق بركة حاليا،