رياضة

كيف أعاد مجلس الخطيب سيناريو البدري «الهارب»؟

بنفس منطق وتفكير مجلس الأهلي في عهد حسن حمدي، والسينايو الذي حدث مع حسام البدري تكررت الظروف مع أشرف توفيق الذي تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة السلة
٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
الخطيب
الخطيب
ما أشبه الليلة بالبارحة بعدما أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، تعاقده مع أشرف توفيق، المدير الفني القدير، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما قدم الفريق موسما من أسوأ مواسمه في السنوات الأخيرة، بعد خروجه من بطولة «الأفروليج» على يد فريق سموحة، الذي كان يتولى توفيق تدريبه، وقاد الفريق للوصول إلى نصف النهائي، ثم فاز بالمركز الثالث لأول مرة في تاريخ سموحة، وخسر الأهلي كأس مصر أمام الجزيرة، وواصل النتائج المتردية بالسقوط أمام الزمالك في دوري السوبر الذي فاز به الفريق الأبيض بعد غياب 12 عامًا.
من هو أشرف توفيق؟ يمتلك أشرف توفيق تاريخا تدريبيًا حافلًا مع الأهلي، حيث قاد الفريق للفوز بثلاث بطولات دوري، و5 كأس مصر، و2 دوري مرتبط و2 بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس و5 بطولات منطقة القاهرة. أشرف توفيق قبل عودته إلى الأهلي قاد فريق سموحة للحصول على برونزية الأفروليج في إنجاز للفريق السكندري، وتم تجديد
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بيير-ايميريك-اوباميانج

أرسنال يتلقى عرضًا ضخمًا لضم أوباميانج

تلقى أرسنال عرضًا من فريق شنغهاي إس أي بي جي الصيني، لضم مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج البالغ من العمر 29 عامًا، وعرض النادي الصيني على أوباميانج الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، في الوقت الذي يحصل فيه مع المدفعجية على 190 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويأتي ذلك بعدما فقد أرسنال فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بخسارته في نهائي الدوري الأوروبي منذ أيام أمام تشيلسي بنتيجة 4-1، وإنهاء الدوري بعيدًا عن المراكز الأربعة الأولى.
صديقة-نيمار (2)

تطورات مثيرة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

قرر أحد المحامين المدافعين عن عارضة الأزياء التي تتهم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا باغتصابها التخلي عن القضية،قائلا إنها كذبت في روايتها الخاصة بالاتهام، ووفقا لخطاب نشره برنامج (جورنال ناسيونال) الإخباري البرازيلي، فقد ذكر مكتب المحامي جوزيه إدجارد دا كونيا بوينو في الرسالة أنه في البلاغ المقدم للشرطة رويت أحداثا "مختلفة عن التي وصفت" في البداية أمام الدفاع، الذي قالت أمامه إنها ضحية لاعتداء وليس لاغتصاب، وأضاف: "بسبب الغضب أو الانتقام، سجلت في البلاغ أحداثا وصفت بما يتعارض مع الوقائع التي روتها"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأسبانية.
مانشستر-يونايتد‎

متى سيتم الإعلان عن جدول البريميرليج؟

وصل موسم 2018/ 19 إلى نهايته في جميع أنحاء أوروبا، ولكن التخطيط للموسم القادم قد بدأ بالفعل، وسيبدأ تقويم مانشستر يونايتد لموسم 2019/ 20 في التبلور وسوف تبدأ الإثارة في الواقع، عندما يتم نشر جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد أقل من أسبوعين، حيث سيتم الإعلان الرسمي يوم الخميس 13 يونيو، وهو واحد فقط من عدة تواريخ مميزة لمشجعي مانشستر يونايتد هذا الصيف، وستقام الجولة الافتتاحية لمباريات البريميرليج 2019/ 20 في نهاية الأسبوع الموافق 10/ 11 اغسطس، مع انتهاء الموسم في 17 مايو 2020.
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أشرف توفيق

مدرب سموحة يقترب من تدريب سلة الأهلي

توصلت إدارة الأهلي لاتفاق مع أشرف توفيق، لقيادة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي بداية من الموسم المُقبل، خلفًا لطارق خيري الذي اعتذر عن الاستمرار في تدريب الفريق بالموسم المقبل لظروف خاصة، ليستقر الأهلي على التعاقد مع أشرف توفيق مدرب فريق سموحة. وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكرا كابتن أشرف توفيق نزولا على رغبته وارتبطاته الأسرية قبلنا استقالة الكابتن أشرف توفيق ونقدم له كل التحية على ماقدم لنادي سموحة".
محمود-الخطيب

كواليس أزمة جديدة بين الأهلي وسموحة

صراع جديد دخل فيه مسئولو النادي الأهلي مع نادي سموحة، بعدما علمت «التحرير»، أن مجلس الإدارة يسعى لتدعيم فريق السلة من خلال مدير فني جديد، وأن هناك نية لدى المجلس برئاسة الخطيب، لتغيير الجهاز الفني لفريق كرة السلة رجال بالقلعة الحمراء، والذي يقوده طارق خيري، في محاولات مكثفة لتصحيح مسار فريق كرة السلة بالقلعة الحمراء، والذي تراجعت نتائجه بشكل كبير، خلال الموسم المنقضي، لدرجة خسارة بطولة الدوري، وأيضًا ضياع بطولة كأس مصر، ولم يفز سوى بدوري المرتبط.
فرحة-الاهلى

الأهلي يتطلع لتعزيز تصدره قمة الدوري أمام سموحة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق سموحة، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مواجهة الليلة محتلا صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة، وذلك بعد تحقيق الفريق الأحمر فوزًا غاليًا في الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين، ولعب الأهلي قبل مواجهة سموحة 29 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع مباريات، وتلقى الهزيمة فى مثلها.
فرحة-الاهلى

مفاجآت في قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة سموحة

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة سموحة المقرر لها في العاشرة مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بملعب بتروسبورت. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز للحفاظ على صدارة جدول الترتيب الذي يتصدره برصيد 67 نقطة بينما يامل سموحة في الإبتعاد عن صراع الهبوط الذي اشتعل بعد فوز حرس الحدود ووصوله للنقطة 35 نفس رصيد الفريق السكندري، الذي زادت أهمية مواجهته أمام الأهلي بعد فوز الفريق العسكري.
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