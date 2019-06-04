رياضة

هندرسون: ذكريات اللقب السادس ستعيش معي إلى الأبد

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
كلوب - هندرسون
كلوب - هندرسون
كشف قائد ليفربول جوردن هندرسون، أن ذكريات الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي ستعيش معه إلى الأبد، كما يرى هندرسون أن الفوز باللقب الأوروبي الأغلى يُمكن أن يشكل نقطة انطلاق لليفربول نحو مزيد من النجاح والإنجازات، حيث قال: "هذا الفوز يعني لنا الكثير. لقد بلغنا المباراة النهائية في أكثر من بطولة من قبل، ولكننا لم نستطع الوقوف على منصة التتويج. أن نكون الفريق الذي يرفع الكأس هذه المرة، فهذا إنجاز رائع سنظل نتذكره إلى الأبد، الفوز بهذا اللقب يُعد أمرًا رائعًا، وأتنمى أن تكون بداية لمزيد من الألقاب".
وواصل هندرسون: "الآن أصبح لدينا ثقة أكبر في أنفسنا بعد أن حققنا لقب دوري الأبطال، وبالحفاظ على كيان الفريق سنواصل العمل من أجل الفوز بألقاب أخرى". وعن رؤيته تجاه الفريق الحالي وأين وصل حتى الآن، أجاب هندرسون: "أعتقد أنني لن يمكنني الإجابة على هذا السؤال إلا بعد اعتزالي اللعب، ولكن الأمر الأكيد أننا
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بيير-ايميريك-اوباميانج

أرسنال يتلقى عرضًا ضخمًا لضم أوباميانج

تلقى أرسنال عرضًا من فريق شنغهاي إس أي بي جي الصيني، لضم مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج البالغ من العمر 29 عامًا، وعرض النادي الصيني على أوباميانج الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، في الوقت الذي يحصل فيه مع المدفعجية على 190 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويأتي ذلك بعدما فقد أرسنال فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بخسارته في نهائي الدوري الأوروبي منذ أيام أمام تشيلسي بنتيجة 4-1، وإنهاء الدوري بعيدًا عن المراكز الأربعة الأولى.
صديقة-نيمار (2)

تطورات مثيرة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

قرر أحد المحامين المدافعين عن عارضة الأزياء التي تتهم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا باغتصابها التخلي عن القضية،قائلا إنها كذبت في روايتها الخاصة بالاتهام، ووفقا لخطاب نشره برنامج (جورنال ناسيونال) الإخباري البرازيلي، فقد ذكر مكتب المحامي جوزيه إدجارد دا كونيا بوينو في الرسالة أنه في البلاغ المقدم للشرطة رويت أحداثا "مختلفة عن التي وصفت" في البداية أمام الدفاع، الذي قالت أمامه إنها ضحية لاعتداء وليس لاغتصاب، وأضاف: "بسبب الغضب أو الانتقام، سجلت في البلاغ أحداثا وصفت بما يتعارض مع الوقائع التي روتها"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأسبانية.
مانشستر-يونايتد‎

متى سيتم الإعلان عن جدول البريميرليج؟

وصل موسم 2018/ 19 إلى نهايته في جميع أنحاء أوروبا، ولكن التخطيط للموسم القادم قد بدأ بالفعل، وسيبدأ تقويم مانشستر يونايتد لموسم 2019/ 20 في التبلور وسوف تبدأ الإثارة في الواقع، عندما يتم نشر جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد أقل من أسبوعين، حيث سيتم الإعلان الرسمي يوم الخميس 13 يونيو، وهو واحد فقط من عدة تواريخ مميزة لمشجعي مانشستر يونايتد هذا الصيف، وستقام الجولة الافتتاحية لمباريات البريميرليج 2019/ 20 في نهاية الأسبوع الموافق 10/ 11 اغسطس، مع انتهاء الموسم في 17 مايو 2020.
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ليفربول - برشلونة (3)

قائد ليفربول: ما حدث أمام برشلونة لا يصدق

عبر جوردان هندرسون، قائد ليفربول، عن دهشته من فوز فريقه على برشلونة، ليتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي. وقال هندرسون في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أمر لا يصدق، لا أعتقد أن كثيرًا من الناس منحونا فرصة (للتأهل)، كنا نعرف أن الأمر سيكون صعبًا، لكن لا يزال ممكنًا، والإيمان الذي امتلكناه بأنفسنا في غرفة الملابس كان مميزًا. أدركنا أن باستطاعتنا تقديم شيء مميز في أنفيلد. انظروا للمشجعين والشبان، هذه ليلة مميزة، مباراة ضمن الأفضل".
كلوب (2)

كلوب: الأمر لا يتعلق بالتكتيك.. ولاعبو ليفربول أطفال

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إنه لا يجد كلامًا يصف فرحته ومشاعره بعد فوز فريقه على برشلونة الإسباني مساء الثلاثاء، معلقًا: «في الحقيقة أنا مؤمن بعدم وجود مستحيل في كرة القدم، لكنني لا أعرف ماذا حدث». وأوضح «كلوب» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أنه طالب اللاعبين قبل المباراة بعدم فقدان الأمل وأن فرصة التأهل مازالت موجودة أمامهم، وأخبرهم بأن المهمة ليست مستحيلة بكل صدق كما هو معتاد في علاقته معهم طوال الوقت.
ليفربول‎

ماذا قال لاعبو ليفربول بعد الريمونتادا أمام برشلونة؟

في معجزة تاريخية، اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد أنفيلد، في إياب دور نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم إصابة محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ونابي كيتا، ليتأهل الريدز للعام الثاني على التوالي، في المقابل ودع برشلونة المسابقة القارية، للمرة الثانية على التوالي بعودة تاريخية بعدما تقدم على روما الموسم الماضي في ربع النهائي بأربعة أهداف لهدف ولكنه خسر في الإياب بثلاثية تاريخية، وعقب التألق التاريخي خرج لاعبي الريدز للتعبير عن فرحتهم.
مورينيو - كلوب‎

مورينيو: يورجن كلوب أفضل اسم لـ«ريمونتادا» ليفربول

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، عن تأهل ليفربول التاريخي على حساب برشلونة، إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، قاد فريقه باقتدار لإقصاء البلوجرانا. وأضاف مورينيو، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن ما كان يعتبره البعض مستحيًلا أصبح غير ذلك بفضل المجهود الكبير في المقام الأول لهذا المدرب، مشيرًا إلى أن الريمونتادا التي تحققت لن يكون لها اسم أفضل من اسم «يورجن كلوب».
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