ريال مدريد يتصدر تصنيف الأندية الأوروبية

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

ريال مدريد

تصدر ريال مدريد تصنيف الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للعام الخامس على التوالي، حيث وجد الفريق الملكي في الصدارة برصيد 146 ألف نقطة مقابل 138 ألف نقطة لبرشلونة في المركز الثاني، و128 ألف نقطة لبايرن ميونيخ في المركز الثالث و127 ألف نقطة لأتلتيكو مدريد في المركز الرابع، و124 ألف نقطة ليوفنتوس في المركز الخامس، و106 آلاف نقطة لمانشستر سيتي في المركز السادس و104 آلاف نقطة لإشبيلية في المركز السابع و103 آلاف نقطة لباريس سان جيرمان في المركز الثامن و101 ألف نقطة لأرسنال في المركز التاسع وأخيرًا 93 ألف نقطة لبورتو بالمركز العاشر.

ولم يضف ريال مدريد لرصيده من النقاط هذا الموسم سوى 19 ألف نقطة بسبب الخروج من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بينما أضاف برشلونة 30 ألف نقطة بوصوله إلى نصف نهائي البطولة. ويعتمد هذا التصنيف على نتائج الأندية في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في آخر 5 سنوات، والتي شهدت سيطرة الأندية الإسبانية