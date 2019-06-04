«حكايتي» 29| «علي» يسترد أملاكه ويخطط لقتل «أدهم»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

أحمد صلاح حسني - مسلسل حكايتي

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل «حكايتي»، نجاح «على» يجسده أحمد صلاح حسني، فى الوقوف على قدميه مرة أخرى فى الميناء ومنافسة ابن عمته «هيثم» يجسده تامر شلتوت، وفى الوقت نفسه وصلت عروض لـ«داليدا» تجسدها ياسمين صبري، لافتتاح فروع أخرى لها خارج مصر، وأخذت تدرس العروض، وعلم «على» أن أقدم باخرة لـ«البارون» غرقت قبل وصولها اليونان، بسبب الحمولة الزائد، وذهب وتخانق مع «هيثم»، بينما غرق «أدهم» يجسده أحمد حاتم، فى الديون بعد حجز البنك على المصنع والأرض، وذهب إلى عمه «سعد» يجسده إدوارد، وطلب منه أن يضع يده فى يده ويستعيدان أرضهما.

وألقت الشرطة القبض على «هيثم» بسبب الباخرة التي غرقت، فيما وصل «على» إلى المحامي الذى زور كل الأوراق ووضع أملاك «البارون» فى قبضته، وعلم منه أنهم قاموا بتمضيته على أوراق التنازل في أثناء مرضه، دون أن يدري، وفجر له المفاجأة بأن «هيثم» هو من قتل والد «داليدا»،