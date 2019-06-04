هندرسون: ذكريات اللقب السادس ستعيش معي إلى الأبد

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

كلوب - هندرسون

كشف قائد ليفربول جوردن هندرسون، أن ذكريات الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي ستعيش معه إلى الأبد، كما يرى هندرسون أن الفوز باللقب الأوروبي الأغلى يُمكن أن يشكل نقطة انطلاق لليفربول نحو مزيد من النجاح والإنجازات، حيث قال: "هذا الفوز يعني لنا الكثير. لقد بلغنا المباراة النهائية في أكثر من بطولة من قبل، ولكننا لم نستطع الوقوف على منصة التتويج. أن نكون الفريق الذي يرفع الكأس هذه المرة، فهذا إنجاز رائع سنظل نتذكره إلى الأبد، الفوز بهذا اللقب يُعد أمرًا رائعًا، وأتنمى أن تكون بداية لمزيد من الألقاب".

وواصل هندرسون: "الآن أصبح لدينا ثقة أكبر في أنفسنا بعد أن حققنا لقب دوري الأبطال، وبالحفاظ على كيان الفريق سنواصل العمل من أجل الفوز بألقاب أخرى". وعن رؤيته تجاه الفريق الحالي وأين وصل حتى الآن، أجاب هندرسون: "أعتقد أنني لن يمكنني الإجابة على هذا السؤال إلا بعد اعتزالي اللعب، ولكن الأمر الأكيد أننا