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«حكايتي» 29| «علي» يسترد أملاكه ويخطط لقتل «أدهم»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أحمد صلاح حسني - مسلسل حكايتي
أحمد صلاح حسني - مسلسل حكايتي
شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل «حكايتي»، نجاح «على» يجسده أحمد صلاح حسني، فى الوقوف على قدميه مرة أخرى فى الميناء ومنافسة ابن عمته «هيثم» يجسده تامر شلتوت، وفى الوقت نفسه وصلت عروض لـ«داليدا» تجسدها ياسمين صبري، لافتتاح فروع أخرى لها خارج مصر، وأخذت تدرس العروض، وعلم «على» أن أقدم باخرة لـ«البارون» غرقت قبل وصولها اليونان، بسبب الحمولة الزائد، وذهب وتخانق مع «هيثم»، بينما غرق «أدهم» يجسده أحمد حاتم، فى الديون بعد حجز البنك على المصنع والأرض، وذهب إلى عمه «سعد» يجسده إدوارد، وطلب منه أن يضع يده فى يده ويستعيدان أرضهما.
وألقت الشرطة القبض على «هيثم» بسبب الباخرة التي غرقت، فيما وصل «على» إلى المحامي الذى زور كل الأوراق ووضع أملاك «البارون» فى قبضته، وعلم منه أنهم قاموا بتمضيته على أوراق التنازل في أثناء مرضه، دون أن يدري، وفجر له المفاجأة بأن «هيثم» هو من قتل والد «داليدا»،
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السهام المارقة (2)

معز مسعود يعتذر لجمهور «السهام المارقة» لهذا السبب

نشر الداعية معز مسعود، قبل قليل، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» مجموعة من الصور التي تظهر تعليقات المشاهدين على مسلسل «السهام المارقة» والتى جاءت جميعها إيجابية وتشيد بقصة المسلسل وأداء الفنانين المشاركين فيه، وعلق عليها: «سعيد جدا بردود أفعالكم على (السهام المارقة) الكثيرة والجميلة والمشجعة جدا!! وآسفين على العياط الكتير.. كل سنة وأنتم جميعا طيبين». «السهام المارقة» من بطولة شريف سلامة وشيري عادل، وتأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج محمود كامل، وإنتاج محمد حفظي ومعز مسعود، وعرض خلال رمضان 2019 على قناة «النهار».
مسلسل-بركة

بركة (29).. عمرو سعد ينقذ الوزراء من الاغتيال

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل بركة بطولة النجم عمرو سعد، أحداثُا مهمة، حيث أرسل بركة -عمرو سعد- فيديو لحسن نجل عزمي، وهو يستنجد بأبيه ويطلب منه تخليصه من العصابة التي تحتجزه، وأجبر عزمى الذي يجسده الفنان "كمال أبو رية" على مقابلته والاتفاق معه. وتتلاحق الأحداث، حيث نرى بركة يعقد اتفاقًا أيضا مع نجل فوزى الغامرى لفك أنابيب الغازات السامة الموجودة فى تكييفات أحد المساجد، المقرر أن يصلى فيه عدد كبير من أفراد الحكومة، وبالفعل قام بفك نصف الأنابيب.
حنان-مطاوع-في مسلسل-لمس-اكتاف (3)

«لمس أكتاف» (29).. الإيقاع بحمزة وصدفة تقتل عايدة

شهدت الحلقة 29 من مسلسل لمس أكتاف، تمكن أدهم (ياسر جلال) من الإيقاع بحمزة (فتحي عبد الوهاب)، بعدما اكتشف أن شحنة المخدارات (2 طن هيروين)، ستدخل مصر عن طريق شركة وصفقة هو وقع على أوراقها، وساعدت عايدة (حنان مطاوع)، أدهم بعد أن أخبرته على مكان الأوراق، في أن يتم السطو على الشحنة وتنقل إلى مزرعة الخيل التي يملكها حمزة. عايدة علمت من أدهم قصة اتفاق زوجة حمزة الأخرى كاميليا (سمر مرسي)، مع عبد المنجي أحد رجاله للخلاص من حمزة، الذي علم بقبض الشرطة على رجاله والعثور على شحنة المخدرات في مزرعته.
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«حكايتي» 27.. ياسمين صبري تنجو من الموت

انطلقت الحلقة الـ27 من مسلسل «حكايتي» بتفكير «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، فى الانتقام من «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، بعد أن دخلت فى عملها وعلمت كل شيء عن محلاتها وفروعها، وفى الوقت نفسه كان «على» يجسده أحمد صلاح حسني، يعيش صدمة كبيرة بعد أن أخبره «هيثم» يجسده تامر شلوت، بأن «البارون» يجسده جميل برسوم، قد تنازل له عن كل أملاكه، وسط محاولة والدته وزوجته التفكير معه فى حل، وشعرت «داليدا» بأنها السبب فى كل ما يحدث لزوجها، وأن جده مات وهو غاضب عليه بسبب زواجه بها.
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«حكايتي» 26| موت «البارون» و«داليدا» تبلغ عن شقيقها

انطلقت الحلقة الـ 26 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، إلى الخان ومعها زوجها «على» يجسده أحمد صلاح حسني، من أجل دفن والدها، وهناك التقت أهلها، الذين وقفوا مترصدين لها، وحمل «حسام» يجسده إسلام جمال و«على» النعش، فيما ذهبت «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر إلى «سوزي» تجسدها نهال عنبر، تطلب منها أن تعطيها مبلغا ماليا، كى تعود وتقف على قدميها مرة أخرى فى السوق، لكنها أخبرتها بأنها ليس معها سيولة. وفى المقابر، وقف «حسام» يسأل شقيقته «داليدا» عمن قتل والدهما؟ وردت عليه بأنه السبب فى موت والده، ليهدد بقتلها، لكن «على» تدخل وأخذها.
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«حكايتي» 24| مفاجأة غير متوقعة بفرح «على» و«داليدا»

انطلقت الحلقة الـ24 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «على» يجسده أحمد صلاح حسني إلى «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، واعترف لها بأنه أخطأ حينما تركها ورحل وأنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، واتفق على تحديد موعد الزفاف، بينما تعرضت شقة «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، للسرقة وذهبت إلى القسم لتحرير محضر، وذهبت «داليدا» إلى «البارون» يجسده جميل برسوم، وحاولت أن ترضيه وتؤكد له أنها ليس لها علاقة بماضي عائلتها، بينما قرر «سليم» يجسده جمال عبد الناصر، أن يذهب إلى «داليدا» لكي يرضيها خوفا من أن يموت دون أن يراها.
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«حكايتي» 23| جد «علي» يوافق على زواجه من «داليدا»

انطلقت الحلقة الـ23 من مسلسل «حكايتي» بتحدث «داليدا» تجسدها ياسمين صبري مع صديقتها «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بأن «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، لا يرد على مكالماتها وأنه تغير معها، وعرضت عليها أن تتصل هي به وتحاول أن تفهم ما حدث ولكنها رفضت، وأخبر «سعد» يجسده إدوارد، ابنته بأن «حسام» يجسده إسلام جمال، يريد الزواج منها ولكنها رفضت لكونها تحب «أدهم» يجسده أحمد حاتم، وفى الوقت نفسه تجهز «داليدا» لافتتاح فرع جديد للأتيليه فى القاهرة، وأخذ «على» يتحدث مع نفسه، هل يترك «داليدا» البنت الوحيدة التي أحبها؟ ولكنه تذكر أنه لا يستطيع أن يكسر أوامر جده.
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