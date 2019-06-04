رياضة

إشبيلية يعلن تعيين لوبيتيجي مدربًا للفريق

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
جوليان لوبيتيجي
جوليان لوبيتيجي
أعلن نادي إشبيلية التعاقد مع المدرب الإسباني جوليان لوبيتيجي، لتولي المهمة الفنية للفريق الذي أشرف على تدريبه كل من بابلو ماشين وخواكين كاباروس الموسم الماضي، ومن المنتظر أن يصل لوبيتيجي إلى إشبيلية اليوم الثلاثاء على أن يتم تقديمه رسميًا لوسائل الإعلام غدًا الأربعاء، ويأتي ذلك التعيين بعد إقالة لوبيتيجي من تدريب ريال مدريد منذ 7 شهور بسبب ضعف النتائج، ومنذ ذلك الحين لم يتول لوبيتيجي تدريب أي فريق آخر، وبدوره أنهى إشبيلية الدوري الإسباني الموسم المنقضي في المركز السادس.
وضمن إشبيلية المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل من دور المجموعات، المسابقة التي يحمل الرقم القياسي بها كأكثر فريق توج بلقبها بواقع 5 مرات. وسبق وأن درب لوبيتيجي فريق رياو فاليكانو في عام 2003، والفريق الرديف لريف المدريد بين عامي 2008 و2009، وتولى تدريب منتخب إسبانيا تحت 19 سنة بين عامي
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لوبيتيجي: حرموني من حلمي وكل شيء يحدث بسرعة في مدريد

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هازارد يبحث عن الوداع المثالي عبر الدوري الأوروبي

يبدو أن التتويج بلقب الدوري الأوروبي أمام أرسنال، سيكون الوداع المثالي بالنسبة لإيدين هازارد مع تشيلسي، في حال قرر الرحيل عن البلوز هذا الصيف، وكشف النجم البلجيكي بنهاية الموسم المنقضي عن اتخاذه قرارًا بشأن مستقبله، منتظرًا أن يتم حسم الأمور مباشرة عقب المباراة النهائية غدًا الأربعاء، ويرغب تشيلسي في الحصول على 130 مليون جنيه إسترليني لبيع هازارد، إلا أن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدماته مقابل 88 مليون إسترليني خاصة أنه يمكن التعاقد معه بالمجان في صيف العام المقبل، وذلك حسب "سكاي سبورتس".
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تشيلسي يطالب بـ130 مليون إسترليني للتخلي عن هازارد

طالب نادي تشيلسي بالحصول على 130 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل نجمه البلجيكي إيدين هازارد، وذلك على الرغم من أن ريال مدريد أبرز المهتمين بضم هازارد، لا يقيمه بأكثر من 88 مليون إسترليني خاصة أنه عقده ينتهي مع تشيلسي العام المقبل، وبالتالي من حقه أن يوقع لأي فريق بالمجان في شهر يناير المقبل، وأوضح موقع "سكاي سبورتس"، أن تشيلسي لا يضع نفسه تحت ضغط البيع، حيث بدأ في تعديل شروط رحيل إيدين هازارد البالغ من العمر 28 عامًا من قبل مدير النادي مارينا جرانوفسكايا.
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