إشبيلية يعلن تعيين لوبيتيجي مدربًا للفريق

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

جوليان لوبيتيجي

أعلن نادي إشبيلية التعاقد مع المدرب الإسباني جوليان لوبيتيجي، لتولي المهمة الفنية للفريق الذي أشرف على تدريبه كل من بابلو ماشين وخواكين كاباروس الموسم الماضي، ومن المنتظر أن يصل لوبيتيجي إلى إشبيلية اليوم الثلاثاء على أن يتم تقديمه رسميًا لوسائل الإعلام غدًا الأربعاء، ويأتي ذلك التعيين بعد إقالة لوبيتيجي من تدريب ريال مدريد منذ 7 شهور بسبب ضعف النتائج، ومنذ ذلك الحين لم يتول لوبيتيجي تدريب أي فريق آخر، وبدوره أنهى إشبيلية الدوري الإسباني الموسم المنقضي في المركز السادس.

وضمن إشبيلية المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل من دور المجموعات، المسابقة التي يحمل الرقم القياسي بها كأكثر فريق توج بلقبها بواقع 5 مرات. وسبق وأن درب لوبيتيجي فريق رياو فاليكانو في عام 2003، والفريق الرديف لريف المدريد بين عامي 2008 و2009، وتولى تدريب منتخب إسبانيا تحت 19 سنة بين عامي