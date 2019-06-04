بعد الحظر الأمريكي.. هواوي تتخلى عن كابلاتها البحرية

بعد حظر التعامل الأمريكي مع العملاق التكنولوجي الصيني شركة هواوي، تحاول الأخيرة استعادة مكانتها في سوق الهواتف، ولكن حتى الآن لم نر إنجازا أو تقدما
يبدو أن العقوبات القاسية التي فرضتها الحكومة الأمريكية الشهر الماضي على الشركة الصينية العملاقة هواوي، بدأت تؤتي ثمارها.
اضطرت شركة هواوي الصينية إلى محاربة الشكوك والمخاوف بشأن أمان معدات الشبكات الخاصة بها لسنوات عديدة، والتي تُوجت في الآونة الأخيرة بوضعها على قائمة سوداء للولايات المتحدة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الآن تتنحى هواوي رسميًا عن أحد أهم مجالات الأعمال التجارية، من خلال التخلي عن قطاع أعمال الكابلات البحرية، وتقليص حجمها حسب موقع "the verge".
وضعت شركة كابلات الاتصالات البحرية Huawei Marine، التي تمتلك فيها هواوي حصة قدرها 51%، كابلات الألياف البصرية تحت البحر بين القارات بنفس الطريقة التي كانت تفعل بها مايكروسوفت وفيسبوك وجوجل، تم تأسيسها في عام 2009 ووضعت أكثر من 50 ألف كيلومتر من الكابلات من خلال 90 مشروعًا، مع ذلك، في الآونة الأخيرة،
وضعت شركة كابلات الاتصالات البحرية Huawei Marine، التي تمتلك فيها هواوي حصة قدرها 51%، كابلات الألياف البصرية تحت البحر بين القارات بنفس الطريقة التي كانت تفعل بها مايكروسوفت وفيسبوك وجوجل، تم تأسيسها في عام 2009 ووضعت أكثر من 50 ألف كيلومتر من الكابلات من خلال 90 مشروعًا، مع ذلك، في الآونة الأخيرة، بعد انتشار الشائعات التي تفيد بأن شركة هواوي تعمل كشركة تجسس صينية مزعومة جعلت من الصعب على Huawei Marine Systems الفوز بعقود مقبلة، كما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في وقت سابق.
تخضع شركة Huawei Marine، كمشروع مشترك مع شركة الكابلات البحرية العالمية البريطانية Global Marine وتعمل بشكل أساسي في تصنيع كابلات الاتصالات البحرية الدولية وتسهم بشكل كبير في دورها في بناء البنية التحتية الأساسية للاتصال بالإنترنت.
صرح رئيس المركز الدولي للسياسات الالكترونية في المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية فيرجوس هانسون: "لقد أصبحت هواوي بيئة أكثر صعوبة عند محاولة التفاوض على صفقات لبناء الكابلات لأنها في دائرة الضوء".
من المقرر أن تشتري شركة Hengtong Optic-Electric، وهي شركة صينية أخرى، حصة هواوي في تشغيل الكابل البحري، وذلك وفقًا لملف الإيداع المرسل إلى بورصة شنغهاي للأوراق المالية من قبل المشتري الصيني، الذي لم يكشف عن حجم الصفقة.
أشار تقرير صادر عن South China Morning Post إلى أن فوكسكون، الشريك الرائد في الإنتاج والتجميع للعديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية، "وقفت عدة خطوط إنتاج لهواتف هواوي في الأيام الأخيرة، حيث قامت شركة Shenzhen الصينية بتخفيض الطلبات على الهواتف الجديدة. يبدو أن هذا استجابة مباشرة لوضع هواوي في القائمة السوداء لترامب، التي حرمت الشركة من رخصة أندرويد الخاصة بها.
كانت شركة فوكسكون على ما يبدو توظف موظفين جددا في وقت سابق من العام لمساعدتها على تلبية الطلب المتزايد من هواوي، وأن شركة هواوي كانت بالفعل في طريقها لتصبح أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم بحلول نهاية عام 2019. تأخر الوصول إلى هذا الهدف الآن إلى حد كبير بسبب نكسة الحظر التي فرضتها الولايات المتحدة وربما أصبحت مستحيلة، وهذا يتوقف على المدة التي يستمر فيها تنفيذ هواوي لفرض قيود من جوجل وشركاء الولايات المتحدة الآخرين.
أسست هواوي شركتها المتخصصة في إنشاء ومد وتركيب كابلات الإنترنت البحرية في عام 2008 بشراكة مع Global Marine البريطانية لتحاول تحقيق موضع قدم لها في السوق الذي تسيطر عليه شركة SubCom الأمريكية وNEC Corp اليابانية وAlcatel-Lucent الأوروبية.
تعتبر مجموعة Hengtong الصينية أكبر مزود لشبكات الألياف الضوئية في الصين مع شبكات كهرباء ذكية ولديها 70 شركة تابعة لها. كما استطاعت شركة الألياف الضوئية الخاصة بها مد 10 آلاف كيلومتر من كابلات الإنترنت البحرية ولديها مشاريع في أمريكا الجنوبية والمكسيك.
على الرغم من ذلك، من غير المتوقع أن تستمر الأزمة طويلًا، بسبب النفوذ الواسع الذي تلعبه هواوي داخل سوق الهواتف العالمي.