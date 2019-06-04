رياضة

ريال مدريد يتصدر تصنيف الأندية الأوروبية

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
ريال مدريد
ريال مدريد
تصدر ريال مدريد تصنيف الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للعام الخامس على التوالي، حيث وجد الفريق الملكي في الصدارة برصيد 146 ألف نقطة مقابل 138 ألف نقطة لبرشلونة في المركز الثاني، و128 ألف نقطة لبايرن ميونيخ في المركز الثالث و127 ألف نقطة لأتلتيكو مدريد في المركز الرابع، و124 ألف نقطة ليوفنتوس في المركز الخامس، و106 آلاف نقطة لمانشستر سيتي في المركز السادس و104 آلاف نقطة لإشبيلية في المركز السابع و103 آلاف نقطة لباريس سان جيرمان في المركز الثامن و101 ألف نقطة لأرسنال في المركز التاسع وأخيرًا 93 ألف نقطة لبورتو بالمركز العاشر.
ولم يضف ريال مدريد لرصيده من النقاط هذا الموسم سوى 19 ألف نقطة بسبب الخروج من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بينما أضاف برشلونة 30 ألف نقطة بوصوله إلى نصف نهائي البطولة. ويعتمد هذا التصنيف على نتائج الأندية في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في آخر 5 سنوات، والتي شهدت سيطرة الأندية الإسبانية
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بيير-ايميريك-اوباميانج

أرسنال يتلقى عرضًا ضخمًا لضم أوباميانج

تلقى أرسنال عرضًا من فريق شنغهاي إس أي بي جي الصيني، لضم مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج البالغ من العمر 29 عامًا، وعرض النادي الصيني على أوباميانج الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، في الوقت الذي يحصل فيه مع المدفعجية على 190 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويأتي ذلك بعدما فقد أرسنال فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بخسارته في نهائي الدوري الأوروبي منذ أيام أمام تشيلسي بنتيجة 4-1، وإنهاء الدوري بعيدًا عن المراكز الأربعة الأولى.
صديقة-نيمار (2)

تطورات مثيرة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

قرر أحد المحامين المدافعين عن عارضة الأزياء التي تتهم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا باغتصابها التخلي عن القضية،قائلا إنها كذبت في روايتها الخاصة بالاتهام، ووفقا لخطاب نشره برنامج (جورنال ناسيونال) الإخباري البرازيلي، فقد ذكر مكتب المحامي جوزيه إدجارد دا كونيا بوينو في الرسالة أنه في البلاغ المقدم للشرطة رويت أحداثا "مختلفة عن التي وصفت" في البداية أمام الدفاع، الذي قالت أمامه إنها ضحية لاعتداء وليس لاغتصاب، وأضاف: "بسبب الغضب أو الانتقام، سجلت في البلاغ أحداثا وصفت بما يتعارض مع الوقائع التي روتها"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأسبانية.
مانشستر-يونايتد‎

متى سيتم الإعلان عن جدول البريميرليج؟

وصل موسم 2018/ 19 إلى نهايته في جميع أنحاء أوروبا، ولكن التخطيط للموسم القادم قد بدأ بالفعل، وسيبدأ تقويم مانشستر يونايتد لموسم 2019/ 20 في التبلور وسوف تبدأ الإثارة في الواقع، عندما يتم نشر جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد أقل من أسبوعين، حيث سيتم الإعلان الرسمي يوم الخميس 13 يونيو، وهو واحد فقط من عدة تواريخ مميزة لمشجعي مانشستر يونايتد هذا الصيف، وستقام الجولة الافتتاحية لمباريات البريميرليج 2019/ 20 في نهاية الأسبوع الموافق 10/ 11 اغسطس، مع انتهاء الموسم في 17 مايو 2020.
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ريال مدريد

قرعة نارية بانتظار ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

من المنتظر أن يوجد كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في التصنيف الثاني، عند إجراء قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2019- 2020، الأمر الذي يعني تأكد مواجهتهما خصما صعبا من التصنيف الأول. ويتأهل إلى دور المجموعات لدوري الأبطال الموسم المقبل، 26 فريقا بصورة مباشرة، إلى جانب فريقين يتأهلان من خلال التتويج بلقب الدوري الأوروبي ودوري الأبطال هذا الموسم، وبالنسبة لهذا الموسم فقد ضمنَ طرفا نهائي دوري الأبطال، ليفربول وتوتنهام، التأهل إلى المسابقة الأوروبية الموسم المقبل، ومن ثم سيذهب هذا المقعد إلى بطل الدوري النمساوي.
ايرنيستو-فالفيردي (1)

تصريح غامض من «فالفيردي» عن انضمام جريزمان لبرشلونة

أكد الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، أنه يعتبر الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتليتكو مدريد، لاعبًا عظيمًا، وأنه صرح بذلك في أكثر من مناسبة سابقة، رافضًا الكشف عن تفاصيل جديدة في تعاقد ناديه مع اللاعب. وتؤكد العديد من التقارير الصحفية الإسبانية اقتراب جريزمان، من ارتداء قميص برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضح فالفيردي، في تصريحاته لصحيفة: «ماركا» الإسبانية، اليوم السبت، أنه لا يعرف المركز الذي سيلعب فيه إذا انضم للفريق الكتالوني، ولا يحب الحديث عن مجرد افتراضات.
خاميس-رودريجيز (2)

قميص بايرن ميونيخ الجديد يحدد مستقبل خاميس

لم يظهر النجم الكولومبي خاميس رودريجز في أي من الصور الترويجية التي نشرها بايرن ميونيخ لقميصه الجديد الخاص بالموسم المقبل، الأمر الذي قد يشير إلى أن العملاق البافاري لن يفعل بند شراء اللاعب بصورة نهائية، وذلك بعدما ضم البايرن خاميس من صفوف ريال مدريد في صيف 2017 على سبيل الإعارة لمدة عامين، وعلى الرغم من رغبة رئيس النادي أولي هونيس في شراء النجم الكولومبي، فإن توتر علاقته مع المدرب الكرواتي للفريق نيكو كوفاتش يبدو أنها ستحول بين بقائه في ملعب أليانز أرينا وستعجل من عودته إلى ريال مدريد من جديد.
جريزمان

هل ينجح جريزمان في تهدئة الأجواء مع برشلونة؟

إذا انضم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة هذا الصيف، فلن يكون من السهل عليه كسب قلب الإدارة واللاعبين والجماهير. رفض النجم الفرنسي الانضمام إلى البرسا العام الماضي، بعدما اتخذ قراره بإصدار فيلم وثائقي، والآن أعلن جريزمان الرحيل عن الروخيبلانكوس، ويبدو أن برشلونة هي وجهته الأقرب. وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن برشلونة ضم جريزمان بالفعل لمدة 5 سنوات، مقابل حصوله على 17 مليون يورو سنويا، إلا أن البرسا لم يعلن عن شيء ولم يتم توقيع أي عقود، ولم يتم التوصل لأي اتفاق رسميا.
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