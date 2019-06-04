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تهنئة وأمنيتان.. رسالة السيسي للمصريين بالخارج في عيد الفطر

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أبناء الجاليات المصرية في الخارج، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، خلال برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، قال فيها: "الأخوة والأخوات، جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج.. بكل سعادة وسرور، أبعث إليكم بأرق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيد المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقي والازدهار.. عيد سعيد. وكل عام وأنتم بخير".
وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أمس الإثنين، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك،وأعلنت 13 دولة عربية وإسلامية، أن اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، وهي: الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة)
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طقس-معتدل (2)

حر وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس آخر أيام رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشرقية، والوجه البحري والقاهرة، وسيناء، وشمال الصعيد، وخليج السويس، والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
شركة-فودافون

شبكة فودافون تعود للعمل بعد تعطل 4 ساعات

عادت شبكة فودافون للعمل بعد تعطل 4 ساعات، فشل أغلب المستخدمين خلالها في إجراء أي مكالمات، وهو ما فسرته مصادر مسئولة في الشركة بوجود عطل فني، أي لتوقف الخدمات الصوتية على مدار الساعات الماضية. وبدأ العطل في حوالي الساعه الثامنة مساء الإثنين، واستمرت حتى الساعه الثانية عشرة من صباح الثلاثاء، وبحسب المصادر عادت الخدمة تدريجيًا للعملاء في مناطق متفرقة بعد تعامل فريق الدعم التقني للشبكة مع العطل.
مظاهرات-في-السودان (4)

«المهنيين السودانيين» يخالف المجلس العسكري: العيد الثلاثاء

خالف تجمع المهنيين في السودان، في بيان، مساء الإثنين، رأي مجمع الفقه الإسلامي في الخرطوم، بشأن رؤية شهر شوال وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك، إذ أكد تجمع المهنيين أن غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، داعيا إلى احتشاد الجماهير في الميادين. وكان الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ الضرير، قال في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء الإثنين، أن يوم الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، على أن يكون يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر لسنة 1440 للهجرة، مشيرًا إلى أنه ثبت عدم ثبوت الرؤية الشرعية المتفقة مع الحساب الفلكي المجمع عليه بين الفلكيين.
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بعد فض الاعتصام.. «مصر للطيران» تلغي رحلتيها للسودان

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان مساء الإثنين، إلغاء رحلتيها المتجهتين مساء الإثنين وصباح الثلاثاء من مطار القاهرة إلى الخرطوم، بعد فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وكانت شركة مصر للطيران ألغت إحدى رحلاتها، التى كان من المقرر إقلاعها من مطار القاهرة في الرابعة عصر اليوم في طريقها إلى الخرطوم بسبب التطورات الأخيرة بالسودان. وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد الشهداء جراء فض اعتصام القيادة بالخرطوم، فجر اليوم الإثنين، إلى 13 شهيدا، بينهم طفل 8 سنوات، ووصول عدد المصابين إلى أكثر من 116 شخصا، حتى الآن، في مستشفيات العاصمة.
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