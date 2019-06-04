كيف أعاد مجلس الخطيب سيناريو البدري «الهارب»؟

بنفس منطق وتفكير مجلس الأهلي في عهد حسن حمدي، والسينايو الذي حدث مع حسام البدري تكررت الظروف مع أشرف توفيق الذي تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة السلة

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

ما أشبه الليلة بالبارحة بعدما أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، تعاقده مع أشرف توفيق، المدير الفني القدير، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما قدم الفريق موسما من أسوأ مواسمه في السنوات الأخيرة، بعد خروجه من بطولة «الأفروليج» على يد فريق سموحة، الذي كان يتولى توفيق تدريبه، وقاد الفريق للوصول إلى نصف النهائي، ثم فاز بالمركز الثالث لأول مرة في تاريخ سموحة، وخسر الأهلي كأس مصر أمام الجزيرة، وواصل النتائج المتردية بالسقوط أمام الزمالك في دوري السوبر الذي فاز به الفريق الأبيض بعد غياب 12 عامًا.

من هو أشرف توفيق؟ يمتلك أشرف توفيق تاريخا تدريبيًا حافلًا مع الأهلي، حيث قاد الفريق للفوز بثلاث بطولات دوري، و5 كأس مصر، و2 دوري مرتبط و2 بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس و5 بطولات منطقة القاهرة. أشرف توفيق قبل عودته إلى الأهلي قاد فريق سموحة للحصول على برونزية الأفروليج في إنجاز للفريق السكندري، وتم تجديد

من هو أشرف توفيق؟

يمتلك أشرف توفيق تاريخا تدريبيًا حافلًا مع الأهلي، حيث قاد الفريق للفوز بثلاث بطولات دوري، و5 كأس مصر، و2 دوري مرتبط و2 بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس و5 بطولات منطقة القاهرة.



أشرف توفيق قبل عودته إلى الأهلي قاد فريق سموحة للحصول على برونزية الأفروليج في إنجاز للفريق السكندري، وتم تجديد عقده حتى موسم 2020، وفقًا لتأكيدات المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي، الذي أعلن قبل أيام أن توفيق لن يرحل عن تدريب سموحة، قبل أن يطلب الأهلي منه الموافقة على عودته للعمل في الأهلي.

البدري الهارب

التفاصيل السابقة رغم أهميتها فإنها ثانوية وليست أساسية في كواليس ما حدث، لأن مجلس إدارة النادي الأهلي بإعادته لأشرف توفيق خرج عن مبادئه في واقعة مشابهة تمامًا لواقعة رحيل حسام البدري المدير الفني السابق -رئيس فريق العمل الحالي في بيراميدز- عندما قرر الرحيل من الأهلي لتدريب أهلي طرابلس الليبي، وقتها أقام مجلس الأهلي الدنيا ولم يقعدها، وأصدر في عهد رئيسه الأسبق حسن حمدي، في وجود محمود الخطيب نائبًا للرئيس، بيانًا ضد البدري واتهمه بالهروب من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.



وعندما تعاقد مجلس الأهلي السابق مع البدري لتدريب فريق الكرة تعرض الأخير لهجوم شرس من جانب بعض الجماهير التي تم تصنيفها على أنها من الكتائب الإلكترونية لمجالس الإدارات السابقة، في محاولة لإدانة مجلس محمود طاهر بالخروج عن التقاليد ومبادئ النادي بالتعاقد مع مدرب سبق له الهروب من الأهلي.





ورحل المجلس السابق وتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي ووعد مؤيديه بالإطاحة بالبدري للحفاظ على مبادئ الأهلي، لكن سرعان ما دفعته النتائج المميزة لفريق الكرة للإبقاء عليه، حيث قاد الفريق للفوز بالدوري ثم أعلن الخطيب عن توصله لاتفاق على تجديد عقد المدير الفني بعد جلسة معه في دبي، لكن سرعان ما تغيرت الأوضاع بعد تقديم المدير الفني استقالته بسبب النتائج المتواضعة في دور المجموعات في بطولة دوري الأبطال بنسختها الماضية.

كيف هرب توفيق من الأهلي؟

بنفس منطق وتفكير مجلس الأهلي في عهد حسن حمدي، والسيناريو الذي حدث مع حسام البدري، تكررت الظروف مع أشرف توفيق، ففي 19 يوليو عام 2013 وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة حسن حمدي، على الاستقالة التى تقدم بها أشرف توفيق المدير الفني لفريق كرة السلة بالنادي، رافضًا الاستمرار في قيادة الفريق الأحمر في الموسم الجديد، بعد تلقيه عرضًا مغريًا من نادي الشارقة الإماراتي.



وتقدم وقتها توفيق بمذكرة لمجلس إدارة الأهلي، أكد أنه يرغب في الرحيل إلى الإمارات لتأمين مستقبله، لا سيما أن العرض الإماراتي مغرٍ ويفوق بكثير ما يحصل عليه في الأهلي، رغم أنه بدأ مهمة تجهيز الفريق للموسم الجديد وتركه في توقيت صعب، بعدما أطاح بعدد كبير من اللاعبين بحجة كبر أعمارهم، أبرزهم طارق الغنام الذي انتقل بعدها لنادي الجزيرة، وهيثم السعيد، وإسلام علي، ومصطفى الشافعي، وشريف الدياسطي.

وفي اليوم التالي على التوالي أعلن نادي الشارقة تولي أشرف توفيق المدير الفني السابق لكرة السلة للنادي الأهلي مهمة تدريب الفريق لمدة موسم واحد، وكان أشرف توفيق قد تولى تدريب الفريق موسمي 2008-2009 ، 2009-2010 وحصل معه على بطولة كأس رئيس الدولة قبل أن يعود إلى الأهلي ثم استقال من تدريبه للتعاقد مع الشارقة الإماراتي.



إصرار أشرف توفيق على الرحيل أعقبه نوبة غضب شديدة من المدير الفني وتم وقتها إصدار قرار داخلي بمنعه من العمل في النادي مرة أخرى، ولأن كرة السلة لعبة ليست بشعبية كرة القدم، تم التعتيم على ثورة الغضب التي انتابت حسن حمدي رئيس النادي الأهلي وقتها ونائبه محمود الخطيب.



المفارقة الغريبة أن عودة أشرف توفيق الذي رحل بنفس ظروف رحيل البدري الذي تم وصفه بالهارب، اشترط على مجلس إدارة الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب أن يتم الحصول على إذن من فرج عامر رئيس سموحة للرحيل عن الأخير خاصة أن راتبه كان يقترب من 70 ألف جنيه شهريًا مع النادي السكندري، ويرتبط بعلاقات وطيدة مع رئيس النادي، الذي كان يأمل حال استمراره في الفوز ببطولة محلية في الموسم الجديد.

الخطيب يستعين بصديق

المفاجأة أن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق لعب دورًا بارزًا في عودة أشرف توفيق للأهلي، ولعب دور الوسيط في مفاوضات المارد الأحمر مع سموحة، حيث توسط لدى فرج عامر وطلب منه الموافقة على رحيل المدير الفني، خاصة أن رئيس سموحة عاير الأهلي بفضيحة الخسارة من صن داونز بخماسية في دور الثمانية بدوري الأبطال عقب خسارة فريقه السكندري في الدوري، وتم تسريب أنباء عن رفض مجلس الخطيب التعامل مع رئيس نادي سموحة مرة أخرى ومن ثم تدخل حسن حمدي لإنهاء الأمر.

الخلاصة أن مجلس إدارة الأهلي الحالي الذي سبق وملأ الدنيا ضجيجًا ضد حسام البدري عندما رحل لتدريب أهلي طرابلس ووصفه بالهارب وأصدر بيانًا ضده، تراجع عن كل هذا وراح يتعاقد مع مدير فني قام بنفس ما فعله البدري لكن الفارق بين الواقعتين أن الأولى كانت تخص فريق الكرة الذي يتابعه عشاق النادي، بينما كانت الواقعة الثانية تخص فريق السلة الأقل شعبية.