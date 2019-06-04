روبرتسون: أليسون لا يصدق هذا الموسم

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

أليسون بيكر

لم يكن بمقدور الدولي الأسكتلندي أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لنادي ليفربول، تصديق ما يقدمه زميله الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق أمام توتنهام في نهائي دوري الأبطال، وساعد البرازيلي الدولي على خروج الريدز بشباك نظيفة في المباراة التي انتهت بالفوز بهدفين دون رد، والتتويج بلقب دوري الأبطال السادس، وعقب خروجه بشباك نظيفة في 21 مباراة خلال منافسات الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي، أعرب روبرتسون عن امتنانه الشديد لحارس المرمى المنضم من روما في يوليو الماضي.

وقال أندي روبرتسون لموقع نادي ليفربول الرسمي: "أليسون بيكر هو رجل المرحلة. أليس كذلك؟ عندما أتى كان هناك الكثير من الضغط عليه. يا إلهي، هو لا يصدق هذا الموسم، وأمام توتنهام كانت مزحة مطلقة الطريقة التي تألق بها وأنقذ بها المرمى وخرج بشباك نظيفة. كان فصلاً مختلفاً. لقد احتفظنا بشباكنا نظيفة". وبعد رفع