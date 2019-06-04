رياضة

روبرتسون: أليسون لا يصدق هذا الموسم

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
أليسون بيكر
أليسون بيكر
لم يكن بمقدور الدولي الأسكتلندي أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لنادي ليفربول، تصديق ما يقدمه زميله الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق أمام توتنهام في نهائي دوري الأبطال، وساعد البرازيلي الدولي على خروج الريدز بشباك نظيفة في المباراة التي انتهت بالفوز بهدفين دون رد، والتتويج بلقب دوري الأبطال السادس، وعقب خروجه بشباك نظيفة في 21 مباراة خلال منافسات الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي، أعرب روبرتسون عن امتنانه الشديد لحارس المرمى المنضم من روما في يوليو الماضي.
وقال أندي روبرتسون لموقع نادي ليفربول الرسمي: "أليسون بيكر هو رجل المرحلة. أليس كذلك؟ عندما أتى كان هناك الكثير من الضغط عليه. يا إلهي، هو لا يصدق هذا الموسم، وأمام توتنهام كانت مزحة مطلقة الطريقة التي تألق بها وأنقذ بها المرمى وخرج بشباك نظيفة. كان فصلاً مختلفاً. لقد احتفظنا بشباكنا نظيفة". وبعد رفع
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أرسنال يتلقى عرضًا ضخمًا لضم أوباميانج

تلقى أرسنال عرضًا من فريق شنغهاي إس أي بي جي الصيني، لضم مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج البالغ من العمر 29 عامًا، وعرض النادي الصيني على أوباميانج الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، في الوقت الذي يحصل فيه مع المدفعجية على 190 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويأتي ذلك بعدما فقد أرسنال فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بخسارته في نهائي الدوري الأوروبي منذ أيام أمام تشيلسي بنتيجة 4-1، وإنهاء الدوري بعيدًا عن المراكز الأربعة الأولى.
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تطورات مثيرة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

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متى سيتم الإعلان عن جدول البريميرليج؟

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تصريحات بوكيتينو تكشف مصيره مع توتنهام

ألمح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إلى إمكانية استمراره مع السبيرز في الموسم المقبل، رغم الأنباء التي ترددت عن رحيله من منصبه، عقب خسارة نهائي دوري الأبطال أمام فريق ليفربول بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث قال بوكيتينو، في تصريحات صحفية اليوم الأحد إنه يتمنى ويأمل في العودة مرة أخرى وخوض نهائي آخر، في أقرب وقت ممكن مع توتنهام.
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محمد صلاح: فخور بتحقيق حلم طفولتي مع ليفربول

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، أنه لا يستطيع التعبير عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنها لحظة لا تتكرر كثيرًا في حياة لاعب كرة القدم. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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صلاح يقود ليفربول للتتويج بدوري الأبطال

توج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
حفل-نهائي-دوري-ابطال-اوروبا- 2019 (4)

حفل نهائي دوري الأبطال يبهر العالم.. (صور)

قدم باند البوب الأمريكى الكبير "imagne dragons" بقيادة المغنى دان رينولدز، عرضا عظيما على استاد واندا ميتور بوليتانو، بالعاصمة الإسبانية مدريد والذي سيكون مسرحا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، وتوتنهام الذي يقوده الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينيو، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس فى تاريخه وتعويض خيبة أمل خسارته لنهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3- 1.
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