تهنئة وأمنيتان.. رسالة السيسي للمصريين بالخارج في عيد الفطر

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أبناء الجاليات المصرية في الخارج، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، خلال برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، قال فيها: "الأخوة والأخوات، جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج.. بكل سعادة وسرور، أبعث إليكم بأرق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيد المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقي والازدهار.. عيد سعيد. وكل عام وأنتم بخير".

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أمس الإثنين، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك،وأعلنت 13 دولة عربية وإسلامية، أن اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، وهي: الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة)