«حكايتي» 29| «علي» يسترد أملاكه ويخطط لقتل «أدهم»
تحرير:ريهام عبد الوهاب
٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أحمد صلاح حسني - مسلسل حكايتي
شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل «حكايتي»، نجاح «على» يجسده أحمد صلاح حسني، فى الوقوف على قدميه مرة أخرى فى الميناء ومنافسة ابن عمته «هيثم» يجسده تامر شلتوت، وفى الوقت نفسه وصلت عروض لـ«داليدا» تجسدها ياسمين صبري، لافتتاح فروع أخرى لها خارج مصر، وأخذت تدرس العروض، وعلم «على» أن أقدم باخرة لـ«البارون» غرقت قبل وصولها اليونان، بسبب الحمولة الزائد، وذهب وتخانق مع «هيثم»، بينما غرق «أدهم» يجسده أحمد حاتم، فى الديون بعد حجز البنك على المصنع والأرض، وذهب إلى عمه «سعد» يجسده إدوارد، وطلب منه أن يضع يده فى يده ويستعيدان أرضهما.
وألقت الشرطة القبض على «هيثم» بسبب الباخرة التي غرقت، فيما وصل «على» إلى المحامي الذى زور كل الأوراق ووضع أملاك «البارون» فى قبضته، وعلم منه أنهم قاموا بتمضيته على أوراق التنازل في أثناء مرضه، دون أن يدري، وفجر له المفاجأة بأن «هيثم» هو من قتل والد «داليدا»،
وألقت الشرطة القبض على «هيثم» بسبب الباخرة التي غرقت، فيما وصل «على» إلى المحامي الذى زور كل الأوراق ووضع أملاك «البارون» فى قبضته، وعلم منه أنهم قاموا بتمضيته على أوراق التنازل في أثناء مرضه، دون أن يدري، وفجر له المفاجأة بأن «هيثم» هو من قتل والد «داليدا»، ونجح «على» فى أن يصل للشخص الذى كلفه «هيثم» بقتل «سليم» يجسده جمال عبد الناصر، ليعترفوا أمام النيابة.
حاولت «داليدا» أن تقف إلى جوار «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بعد أن علمت أن الأتيليه الخاص بها لا يعمل، وأعطت فلوسا لمجموعة من الأشخاص ليشتروا منها، فيما حصل «على» على نسخ من وصية «البارون» وفتحها مع زوجته «داليدا»، واكتشف أن الأملاك جميعها مقسمه وفقا للشرع.
انتهت الحلقة بذهاب «على» إلى الخان، ليأخذ ثأره من «سليمان»، ووصل إلى بيتهم ورفع مسدسه فى وجه «أدهم».